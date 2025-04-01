Упрощенная таможня обеспечивает свежесть экспортируемых сельхозпродуктов из Синьцзяна в Казахстан

00:40 03.04.2025

Урумчи, 1 апреля /Синьхуа/ -- Таможенные службы Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ запустили инновационную модель таможенного процесса в отношении экспортируемой сельскохозяйственной и побочной продукции, которая, как утверждают местные таможенники, в значительной степени удовлетворяет требования к обеспечению свежести сельхозпродуктов, сокращению потерь и скорой доставке в ходе экспорта.



Как сообщили в Урумчийско-Чанцзиской таможни, новая модель заключается в комбинации мер под названием "TIR плюс зеленый коридор", в рамках которой фуры со свежими сельхозпродуктами пользуются не только международной автодорожной системой TIR, но и льготами приоритетного досмотра и пропуска, таким образом повышается скорость перевозки внутри страны и пересечения погранперехода без необходимости остановки.



Первым через эту комбинационную модель прошел грузовик холодовой цепи с 24 тоннами свежего картофеля, который на днях отправился из международной сухопутной портовой зоны города Урумчи /адм. центр СУАР/ в казахстанский город Алматы, покинув территорию страны через КПП Хоргос.



TIR - это международная система, которая упрощает перевозку грузов между странами. В рамках этой системы груз опечатывается на стартовой точке маршрута и проверяется только по прибытии в пункт назначения, а на промежуточных погранпереходах сотрудники КПП лишь сверяют данные книжки TIR и таможенную печать для транспортного средства. Это сокращает время перевозки и уменьшает возможные риски, связанные с административными процедурами таможенного контроля и порчей груза. Китай присоединился к Конвенции TIR в июле 2016 года.



В рамках внедренной модели предприятия, экспортирующие сельхозпродукты, могут подавать заявления на получение QR-кода с маркировкой "быстрая таможенная очистка и зеленый коридор". С этим QR-кодом груз может быть беспрепятственно доставлен на погранпереход и быстро пройти таможенную очистку на нем. Местные таможенные органы также уточнили, что предприятия воспользуются подобными мерами по упрощению таможенных процедур на погранпереходах Казахстана.



На данный момент такое нововведение действует в регулярном режиме на двух автомобильных КПП - Хоргос и Бакту.



Согласно данным, недавно опубликованным Хоргосской таможней, по итогам первых двух месяцев этого года через автомобильный КПП Хоргос было экспортировано 110 тыс. тонн свежих фруктов и овощей, что на 46,2 проц. больше, чем годом ранее. Основными импортерами этих продуктов стали Казахстан, Узбекистан и Россия.