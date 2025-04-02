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Долгий ящик Пандоры. Попытка умом понять Америку, - Михаил Моисеев
00:45 03.04.2025

Долгий ящик Пандоры
попытка умом понять Америку

Михаил Моисеев
2 апреля 2025

Конечно, Трамп ведет себя, как идиот. Ну, а как еще быть услышанным современным электоратом? Но где-то в глубине этого имиджа спрятан мудрейший человек. Наверное.

Введение санкций против всех (т.е. налогов на любой импорт в США) кажется совершенно безумным шагом. Сам Трамп отделался от требующих пояснений журналистов гениальной фразой: "Мы что-нибудь за это получим".

В свете всей этой феерии полезно вспомнить, а кто такой Илон Маск. Без малого четверть века назад, когда это имя зазвездело, все аналитики (чьи суждения заслуживает нашего внимания) были единодушны: юношу накачали деньгами (кто это сделал - мнения разнились) для того, чтоб под видом развития научно-технического прогресса, этот самый прогресс тихонечко тормозить. Т.к. Маск скупал патенты на все самые передовые технологии и "клал их под сукно" в "долгий ящик", останавливая их реализацию, параллельно продвигая ноу-хау, считавшиеся уже на тот момент устаревшими (или устаревающими).

Это действо преследовало несколько целей, ибо новая промышленная революция может лишить современных "хозяев денег" устойчивых источников дохода, сделать нерентабельными целые отрасли нынешней экономики, оставить без работы огромное количество людей и привести к глобальным катаклизмам.

Но сейчас, когда в силу идеологического маразма лево-либералов ситуация и так дестабилизирована по всему миру, что терять-то? И если Маск готов дать ход самым прорывным технологиям, накопленным за эти годы в "долгом ящике", (сформулирую красивее: выпустить демонов из "долгого ящика Пандоры"), то сумасшедшая экономическая война Трампа обретает вполне логическую основу.

А быть может все гораздо проще: Трамп с Маском такие же кретины, как и Обама с Хиллари или Бидон с Кобылой. Американцы все-таки. Михаил Задорнов, помнится, давал им всем исчерпывающую характеристику.

Источник - Завтра
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