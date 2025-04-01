Главная задача энергоперемирия выполнена, - военкор Александр Коц

02:40 03.04.2025

Главная задача энергоперемирия выполнена



Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.



Вряд ли у кого-то были иллюзии по поводу соблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам. Вообще-то изначально это была идея Зеленского. Выдвинув ее (наравне с Черноморской "инициативой"), он думал, что загнал в угол президента России. А тот взял и перевернул всю эту дилетантскую игру, моментально отдав приказ не наносить удары по энергетике.



При этом в любой момент он может отдать и противоположный приказ - на возобновление ударов. Потому что бить или не бить мы решаем сами, без подсказок и давления, руководствуясь национальными интересами. В отличие от Зеленского.



Собственно, основную задачу это перемирие уже выполнило. Не случайно на вчерашнем Совбезе на открытой его части была показана просьба Путина Белоусову рассказать о соблюдении моратория и предоставить список атакованных объектов на нашей территории. Список этот уже в США.



Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева. Я бы к этому списку еще прикрепил историческую справку - чем заканчивались новогодние, рождественские, пасхальные, хлебные, школьные и прочие перемирия, заключенные с Украиной.



Думаю, месяц моратория мы все-таки выдержим. А заодно подкопим высокоточные средства поражения. Пусть будет.



