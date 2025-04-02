Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда

15:16 03.04.2025

Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда



Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда. Заявление было сделано на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого выдан ордер МУС на арест в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе.



Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда (МУС). Об этом, пишет Guardian, сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.



"Венгрия выйдет из МУС. Правительство начнет процедуру выхода [из МУС] в четверг в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами", - заявил Гуйяш.



Заявление венгерских властей было сделано на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого МУС в ноябре 2024 года выдал международный ордер на арест в связи с обвинениями в военных преступлениях в Газе.



Для выхода из юрисдикции МУС парламент Венгрии, в котором доминирует партия премьер-министра Виктора Орбана, должен принять соответствующий закон, затем страна направит официальное уведомление офису генерального секретаря ООН. Решение о выходе вступит в силу через год.



Венгрия подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, в 1999 году и ратифицировала его спустя два года. Однако Будапешт утверждает, что статут не является частью венгерского законодательства.



Guardian отмечает, что Орбан долгие годы был активным сторонником Нетаньяху, а Венгрия часто блокировала заявления или санкции Евросоюза, направленные против Израиля. Орбан пригласил Нетаньяху в Будапешт на следующий день после того, как МУС выдал ордер на арест премьера Израиля и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Израильские власти назвали решение МУС политически мотивированным и подпитываемым антисемитизмом.



Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, был учрежден на основании Римского статута, подписанного в 1998 году. Это единственный суд, наделенный полномочиями судить физических лиц, обвиняемых в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. У суда нет собственной полиции, поэтому он рассчитывает на помощь стран, признающих его юрисдикцию. МУС не рассматривает дела заочно - нужно, чтобы обвиняемый физически присутствовал в здании суда. По состоянию на 2024 год Римский статут подписали 124 государства, включая все страны Евросоюза. Израиль, США и Россия не являются членами МУС.