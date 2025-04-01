Кыргызстан. "Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"

01:22 03.04.2025

01 апреля 2025 - Бакыт Басарбек



"Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"



Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Камчыбеков Дуйшенбек считает, что президенту Кыргызстана по-прежнему дают неверную информацию по поводу месторождения Кызыл-Омпол.



По его словам, пока не поздно необходимо провести перерасчет запасов полезных ископаемых и экономическую оценку на данном месторождении.



