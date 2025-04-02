 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.04.2025
16:02  В Алматы стартовал зональный чемпионат Азии по шахматам 2025
15:29  Президент Таджикистана назначил членом парламента директора российско-таджикской школы имени К.Д. Ушинского
15:19  В Узбекистане проходит бесплатная химическая обработка от саранчи
15:16  Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда
14:49  Чем обернется для всего мира "день освобождения" США? Почему в списке отсутствует Россия?
14:29  Kursiv: Трамп ввел пошлины на казахстанские товары: как это повлияет на отношения стран
14:25  Экспедиция Маккензи-Фрейзера – британская авантюра 1807 года, - П.В.Густерин
14:18  Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге
11:09  Представитель Евросоюза Эдуардс Стипрайс (Латвия) рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЦА и ЕС
11:06  Цементный бизнес Кыргызстана: Кто стоит за производством и как они пополняют бюджет республики?
11:03  Новая внешняя политика США. Какие последствия могут быть для Центральной Азии? - Мухаммад Шамсуддинов
10:56  Казахстан. Завершено расследование по делу волонтерки Перизат Кайрат: ущерб увеличился до 3,5 млрд тенге
10:33  В Кыргызстане пожаловались на сбор $15 за проезд через Узбекистан с тонированными стеклами. Обсуждают ответные пошлины...
10:28  Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
03:25  Саммит в Самарканде. Евросоюз вступает в борьбу за важнейший для России регион, - Игорь Кармазин
02:40  Главная задача энергоперемирия выполнена, - военкор Александр Коц
01:22  Кыргызстан. "Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"
00:50  The Spectator: западные компании прощупывают почву для возвращения в Россию
00:45  Долгий ящик Пандоры. Попытка умом понять Америку, - Михаил Моисеев
00:40  Упрощенная таможня обеспечивает свежесть экспортируемых сельхозпродуктов из Синьцзяна в Казахстан
00:32  В Грузии окончательно принята американская версия закона об иноагентах
00:20  "Коалиция желающих": паникующая Европа опасна для себя и окружающих, - Олеся Орленко
00:10  "Список Трампа": Казахстан в ЦА на первом месте по пошлинам - 27%, у остальных стран - 10%.
00:05  Трамп ввел пошлины против необитаемых островов - пингвины в шоке
00:01  США ввели пошлины на товары из других стран
Среда, 02.04.2025
23:13  Рейтер: к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты
22:15  ВС РФ приступили к ликвидации оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки
21:57  Совсем не то НАТО. Североатлантический альянс обороняется от Дональда Трампа
20:38  Устраняя конкурентов, европейские элиты роют себе могилу, - Петр Акопов
20:06  Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлем и Белым домом?
19:40  В Москве прошла акция криптовалютчиков - держатели битка пытаются вернуть свои сбережения, зависшие в обменниках
19:32  Минобороны КНР: Независимость Тайваня принесет страдания его жителям
19:30  В Узбекистане с 1 июля начнут субсидировать кредиты на "зеленый ремонт"
19:27  Фонд медстрахования Казахстана возглавил Айдын Кульсеитов
18:22  В Америке наступает "День освобождения от нахлебников"
17:59  Мир разделится на тех, кто будет и не будет покупать российскую нефть
17:53  Мрак и беспросветность на берегах Темзы: британские элиты погубили свою страну, - Олег Розанов
17:37  Подводную лодку заполненную кокаином задержали в Атлантическом океане
17:31  После переименования Минцифры Кыргызстана Азамата Жамангулова вновь утвердили министром
17:26  Синьхуа: Исследование Луны в Китае достигло систематического прогресса
17:22  Sabah: турецкие оппозиционеры умоляют Запад о помощи. Но ему теперь не до них
17:16  Таджикистан ждет компании РФ для нефтегазоразработок в стране
17:11  В Узбекистане создают систему полного налогообложения доходов физических лиц
17:03  Казахстанских полицейских уволили после видео белорусского автоблогера
16:56  В России появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
16:15  Как выглядит афганский канал Кош-Тепа, который забирает воду из Амударьи? Карта
16:05  Панорама (1 апреля): Трамп пригрозил ввести пошлины на норвежскую нефть, если ему не присудят Нобелевскую премию мира
12:54  Лидер Туркмении ознакомился с ходом строительства нового аэропорта в Балканском велаяте
12:47  В Узбекистане рассматривают переход системы образования на пятидневку
12:45  Президент Таджикистана заложил камень в фундамент строительства "Таджикского металлургического комбината" в Бободжон Гафуровском районе
12:38  Интервью Президента Узбекистана в преддверии первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде
12:34  В Таджикистане за последнее столетие исчезло около 30 % ледников
12:30  Директором ГП "Кыргыз Маданият Сервис" назначен Азиз Садырбеков
12:26  Жители Узбекистана смогут получить субсидии на установку солнечных панелей и насосов
12:24  Казахстанцы теперь могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты
12:22  Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы, - Кирилл Стрельников
12:19  О великих Учителях Церкви, - Павел Густерин
01:21  Economist.kg: Что изменилось для бизнеса в Кыргызстане с 1 апреля
01:13  Литовское болото доказало бесполезность американских танков..., - Станислав Лещенко
00:49  В Монголии стартовала четвертая в истории страны кампания по освоению целины
00:30  Американский журнал Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда
15:16 03.04.2025

Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда

Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда. Заявление было сделано на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого выдан ордер МУС на арест в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе.

Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда (МУС). Об этом, пишет Guardian, сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

"Венгрия выйдет из МУС. Правительство начнет процедуру выхода [из МУС] в четверг в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами", - заявил Гуйяш.

Заявление венгерских властей было сделано на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого МУС в ноябре 2024 года выдал международный ордер на арест в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе.

Для выхода из юрисдикции МУС парламент Венгрии, в котором доминирует партия премьер-министра Виктора Орбана, должен принять соответствующий закон, затем страна направит официальное уведомление офису генерального секретаря ООН. Решение о выходе вступит в силу через год.

Венгрия подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, в 1999 году и ратифицировала его спустя два года. Однако Будапешт утверждает, что статут не является частью венгерского законодательства.

Guardian отмечает, что Орбан долгие годы был активным сторонником Нетаньяху, а Венгрия часто блокировала заявления или санкции Евросоюза, направленные против Израиля. Орбан пригласил Нетаньяху в Будапешт на следующий день после того, как МУС выдал ордер на арест премьера Израиля и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Израильские власти назвали решение МУС политически мотивированным и подпитываемым антисемитизмом.

Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, был учрежден на основании Римского статута, подписанного в 1998 году. Это единственный суд, наделенный полномочиями судить физических лиц, обвиняемых в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. У суда нет собственной полиции, поэтому он рассчитывает на помощь стран, признающих его юрисдикцию. МУС не рассматривает дела заочно - нужно, чтобы обвиняемый физически присутствовал в здании суда. По состоянию на 2024 год Римский статут подписали 124 государства, включая все страны Евросоюза. Израиль, США и Россия не являются членами МУС.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743682560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по улучшению условий для инновационной деятельности одобрил Мажилис в первом чтении
- Кадровые перестановки
- Убрать с предпринимателей лишнюю отчетность и штрафы
- Прохождение паводков в Северо-Казахстанской области проверил Канат Бозумбаев
- В Костанайской области запустят новые автозаводы, а в Акмолинской увеличат посевы масличных
- "Ак жол" не согласен с благодушным отношением Правительства к иностранным маркетплейсам
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 марта 2025 года
- В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех
- ЧП на урановом руднике
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  