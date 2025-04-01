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Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
10:28 03.04.2025

Кобзев: экипаж отвел падающий Ту-22М3 от жилых домов в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Летчики отвели падающий самолет Ту-22М3 от жилых домов в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

"Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в Министерстве обороны", - написал глава региона.

Накануне вечером военное ведомство заявило, что Ту-22М3 потерпел крушение в Приангарье при выполнении планового полета. Экипажу из четырех человек удалось катапультироваться, в результате приземления погиб один летчик. Его семье окажут помощь.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Во время падения самолет задел линию электропередачи. Без света остались более 200 домов, сейчас электроснабжение восстановлено.

Источник - РИА Новости
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