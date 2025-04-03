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Kursiv: Трамп ввел пошлины на казахстанские товары: как это повлияет на отношения стран
14:29 03.04.2025

Трамп ввел пошлины на казахстанские товары: как это повлияет на отношения стран

Никита Данилин
3 апреля 2025

Пошлины на казахстанские товары стали рекордными в Центральной Азии

Вчера, 2 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" таможенных пошлин на импорт товаров из десятков стран мира, в их число вошел и Казахстан. Размер тарифа на казахстанские составит 27% ― это самые большие пошлины среди стран Центральной Азии.

В структуре казахстанского экспорта США занимают 2,4%. За 2024 год Казахстан экспортировал в США товаров на $1,97 млрд. Основные продукты поставок - нефть, уран, ферросплавы и серебро. Что о введении новых тарифов думают политологи Данияр Ашимбаев и Газиз Абишев, узнал "Курсив".

"Казахстан будет выжидать"

Политолог Газиз Абишев уверен, что введение пошлин на казахстанские товары не повлияет на отношения между Казахстаном и США. Абишев считает, что казахстанские власти выберут выжидающую позицию и посмотрят, как на новые тарифы отреагируют другие страны.

"Сначала мы посмотрим, как развернется торговая война. Потому что сейчас страны начнут реагировать, Китай в первую очередь, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, Германия, Бразилия. Кто-то прогнется и снимет торговые тарифы до приемлемых для Америки уровней, а кто-то не прогнется и начнет бить обратно. И таким опытным путем станет понятно в ближайшие недели, какая стратегия является наиболее оптимальной. Я думаю, Казахстан будет дожидаться именно этого", ― рассуждает политолог.

По его мнению, введение пошлин не нанесет казахстанской экономике большого ущерба, так как они направлены на большое количество стран, а не только на Казахстан.

Абишев считает, что в данной ситуации важно обратить внимание не только на то, какой эффект введение пошлин может оказать на казахстанскую экономику, но и на то, как произошедшее повлияет на мировую экономику.

"Тут больше должно играть роль, что случится в целом с мировой экономикой. Потому что увеличение тарифов, по анализу некоторых экспертов, может затормозить мировой экономический рост. А там будут такие последствия, что начнется снижение потребления углеводородов, снижение цен на нефть. И тогда это ударит по Казахстану косвенно, естественно", ― заключил эксперт.

"Должны быть разъяснения"

Политолог Данияр Ашимбаев рассказал, что Казахстан выберет сдержанную позицию в ответ на введение пошлин со стороны США и сядет за стол переговоров, чтобы выяснить детали.

"Скорее всего, Минторговли и Минэкономики сейчас займутся переговорами по этим вопросам, чтобы понять, о чем идет речь. Список-то есть. Но должны быть и разъяснения, каких продуктов это касается. Ситуация, конечно, неприятная. Но с другой стороны, мы тут на нее повлиять не можем. Санкции летят по всему миру, со всех сторон. Поэтому и затрагивают нас", ― утверждает Ашимбаев.

Данияр Ашимбаев считает, что введение высоких пошлин в отношении казахстанских товаров может быть связано с попыткой Америки ограничить китайский реэкспорт. По его мнению, большая протяженность границы с Китаем и высокий товарооборот могли стать причиной того, что среди центрально-азиатских стран на Казахстан были наложены самые высокие пошлины ― 27%, в то время как на остальные страны ― 10%.

Ашимбаев добавил, что нужные для США товары, скорее всего, не попадут под новые тарифы, чтобы не привести к инфляции на американском рынке.

"У нас американские инвестиции в нефтяной сфере огромные, в первую очередь Chevron. Как это будет разруливаться на уровне американского нефтяного бизнеса ― это вопрос к ним. Мы же понимаем, что когда, условно говоря, те же санкции против России вводились, нефтепровод КТК, был освобожден от санкций, нефтепровод "Дружба", по которому казахстанская нефть поступала в Германию, из-под санкций был выведен. Санкции санкциями, но всегда есть режим исключения для своих или для особых нужд. Тем более, американцы, по-моему, уран не сильно добывают, но и зависят, в том числе от поставок мирового рынка, в том числе из Казахстана", ― объяснил политолог.

В Минторговли Казахстана заявили, что значительная часть казахстанского экспорта в США не попадает под действие дополнительных тарифов, так как они входят в перечень исключений. Подробнее об этом здесь.

Источник - kz.kursiv.media
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