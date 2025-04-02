Президент Таджикистана назначил членом парламента директора российско-таджикской школы имени К.Д. Ушинского

15:29 03.04.2025

Рахмон назначил членом парламента директора российско-таджикской школы



Первая сессия верхней палаты парламента Таджикистана нового созыва состоится 11 апреля, указ об этом подписал президент страны



ДУШАНБЕ, 3 апр - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил новых членов верхней палаты парламента седьмого созыва.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В тексте указа, размещенном на сайте главы государства, сказано - назначить членами палаты:



- Ватанзода Махмадали Махмадулло – юриста;



- Раджабзода Хуснию Хукуматшо – председателя Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области;



- Абдураззокзода Гулнисо Тавалди – заведующую дошкольного учреждения №2 района Лахш;



- Низома Косима Пури Джахонгира – председателя Союза писателей Таджикистана;



- Восифджонзода Рухшону Восифджон – директора Российско-Таджикского государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов в городе Куляб имени К.Д. Ушинского";



- Нодири Шахло Джамолиддин – директора государственного образовательного учреждения Литсей №1 города Исфара Согдийской области.



