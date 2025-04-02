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В Алматы стартовал зональный чемпионат Азии по шахматам 2025
16:02 03.04.2025

Универсальный язык человечества: в Алматы стартовал международный шахматный чемпионат

Со 2 по 10 апреля 2025 года в Алматы, в выставочном центре "Атакент", проходит зональный чемпионат Азии по шахматам 2025 года (мужчины и женщины), зона 3.4 – отборочный чемпионат для Кубка мира, сообщает Zakon.kz.

Этот престижный турнир собрал 134 участника (88 мужчин и 46 женщин), которые будут бороться за 7 путевок на главные шахматные соревнования планеты, которые пройдут в Батуми и Нью-Дели.

Участие в Кубке мира – мечта любого профессионального шахматиста, она открывает двери к дальнейшим этапам борьбы за звание чемпиона мира и предоставляет возможность встретиться за доской с сильнейшими игроками планеты. Кроме того, успешное выступление на Кубке мира приносит значительные рейтинговые очки и повышает престиж спортсмена на международной арене.



Чемпионат зоны 3.4 имеет огромное значение для шахматного мира огромного региона Центральной Азии. Это ключевой этап отбора на Кубок мира для шести стран: Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Важно отметить, что количество квот на Кубок мира значительно увеличилось по сравнению с предыдущим отборочным турниром, проходившим в Душанбе в мае 2023 года, где разыгрывалось всего три путевки. В Алматы же будут определены обладатели 3 путевок на женский Кубок мира в Батуми (5-29 июля) и 4 путевок на мужской Кубок мира в Нью-Дели (1-26 ноября). Такое увеличение квот свидетельствует о растущем уровне шахмат в регионе и признании успехов центральноазиатских шахматистов на мировой арене.

На торжественной церемонии открытия турнира участников и гостей приветствовали организаторы и официальные лица, подчеркнувшие значимость этого события для Казахстана и всего региона. Атмосфера на открытии была наполнена волнением и предвкушением напряженной борьбы за шахматной доской.

Генеральным партнером турнира выступает Freedom Holding Corp, а партнерами также стали вода "Шымбулак", Международный аэропорт Алматы и Выставочный центр "Атакент". Их поддержка – важный фактор в успешной организации и проведении чемпионата на высоком международном уровне. Спонсорская помощь позволяет обеспечить достойные условия для участников, включая комфортное размещение, качественное питание и организацию турнирных помещений, соответствующих международным стандартам.

"Для Казахстана большая честь принимать этот важный отборочный турнир у себя, и мы, как организаторы, сделаем все необходимое, чтобы шахматисты в полной мере почувствовали традиционное казахское гостеприимство. Соперничество за выход на Кубок мира обещает быть захватывающим, так что ждем крутых игр и ярких побед. В этом году Центральной Азии выделили 7 квот, что более чем в два раза больше, чем было ранее. Это однозначно говорит об усилении роли нашего региона на международном уровне. Мы будем и дальше укреплять позиции Казахстана в качестве ведущей шахматной силы как внутри региона, так и за его пределами".
Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов

Главный арбитр чемпионата высоко оценил уровень подготовки южной столицы Казахстана к турниру:

"Казахстан вносит огромный вклад в развитие мировых шахмат, подтверждая тезис Хосе Рауля Капабланки, который назвал шахматы "универсальным языком человечества". И Алматы, как настоящая культурная столица республики, прекрасно подготовился к такому важному чемпионату, гостеприимство хозяев выше всяких похвал. Это еще раз подчеркивает, что в Казахстане относятся к шахматам как к одному из приоритетных видов спорта.

"Чемпионат пройдет в 9 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Конкуренцию казахстанским спортсменам составят узбекские шахматисты. Нас ждут напряженные поединки, ведь на кону стоит ни много ни мало – выход в финальную часть Кубка мира. Мы знаем, что наши друзья из Узбекистана очень серьезно подготовлены, но и наши спортсмены настроены на бескомпромиссную борьбу".
Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова

Отметим, что швейцарская система проведения турнира обеспечивает честную конкуренцию, позволяя каждому участнику сыграть с соперниками примерно равного уровня. Классический контроль времени дает шахматистам достаточно времени для глубокого анализа позиции и принятия взвешенных решений.

После слов организаторов шахматный марафон стартовал, и первые ходы сделали генеральный консул Республики Узбекистан Раушанбек Матчанов и генеральный консул Кыргызстана в Алматы Женишбек Асанкулов. Они торжественно подошли к доске №1, где разместились Мухиддин Мадаминов (Узбекистан) и Каир Беристенов (Казахстан). И открыли чемпионат.

