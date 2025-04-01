 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.04.2025
03:25  Саммит в Самарканде. Евросоюз вступает в борьбу за важнейший для России регион, - Игорь Кармазин
02:40  Главная задача энергоперемирия выполнена, - военкор Александр Коц
01:22  Кыргызстан. "Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"
00:50  The Spectator: западные компании прощупывают почву для возвращения в Россию
00:45  Долгий ящик Пандоры. Попытка умом понять Америку, - Михаил Моисеев
00:40  Упрощенная таможня обеспечивает свежесть экспортируемых сельхозпродуктов из Синьцзяна в Казахстан
00:32  В Грузии окончательно принята американская версия закона об иноагентах
00:20  "Коалиция желающих": паникующая Европа опасна для себя и окружающих, - Олеся Орленко
00:10  "Список Трампа": Казахстан в ЦА на первом месте по пошлинам - 27%, у остальных стран - 10%.
00:05  Трамп ввел пошлины против необитаемых островов - пингвины в шоке
00:01  США ввели пошлины на товары из других стран
Среда, 02.04.2025
23:13  Рейтер: к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты
22:15  ВС РФ приступили к ликвидации оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки
21:57  Совсем не то НАТО. Североатлантический альянс обороняется от Дональда Трампа
20:38  Устраняя конкурентов, европейские элиты роют себе могилу, - Петр Акопов
20:06  Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлем и Белым домом?
19:40  В Москве прошла акция криптовалютчиков - держатели битка пытаются вернуть свои сбережения, зависшие в обменниках
19:32  Минобороны КНР: Независимость Тайваня принесет страдания его жителям
19:30  В Узбекистане с 1 июля начнут субсидировать кредиты на "зеленый ремонт"
19:27  Фонд медстрахования Казахстана возглавил Айдын Кульсеитов
18:22  В Америке наступает "День освобождения от нахлебников"
17:59  Мир разделится на тех, кто будет и не будет покупать российскую нефть
17:53  Мрак и беспросветность на берегах Темзы: британские элиты погубили свою страну, - Олег Розанов
17:37  Подводную лодку заполненную кокаином задержали в Атлантическом океане
17:31  После переименования Минцифры Кыргызстана Азамата Жамангулова вновь утвердили министром
17:26  Синьхуа: Исследование Луны в Китае достигло систематического прогресса
17:22  Sabah: турецкие оппозиционеры умоляют Запад о помощи. Но ему теперь не до них
17:16  Таджикистан ждет компании РФ для нефтегазоразработок в стране
17:11  В Узбекистане создают систему полного налогообложения доходов физических лиц
17:03  Казахстанских полицейских уволили после видео белорусского автоблогера
16:56  В России появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
16:15  Как выглядит афганский канал Кош-Тепа, который забирает воду из Амударьи? Карта
16:05  Панорама (1 апреля): Трамп пригрозил ввести пошлины на норвежскую нефть, если ему не присудят Нобелевскую премию мира
12:54  Лидер Туркмении ознакомился с ходом строительства нового аэропорта в Балканском велаяте
12:47  В Узбекистане рассматривают переход системы образования на пятидневку
12:45  Президент Таджикистана заложил камень в фундамент строительства "Таджикского металлургического комбината" в Бободжон Гафуровском районе
12:38  Интервью Президента Узбекистана в преддверии первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде
12:34  В Таджикистане за последнее столетие исчезло около 30 % ледников
12:30  Директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" назначен Азиз Садырбеков
12:26  Жители Узбекистана смогут получить субсидии на установку солнечных панелей и насосов
12:24  Казахстанцы теперь могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты
12:22  Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы, - Кирилл Стрельников
12:19  О великих Учителях Церкви, - Павел Густерин
01:21  Economist.kg: Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля
01:13  Литовское болото доказало бесполезность американских танков..., - Станислав Лещенко
00:49  В Монголии стартовала четвертая в истории страны кампания по освоению целины
00:30  Американский журнал Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров
00:20  80-летие Победы: В Алматы откроется музей боевой техники под открытым небом
00:16  Кто избран председателями комитетов и комиссий парламента Таджикистана
00:10  Как социальные сети провоцируют массовую истерию, и при чем тут Средневековье
00:02  ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти с 1 апреля: как это скажется на ценах
Вторник, 01.04.2025
23:04  Белый дом назвал гибель 4-х военных в литовском болоте на границе с Белоруссией жертвой ради безопасности США
22:47  ВС РФ начали операцию по блокированию Каменского Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 1 апреля
21:20  Румыния, Молдавия, Франция... Глобалисты наносят превентивный удар по избирательному праву, - Владимир Русов
20:09  Уровень участия женщин в рабочей силе стран Центральной Азии: от 33% в Таджикистане до 76% в Казахстане
19:10  Экономика Монголии демонстрирует стабильный рост
18:42  Туркменистан занял 95 место в рейтинге здравоохранения. Кыргызстан и Таджикистан в рейтинг не попали
18:38  Внешний долг Узбекистана в 2024 году вырос до 55,7% к ВВП
18:34  Землетрясения в Казахстане и Мьянме. Что происходит, ответил казахстанский сейсмолог Мухтар Хайдаров
15:56  В Монголии посчитали возраст Моринхура. Монгольской скрипке 2500 лет
14:36  На трех таможенных постах Узбекистана 1 сентября внедрят систему "зеленого" коридора
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан. "Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"
01:22 03.04.2025

01 апреля 2025 - Бакыт Басарбек

"Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"

Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Камчыбеков Дуйшенбек считает, что президенту Кыргызстана по-прежнему дают неверную информацию по поводу месторождения Кызыл-Омпол.

