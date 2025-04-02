|Президент Таджикистана назначил членом парламента директора российско-таджикской школы имени К.Д. Ушинского
15:29 03.04.2025
Рахмон назначил членом парламента директора российско-таджикской школы
Первая сессия верхней палаты парламента Таджикистана нового созыва состоится 11 апреля, указ об этом подписал президент страны
ДУШАНБЕ, 3 апр - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил новых членов верхней палаты парламента седьмого созыва.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В тексте указа, размещенном на сайте главы государства, сказано - назначить членами палаты:
- Ватанзода Махмадали Махмадулло – юриста;
- Раджабзода Хуснию Хукуматшо – председателя Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области;
- Абдураззокзода Гулнисо Тавалди – заведующую дошкольного учреждения №2 района Лахш;
- Низома Косима Пури Джахонгира – председателя Союза писателей Таджикистана;
- Восифджонзода Рухшону Восифджон – директора Российско-Таджикского государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов в городе Куляб имени К.Д. Ушинского";
- Нодири Шахло Джамолиддин – директора государственного образовательного учреждения Литсей №1 города Исфара Согдийской области.
Первая сессия верхней палаты парламента Таджикистана нового созыва состоится 11 апреля. Заседание начнется в 10:00 по местному времени.
Напомним, верхняя палата парламента состоит из 33 членов, 25 из которых избираются путем тайного голосования, остальные назначаются президентом страны.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 декабря подписал указ о выборах.
В соответствии с документом, выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана, в палаты народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов прошли 2 марта 2025 года.
Депутаты местных законодательных собраний 28 марта выдвинули в члены верхней палаты спикера предыдущего созыва верхней палаты и мэра Душанбе Рустама Эмомали, глав ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, ряда районов и городов, заместителя председателя города Вахдат, президента Национальной академии наук, руководителя исполкома правящей Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) в ГБАО, а также директоров двух школ, ректоров двух вузов и главного врача одной из больниц Душанбе.