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The Spectator: западные компании прощупывают почву для возвращения в Россию
00:50 03.04.2025

The Spectator
Великобритания

Правда ли, что западные компании потянулись обратно в Россию?
The Spectator: западные компании прощупывают почву для возвращения в Россию

Западные компании, покинувшие Россию после 2022 года, начинают прощупывать почву для возвращения, пишет The Spectator. Но этот процесс если и начнется, то будет непростым, в том числе и потому, что не всем им здесь будут рады.

Марк Галеотти

Со времен нашумевшего телефонного разговора в прошлом месяце Дональда Трампа с Владимиром Путиным Россия гудит от домыслов, что западные компании, покинувшие страну в 2022 году с началом боевых действий, вернутся - особенно американские. Для кого-то это мечта, для кого-то - наоборот, сущий кошмар. Как бы то ни было, эта тема несколько "перегрета" - и подпитывается нежеланием признать, насколько токсичным российский рынок останется в обозримом будущем (автор явно выдает желаемое за действительное, - прим. ИноСМИ).

В статье под заголовком "Теперь снова здравствуйте? Как американские компании вернутся в Россию" популярное издание "Московский комсомолец" уверенно заявило, что "американский бизнес хочет вернуться в Россию, но теперь игра пойдет по российским правилам". "Ястребы", "голуби", протекционисты и либералы - каждый по своим причинам, но все они затянули одну и ту же песню.

Для внешнеполитических "голубей" это попытка соблазнить Путина открывшимися возможностями и положить конец конфликту на Украине - и, следовательно, санкциям. Сегодня Путин настолько плотно изолирован от технократов и предпринимателей, что угодить в его ежедневную подборку прессы для них чуть ли не единственный способ хоть как-то повлиять на президента.

"Ястребы" же стремятся пресечь на корню любые масштабные уступки и рисуют картину, в которой безвольный российский народ можно будет купить, посулив ему возвращение иностранных брендов. Они указывают на успехи подражателей, занявших опустевшие ниши - "Вкусно и точка" вместо McDonald's, "изобретательно" названный Stars Coffee и так далее. Но они убеждены, что любой прогресс в так называемом "импортозамещении" пропадет втуне, если хищные транснациональные корпорации вернутся.

Во многом это беспокоит протекционистов - не в последнюю очередь те компании, которые извлекают выгоду из отсутствия иностранной конкуренции. В итоге формируются поистине причудливые союзы. На прошлой неделе перед ежегодным отчетом премьер-министра ультранационалисты из ЛДПР и "Новые люди" (по меркам российской политики, практически социал-либералы) сообща выступили против чрезмерно поспешного возвращения иностранцев.

Лидер "Новых людей" предприниматель Алексей Нечаев предупредил: "Но что реально может помешать нашему развитию, это возврат западных компаний. Нельзя позволить обесценить результаты труда наших предприятий, наших коллективов, предпринимателей, результаты за эти три года". По его мнению, политика должна быть "очень простой": "Если польза для России от компании есть - пусть работает. Если мы сами делаем это все не хуже - то до свидания".

С другой стороны, сложился не менее парадоксальный альянс и среди тех, кто ратует за скорейшее открытие российского рынка: с одной стороны, это подлинные либералы, с другой (не афишируя этого) - некоторые из крупных нефтегазовых корпораций. Разумеется, ими движут их собственные интересы: они рассчитывают, что западные компании вернутся в Россию на жестких условиях в качестве младших партнеров - и в результате предоставят необходимые технологии и инвестиции.

Пока что Кремль склоняется к осторожному и ограниченному возобновлению отношений. На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей Путин анонсировал процесс, в рамках которого приоритетный доступ будет предоставлен компаниям, которые не делали громких заявлений об уходе или ушли под натиском своих правительств - наряду с теми, чьи товары или услуги в противном случае окажутся в стране недоступны.

Однако для того, чтобы заманить крупных западных игроков обратно, одного милостивого разрешения Кремля может и не хватить. Слишком высоки риски: все дарованное (или, в данном случае, возвращенное) Кремль может так же легко забрать снова. Роль младшего партнера и принудительное создание совместных предприятий - не слишком привлекательная перспектива: слишком свежа у западных компаний память о горьком опыте, когда местные партнеры фактически "отжали" инвестиции.

Наконец, предполагается, что иностранные правительства позволят своим компаниям вернуться в Россию. Но если до смягчения санкций и дойдет (а это еще вопрос), оно наверняка окажется поэтапным и ограниченным. Стратегические отрасли, в которых Москва заинтересована больше всего - нефть и газ, а не фастфуд и спортивная одежда - наверняка вернутся последними, если вообще вернутся. Это справедливо и для платежных систем Visa и Mastercard: судя по всему, они вернутся в Россию нескоро.

Таким образом, с российской стороны это, скорее, выражение надежды на нормализацию политических и экономических отношений в обозримом будущем. С одной стороны, такой оптимизм может показаться несколько поспешным, но, с другой, он наблюдается не только у россиян. В 2022 году я консультировал одну американскую компанию, которая пыталась договориться об уходе с российского рынка. На прошлой неделе они снова со мной связались: "Мы пока лишь присматриваемся и прощупываем почву, но мы хотели бы обсудить условия, на которых мы могли бы вернуться в Россию".

Марк Галеотти - почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, автор 30 книг о России, возглавляет консультационную компанию Mayak Intelligence

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743630600


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