По его словам, пока не поздно необходимо провести перерасчет запасов полезных ископаемых и экономическую оценку на данном месторождении.



- В настоящее время одним из весьма щепетильных проектов в горно-геологической сфере, является планы по разработке кабинета министров КР уранового месторождения Кызыл-Омпол. В настоящее время на участке Таш-Булак месторождения Кызыл-Омпол полным ходом идет подготовка к добыче (строительство административно-бытового комплекса, подъездных дорог с освещением, вахтового поселка и т.д.).

В декабре 2018 года протоколом ГКЗ за №905 запасы участка Таш-Булак были утверждены комиссией, согласно которому количество урана по категориям С1 и С2 составляет 3500 тонн, тория по категориям С1 и С2 - 3500 тонн, фосфора – 10000 тонн, циркония – 34000 тонн, титаномагнетита – 1,6 млн. тонн.

По полученным данным, при постановке на баланс в 2018 году со стороны ОсОО "Юразия", возможно, была допущена ошибка в части завышения в разы запасов полезных ископаемых. Не исключено, что компания таким образом намеревалась перепродать по более высокой цене участок Таш-Булак. Поэтому без тщательной и достоверной геологоразведки и экономической целесообразности проект может потерять свою экономическую ценность.

Горнодобывающая компания планировала перерабатывать 175 тысяч тонн руды в год, что рассчитано на 500 тонн в сутки. В связи с этим данная компания заключила соглашение с Китаем на закупку и импорт соответствующего оборудования. Поэтому отдельно стоит вопрос о том, проводились ли экономические расчеты до начала этих работ, - сказал эксперт.

- В свое время Акылбек Жапаров говорил о гораздо большем доходе с этого участка?

- Да, предыдущий глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров сообщал, что доход в 88 миллиардов долларов будет поступать от этого Таш-Булакского участка только по титаномагнетиту, что не соответствует действительности.

Поэтому нам необходимо внимательно отнестись к этой ситуации. У нас есть специалисты-фантазеры, которые дали неверную информацию, не проведя полноценных расчетов. В связи с этим очень важно предоставить главе государства точную и правильную информацию по этому проекту.

Вместе с тем, даже при предварительном технико-экономическом расчете и учетом запасов, как я уже выше говорил, урана - 3500 тонн, тория - 3500 тонн, фосфора – 10000 тонн, циркония – 34000 тонн, титаномагнетита – 1,6 млн. тонн, получаются данные, что к настоящему времени разработка месторождения экономически не рентабельно.

Так, при годовой мощности в 175000 тонн переработки руды (суточная производственная мощность 500 тонн руды), которую планируют добывать в 2025 году и, в связи с чем было заказано соответствующее оборудование из Китая, предварительные оперативные расходы (капитальные, эксплуатационные расходы, геологоразведка и получение концентрата) составляют – 5002600 долларов США, перевозка концентратов на заводы для дальнейшей переработки – 1830000 долларов США, стоимость переработки концентратов на заводах до товарной продукции – 3937500 долларов США. Суммарная себестоимость составит 10770100 долларов США.

При этом, согласно данным относительной биржевой стоимости товарной продукции по четырем компонентам (уран, торий, железо и титан) с учетом коэффициентов извлечения в 65 % составляет – 1360470 долларов США.

Если вычесть капитальные/эксплуатационные затраты 10770100 долларов США и ожидаемый доход 1360470 долларов США, разница убытка составляет 9409630 долларов США, т.е. в нынешнем виде разработка месторождения приведет к огромным затратам и убытку, не говоря о сверхприбыли.

Также поступают данные, что соглашение с заводом по переработке титаномагнетитового концентрата в СУАР КНР, с которым ранее в ходе поездки бывшего председателя КМ Акылбека Жапарова была достигнута договоренность по отправке концентратов участка "Таш-Булак" и дальнейшей переработке, к настоящему времени зашла в тупик.

Для предоставления достоверной информации главе государства необходимо сформировать рабочую группу из высококвалифицированных геологов и провести перерасчет запасов полезных ископаемых и экономическую оценку.

Кроме того, должны быть проведены экологические и радиационные экспертизы. Рекомендуется проводить данные экспертизы через независимые международные организации.

Сегодня мы говорили только об одном участка Таш-Булак. Кроме того, необходимо пересмотреть геологоразведочные работы на других месторождениях, таких как Тундук, Оттук, Бакке, Узун-Сай. Как я уже упоминал ранее, они расположены очень близко к водохранилищу, автомобильным и железным дорогам, поэтому работать на них совершенно невозможно. Эти вопросы необходимо изучить более детально, а главе государства предоставить точную и обоснованную информацию.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743632520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Президент Словении Наташа Пирц-Мусар и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов – Олжас Бектенов провел заседание Правительства по цифровизации госуслуг
- Инфляция в Республике Казахстан (март 2025г.)
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана принял Посла России
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Рекордные перевозки зерна железнодорожным транспортом в 1 квартале
- Работа прокуратуры по активизации деятельности простаивающих и незагруженных предприятий
- Осужден директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  