В Узбекистане проходит бесплатная химическая обработка от саранчи

15:19 03.04.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В 2025 году в Узбекистане ожидается нашествие саранчи, которое затронет более 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В этой связи началась активная химическая обработка от саранчи, которая будет продолжена в соответствии с планом, передает корреспондент Podrobno.uz.



Саранча представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку может уничтожить урожай, повредить пастбища и саксауловые леса.



Как сообщает Агентство по карантину и защите растений, для предотвращения ущерба уже начали проводиться химические обработки полей в ряде регионов страны. С 22 марта такие обработки были проведены на 5,5 тысячи гектарах земель в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях, на очереди Джизакская область.



Для эффективной борьбы с саранчой подготовлено 42 единицы спецтехники, включая 181 трактор, 69 опрыскивателей и 28 единиц водного транспорта. В работе задействовано более 270 специалистов.



Как отмечают в Агентстве по карантину и защите растений, Узбекистан имеет благоприятный климат для этих насекомых. В республике обитает около 200 видов саранчи, и каждый год проводятся работы по борьбе с 6-8 ее видами.