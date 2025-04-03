Чем обернется для всего мира "день освобождения" США? Почему в списке отсутствует Россия?

14:49 03.04.2025 В американском списке пошлин отсутствует одна большая страна: Россия

Axios: Трамп не включил Россию в список стран, для которых введены новые пошлины



Axios, США / ИноСМИ

Дэйв Лолер (Dave Lawler), Барак Равид (Barak Ravid)



В списке стран, для которых Трамп ввел новые пошлины, отсутствует Россия, пишет Axios. В Белом доме объяснили это тем, что "значимой торговли" между двумя государствами нет, но это не совсем так, говорится в статье.



В среду президент Трамп ввел как минимум десятипроцентные пошлины практически для всего мира за одним примечательным исключением. Он не включил в список Россию.



В чем интрига. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт (Karoline Leavitt) сообщила в среду Axios, что Россию не стали вносить в список, потому что американские санкции уже "исключают сколько-либо значимую торговлю". Однако США торгует с Россией больше, чем с такими странами как Маврикий и Бруней, а их в перечень включили.



- Пошлины были введены даже для далеких островных территорий, таких как новозеландские острова Токелау (население полторы тысячи человек) и заполярный норвежский архипелаг Шпицберген (население две с половиной тысячи человек) (Шпицберген имеет особый статус, он является частью Норвегии, однако, согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года, Россия имеет на архипелаге особые экономические интересы, - прим. ИноСМИ).



- Ливитт отметила, что Кубу, Белоруссию и Северную Корею в список не внесли, так как действующие против них пошлины и санкции и без того очень жесткие.



Подробности. Объем российско-американской торговли резко сократился с 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиарда в прошлом году из-за санкций, введенных в связи с российской специальной операцией против Украины.



- Россия в рамках организованных при посредничестве США, но застопорившихся переговоров о прекращении огня попросила Трампа отменить часть санкций.



- Трамп на этой неделе пригрозил России вторичными пошлинами на нефть. Он также сказал, что "очень зол" на российского руководителя Владимира Путина из-за его недавних заявлений об Украине.



- Ливитт заметила, что против России могут ввести "дополнительные жесткие санкции".



Что следует отметить. В обширный список Трампа не включили еще две страны с крупной экономикой: Канаду и Мексику. Ливитт это подтвердила, пояснив, что Трамп уже ввел для них 25-процентные пошлины.



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"И грянул гром", или Чем обернется для всего мира "день освобождения" США?

С 3 апреля администрация Трампа резко повышает таможенные пошлины на импортные товары из большинства стран – торговых партнеров США



Фонд Стратегической Культуры

03.04.2025 | Егор ВОЛКОВ



Предвыборный лозунг Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой") нашел свое яркое воплощение в введении с 3 апреля высоких таможенных пошлин на импортные товары из стран торговых партнеров США.



В качестве тренировки Трамп ввел (с 4 февраля, а затем отложил на месяц и опять ввел) с 4 марта 25-процентные таможенные пошлины на товары из Канады и Мексики (кроме нефти и электроэнергии, для которых пошлина составила 10%).



Затем с 4 марта были введены (10%, но показалось мало, и увеличили до 20%) дополнительные пошлины на товары из Китая. В свою очередь, Пекин также обложил американскую сельскохозяйственную продукцию пошлинами в 10-15%.



Потом концепция вроде бы поменялась, и США начали вводить дополнительные пошлины на отдельные виды импортных товаров из всех стран. Так с 12 марта американская администрация ввела 25% пошлины на импортную сталь и алюминий и пообещала, что "так будет с каждым" товаром, который ввозится в США, а не производится на месте.



Предполагалось, что также будут введены заградительные пошлины на импортные автомобили. Ведь только в 2024 году в США ввезли легковых автомобилей на 240 млрд. долларов. Одна только Южная Корея поставила автомобилей на сумму более 40 миллиардов долларов.



При этом ввозные пошлины были очень низкие. Как заявил Трамп, США "взимают с других стран плату за машины всего в размере 2,4%". В то же время у других стран более высокие пошлины: Таиланд - 60%, Индия - 70%, Вьетнам - 75%, ЕС - 10%.



При этом одна лишь компания Toyota "продает в США 1 миллион автомобилей иностранного производства" в год, "а у General Motors продаж почти нет. Ford продает очень мало".



В итоге США решили объединить оба подхода и ввели сразу два типа пошлин: на конкретные виды товаров и на все импортные товары из определенных стран.



Для импортных автомобилей определили ставку в 25% дополнительных сборов, а для автозапчастей введение пошлин отложили на месяц – до 3 мая. Для остальных импортных товаров определили таможенные пошлины индивидуально: для каждой страны свои, но минимум в 10%.



На публичном подписании соответствующего указа Трамп заявил, что настал "день освобождения" Америки, и подписанный документ - это "декларация экономической независимости" США.



Чем же "порадовал" Вашингтон своих торговых партнеров?



В целом новые ставки варьируются от 10% (это минимум) до 50% дополнительных сборов. Естественно, что наибольший эффект ожидается от торговли с Китаем и странами ЕС.



