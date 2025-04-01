Саммит в Самарканде. Евросоюз вступает в борьбу за важнейший для России регион, - Игорь Кармазин

03:25 03.04.2025 Пять плюс два: Евросоюз вступает в борьбу за важнейший для России регион

Брюссель пытается найти новые источники ресурсов и рынки сбыта



Игорь Кармазин



В Самарканде 3–4 апреля пройдет саммит Евросоюз – Центральная Азия. Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты пяти стран, а также европейские лидеры Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен. В повестке дня будут масштабные логистические и энергетические проекты. Эксперты считают, что Брюссель делает ставку на геополитическую переориентацию региона. "Известия" разбирались в ситуации.



Долгая дорога к саммиту



В Самарканде 3–4 апреля пройдет первый саммит Евросоюз – Центральная Азия. Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, а также глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно официальному сообщению, европейцы в ходе встречи собираются обсудить логистические и энергетические проекты, а также вопросы, связанные с безопасностью.



На бытовом уровне в Самарканде за несколько дней до масштабного мероприятия довольно много недовольных. Дело в том, что въезд в город на время саммита будет закрыт, туристов попросили отложить свои поездки, студентов отправили на краткосрочные каникулы. На высоком уровне, однако, немало оптимизма. "Предстоящая встреча укрепит нашу приверженность совместной работе во имя мира и устойчивого развития", - говорится в официальном пресс-релизе ЕС.



Подготовка к масштабному мероприятию началась уже довольно давно. В середине марта все пять стран Центральной Азии посетил еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела, который в ходе турне согласовал ряд документов. Так, в Астане он поучаствовал в подписании соглашения о расширенном партнерстве между ЕС и Казахстаном. В Узбекистане при его участии был подписан документ о развитии инфраструктуры спутникового интернета.



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В конце марта регион посетила глава евродипломатии Кая Каллас. В Ашхабаде она встретилась с министрами иностранных дел пяти стран, а также провела отдельные переговоры с президентами Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. "В нынешнем геополитическом контексте я хочу обсудить вызовы, с которыми мы сталкиваемся, а также угрозы многостороннему международному порядку, основанному на правилах", - говорила она.



Ресурсы, санкции и логистика



Запад не первый раз обращает пристальное внимание на Центральную Азию. Предыдущий всплеск интереса произошел в 2001 году, когда после терактов 11 сентября США вместе с союзниками вторглись в Афганистан. Тогда главным вопросом была борьба с терроризмом и военное сотрудничество. Киргизия тогда передала для нужд коалиции авиабазу "Манас", Узбекистан - аэродром Ханабад, в таджикском аэропорту в Душанбе разместились французские летчики.



Со временем, однако, интенсивность боевых действий снизилась, в связи с этим контингенты стали постепенно выводить. Интерес к Центральной Азии в таких условиях упал, хотя до нуля не рухнул. В 2007 и 2019 годах в Брюсселе принимали доктринальные документы - Стратегии ЕС в отношении региона. В этих документах говорилось о защите демократии и прав человека, а также об энергетических проектах, до реализации многих из них, впрочем, дело так и не дошло.



В 2022 году на фоне российской военной операции на Украине произошел второй всплеск интереса Европы к Центральной Азии. В октябре 2022 года в Астане прошла встреча президентов пяти стран региона с главой Евросовета Шарлем Мишелем, через полгода такое же мероприятие состоялось в киргизской Чолпон-Ате. Прошел также ряд переговоров на министерском уровне, в ходе одного из раундов в конце 2023 года стороны одобрили совместную дорожную карту по углублению связей между ЕС и ЦА.



В январе 2024 года в Брюсселе состоялся масштабный инвестиционный форум, посвященный транспортным проектам. В ходе этого мероприятия с характерным заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "В нынешней сложной геополитической ситуации Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была где-то в глуши, а теперь вы в центре всех событий", - рассуждал он.



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Если выделять отдельные направления в отношениях, то на сегодняшний момент один из главных интересов Брюсселя состоит в развитии логистических маршрутов, которые свяжут Европу с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. Речь в первую очередь идет о так называемом Среднем коридоре (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Ранее Европейский инвестиционный банк обязался выделить Узбекистану, Казахстану и Киргизии €1,5 млрд на развитие транспортной инфраструктуры. В целом в ЕС говорили, что готовы вложить в масштабный проект €10 млрд.



Второй интерес Евросоюза - поставки природных ресурсов. Особое внимание в этом вопросе привлечено к Туркменистану, который обладает четвертыми в мире запасами газа. На протяжении долгих лет ведутся дискуссии о строительстве Транскаспийского газопровода, который позволит Ашхабаду поставлять голубое топливо в западном направлении. В последнее время речь также пошла о редкоземельных металлах, еврокомиссар Йозеф Сикела в середине марта в Казахстане подписал соглашение о сотрудничестве по "критически важному сырью".



Третий момент - Евросоюз традиционно требует от стран Центральной Азии неукоснительно соблюдать антироссийские санкции. Представители Брюсселя постоянно говорят о важности этих ограничений, угрожают вторичными санкциями за их нарушение.



Что говорят эксперты



Политолог Рустам Бурнашев подчеркивает, что Брюссель добивается решения нескольких вопросов.



- Одной из главных тем станет вопрос природных ресурсов. Я отмечаю, что в последнее время переговоры идут не только о нефти и газе, Франция добивается от Казахстана и Узбекистана увеличения поставок урановой руды, Германия собирается строить завод по производству "зеленого" водорода. В целом повестка будет насыщенной, мы услышим много заявлений, увидим различные символические жесты. При этом конкретики, думаю, будет мало, каких-то прорывных решений я не ожидаю, - рассуждает он.



Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев говорит, что ЕС планомерно укрепляет связи с Центральной Азией.



- Для Брюсселя регион интересен не только в плане противодействия России, но и в качестве ценной ресурсной базы, - отметил собеседник. - Со своей стороны, страны ЦА пытаются диверсифицировать контакты, чтобы балансировать между Россией, Китаем и Западом. От самого саммита я ожидаю подписания рамочных соглашений с упором на экономику. Вероятно, ЕС выделит какие-то средства на проекты, связанные с зеленой повесткой, развитием инфраструктуры.



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По его словам, государства региона, особенно Узбекистан, хотели бы добиться выхода своих производителей на европейский рынок, но с этим проблемы - в ЕС высокая конкуренция, жесткое протекционистское законодательство.



Александр Воробьев добавляет, что России надо пристально следить за активностью Евросоюза.



- Потенциальные риски для Москвы безусловно есть, потому что Брюссель занимает откровенно антироссийскую позицию. Это, однако, понимают и в руководстве стран Центральной Азии, поэтому, думаю, они будут соблюдать необходимый баланс, - заключил спикер. Источник - Известия

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