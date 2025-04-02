В Кыргызстане пожаловались на сбор $15 за проезд через Узбекистан с тонированными стеклами. Обсуждают ответные пошлины...

10:33 03.04.2025

В Кыргызстане пожаловались на сбор $15 за проезд через Узбекистан с тонированными стеклами



Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев сообщил, что кыргызстанцы вынуждены платить 15 долларов за проезд через территорию Узбекистана, если стекла их автомобилей затонированы. Он предложил ввести ответные меры или добиться отмены сбора. Глава МИД пообещал изучить вопрос.



Узбекистан взимает сбор в 15 долларов с автомобилей из Кыргызстана с тонировкой задних стекол. Об этом на заседании Жокоргу Кенеша (парламента Кыргызстана) 2 апреля заявил депутат Дастан Бекешев, обращаясь к министру иностранных дел Жээнбеку Кулубаеву.



Кыргызстанцы, следуя из Джалал-Абадской области в Баткен и обратно, вынуждены пересекать территорию Узбекистана. По словам депутата, узбекская сторона взимает сбор в размере 15 долларов за автомобили с тонированными задними стеклами. "Каждая машина. Почти каждый день. А мы у них не взимаем [сбор]", - сказал он.



При этом для удобства оплаты используется мобильное приложение банка Кыргызстана MBANK.



Дастан Бекешев предложил либо ввести аналогичный сбор для узбекистанских автомобилей, въезжающих в Кыргызстан, либо договориться с соседним государством об аннулировании сбора для кыргызстанцев.



Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев заявил, что ранее этот вопрос не поднимался, и пообещал проработать ситуацию. "Мы можем поднять этот вопрос на паритетной основе и поднять на заседании межправительственной комиссии", - ответил он.



Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 18 июля 2018 года "О мерах по упорядочению эксплуатации автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами", за временный въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана легковых автомобилей иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами взимается сбор в размере 15 долларов США, поступающий в госбюджет.



В Кыргызстане сбор за получение разрешения на тонирование автомобилей для физических лиц составляет 50 тысяч сомов в год (7,44 млн сумов), а для юрлиц - 70 тысяч сомов (10,4 млн сумов).



В Узбекистане затонировать заднее стекло и окна задних дверей можно без разрешения и бесплатно. Тонировка стекол передних дверей для физлиц стоит 8 БРВ в год (3 млн сумов).