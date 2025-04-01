Цементный бизнес Кыргызстана: Кто стоит за производством и как они пополняют бюджет республики?

11:06 03.04.2025

Tazabek - 19 марта в Госантимонополии сообщили, что рынок цемента в Кыргызстане требует большого внимания, поскольку строительный сектор развивается в быстром темпе.



Согласно статистическим данным, по итогам 2024 года объем производства цемента по республике составил 3 млн 99 тыс. тонн. Если проанализировать производство цемента в Кыргызстане с 2020 года, то за 5 лет объем производства цемента вырос на 1 млн 226,9 тыс. тонн. Пиковый объем производства был достигнут в 2021 году. Последние два года демонстрируют стабильный рост, но более медленными темпами.



Январьские данные за текущий год по импорту цемента свидетельствуют об увеличении объемов поставок в 3,3 раза.



По итогам января 2025 года импортировано 38 тыс. тонн, в том числе:



из Казахстана - 24,7 тыс. тонн,

из Узбекистана - 13,1 тыс. тонн.

из Ирана - 189 тонн.



Наряду с поставками цемента из других стран предприятия начали увеличивать и внутреннее производство. По состоянию на январь текущего года наблюдается увеличение объемов производства цемента на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Деловое издание Tazabek подготовило материал о производителях цемента в Кыргызстане, где представлена информация о владельцах предприятий и суммах, которые они отчислили в бюджет республики.



Предприятия по производству цемента за прошлый год заплатили в бюджет свыше 3 млрд сомов. Среди владельцев цементных заводов числятся экс-депутат Жогорку Кенеша, родственники действующих депутатов, банкир и совладелец казино.



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