Дело в том, что в 2024 году отрицательный баланс торговли США с Китаем достиг 295 миллиардов долларов (поэтому для китайских товаров введена пошлина в 34%), а со странами ЕС – 235 миллиардов (для ЕС пошлина всего в 20%). Тут еще немного вмешалась политика: все-таки ЕС – это тот же близкий по духу Запад.



Следует отметить, что в представленных Трампом таблицах страны были ранжированы по степени их важности для двусторонней торговли. При этом приводились существующие ввозные пошлины для американских товаров при экспорте в ту или иную страну. При их расчете учитывались "манипуляции курсами валют и торговые барьеры", хотя полного объяснения используемым формулам так и не давалось.



Однако Трамп "великодушно" делал скидку от этих ставок приблизительно в два раза и показывал получившиеся дополнительные пошлины для импорта в США товаров из этих стран.



В целом наиболее пострадали от высоких ставок многие страны Азии, особенно Юго-Восточной: Камбоджа – 49%, Лаос – 48%, Вьетнам – 46%, Шри-Ланка и Мьянма – 44%, Бангладеш – 37%, Таиланд – 36%, Индонезия и Тайвань – 32%.



Близкие партнеры США в Восточной Азии – Япония и Южная Корея, можно сказать, отделались малой кровью с пошлинами в 24% и 25% соответственно. Почти такой же тариф введен для Индии (26%) и чуть выше для Пакистана (29%).



Центральная Азия, кроме Казахстана (27%), вообще получила по минимуму: всем поставили по 10% (Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), так же как и Монголии.



В Африке больше всех не повезло Лесото (50%), Мадагаскару (47%), Ботсване (37%) и ЮАР (30%). Остальным будет чуть полегче. Досталось и основному партнеру США на Ближнем Востоке – Израилю (17%), а вот страны Персидского залива также обошлись минимумом.



Со странами Европы, не входящими в ЕС, ситуация получилась разноплановой. Англосаксам из Великобритании придется платить пошлину всего в 10%, как и монегаскам. Хотя что можно производить в Монако? Чуть больше ставка для Норвегии (15%).



А вот остальным придется туго: Лихтенштейн и Сербия – 37%, Босния и Герцеговина – 35%, Северная Македония – 33% Швейцария – 31%, Молдавия – 31%. Даже Украина, которой США и Европа оказывают финансовую поддержку, получила на свои товары пошлину в 10%, как и большинство остальных стран мира.



При этом России и Белоруссии в списках стран-"счастливчиков" нет. То ли объем торговли не заслуживает пошлин, то ли политика вмешалась в экономические расчеты, то ли постеснялись вписать в таблицы.



Основная масса стран, получивших дополнительный "налог" на свои товары, не будет спорить с Вашингтоном, чтобы не вызывать раздражения, которое чревато повышением уже введенных пошлин.



Тем более что Трамп сразу же заявил: "Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю – отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры".



Возможны определенные перерасчеты пошлин в зависимости от доли американского производства в импортируемых товарах, но это, скорее, стимул для дальнейших иностранных инвестиций в США.



Торговую войну с Вашингтоном обязательно продолжит Пекин. Китайский МИД еще в начале марта заявил: "Будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца".



ЕС предлагает Трампу переговоры об отмене торговых барьеров, но введет ответные меры, если диалог не даст результата, подала голос глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. В свою очередь, польский премьер Дональд Туск призвал ЕС ответить на введенные американские пошлины: "Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины. Нужны адекватные решения".



Премьер Ирландии Михол Мартин также не видит оснований для новых пошлин: "Ежедневно товары и услуги более чем на 4,2 млрд. евро торгуются между ЕС и США. Нарушение этих глубоко интегрированных отношений не принесет никому выгоды. Пошлины приводят к инфляции, вредят людям по обе стороны Атлантики, ставят под угрозу рабочие места".



Правительство Бразилии уже рассматривает все возможные меры, чтобы гарантировать взаимность в двусторонней торговле, в том числе обращение в ВТО для защиты законных национальных интересов.



"Учитывая, что за последние 15 лет США имели значительный и регулярный профицит в торговле с Бразилией, объем которой в общей сложности составляет 410 млрд. дол, одностороннее введение дополнительных пошлин в размере 10% для Бразилии под предлогом необходимости восстановления баланса и "торговой взаимности" не отражает реальности", - заявил МИД Бразилии.



Другие страны будут стараться найти новые рынки сбыта или разработать новые стратегии, чтобы нивелировать экономический удар новых американских пошлин.



Например, министры торговли Китая, Южной Кореи и Японии 30 марта обсудили развитие трехстороннего торгово-экономического сотрудничества и заявили о своей поддержке "недискриминационной многосторонней торговой системы", основанной на открытости, инклюзивности и прозрачности. Другими словами, они будут наращивать объем взаимной торговли, убирая существующие барьеры и четко выполняя достигнутые договоренности.



Кстати, Сеул и Токио уже активно присматриваются к российскому рынку, с которого они так неосторожно ушли в 2022 году.



В любом случае, как пишут мировые СМИ, "тарифная война становится реальностью", и к чему она приведет пока не известно даже Трампу, который ее развязал.



Кстати, 3 апреля в Брюсселе собираются главы МИД стран НАТО. И что-то мне подсказывает, что основным вопросом этой встречи станет не Североатлантический альянс и не проблема Украины, а новые американские пошлины. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743680940





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