По мнению шахматных аналитиков, основная борьба за путевки на Кубок мира ожидается между шахматистами Казахстана и Узбекистана, хотя не стоит сбрасывать со счетов и лидеров сборной Туркменистана. Однако именно шахматные школы Казахстана и Узбекистана традиционно являются одними из сильнейших в Центральной Азии, и их противостояние на этом турнире обещает стать украшением чемпионата.

Узбекистан также привез в Алматы своих сильнейших шахматистов, среди которых гроссмейстеры Мухиддин Мадаминов (2536), Абдималик Абдисалимов (2525), Ортик Нигматов (2501) и международные мастера Мухаммадзохид Суяров (2469), Саидакбар Сайдалиев (2461), Хумоюн Бегмуратов (2435) и Алмас Рахматуллаев (2413). Состав команды Узбекистана говорит о серьезных намерениях побороться за максимальное количество путевок на Кубок мира.

Один из ярких представителей молодого поколения узбекских шахматистов – 18-летний международный мастер и гроссмейстер Мухиддин Мадаминов. В феврале 2025 года он сенсационно выиграл II Международный шахматный турнир "Аль-Беруни" в Ташкенте, обойдя таких известных гроссмейстеров, как Владислав Артемьев и Шант Саргсян. Эта победа стала ярким свидетельством его таланта и амбиций.

"Настрой у нашей команды самый серьезный. Мы знаем, что спортсмены из Казахстана – грозный соперник. Постараемся дать им настоящее шахматное сражение", – сказал Мухиддин Мадаминов.

Казахстан на турнире представлен сильным составом, включающим гроссмейстеров Алишера Сулейменова (2478) и Рамазана Жалмаханова (2462), а также международных мастеров Жандоса Агманова (2470), Алдияра Ансата (2469), Арыстанбека Уразаева (2467), Эдгара Мамедова (2453), Абильмансура Абдильхаира (2410) и других сильных игроков, таких как Азамат Утегалиев (2450) и FM Даниял Сапенов (2412). Эти шахматисты имеют богатый опыт участия в крупных международных соревнованиях и не раз демонстрировали высокий уровень игры.

Среди лидеров сборной Туркменистана выделяются международный мастер Сапармурат Атабаев (рейтинг на 1 апреля – 2530), гроссмейстер Мейлис Аннабердиев (2449) и мастер ФИДЕ среди женщин Лала Шохрадова (2144).

Сапармурат Атабаев, имеющий за плечами успешные выступления на международных турнирах, в том числе победу в турнире Futures на II Международном шахматном турнире "Аль-Беруни", является одним из главных претендентов на выход в Кубок мира. Он ожидает утверждения в звании гроссмейстера, что станет еще одним подтверждением его высокого класса.

В женском турнире основное соперничество ожидается между представительницами Казахстана и Узбекистана. Узбекские шахматистки, такие как WIM Афруза Хамдамова (2326) и WIM Умида Омонова (2263), готовы дать бой казахстанским лидерам – WGM Алуа Нурман (2347), IM Меруерт Камалиденовой (2342), WGM Ксении Балабаевой (2285), WGM Лие Курмангалиевой (2249), WIM Асель Серикбай (2235), WFM Зарине Нургалиевой (2199), WFM Аяулым Калдаровой (2179) и WFM Елназ Калиахмет (2178). Противостояние женских команд двух стран также обещает быть бескомпромиссным и интересным.

Отсутствие некоторых лидеров казахстанской сборной объясняется их освобождением от отбора: GM Казыбек Ногербек – чемпион мира-2024 до 20 лет, GM Денис Махнев и WIM Амина Кайрбекова – чемпионами Казахстана-2024 и членами сборных, успешно выступивших на 45-й шахматной Олимпиаде, а IM Бибисара Асаубаева входит в топ-15 женского рейтинг-листа FIDE. Их отсутствие, безусловно, скажется на составе казахстанской команды, но предоставит шанс другим талантливым шахматистам проявить себя.

Призовой фонд турнира составляет 20 000 долларов США и будет поровну распределен между мужским и женским турнирами. Победители получат по 3000 долларов, серебряные призеры – по 2500 долларов, бронзовые – по 1500 долларов, занявшие 4-е места – по 1200 долларов, 5-е места – по 1000 долларов и 6-е места – по 800 долларов. Призовой фонд является важным стимулом для участников и подчеркивает серьезный статус турнира.

Чемпионат зоны 3.4 в Алматы не только определит участников Кубка мира, но и станет важным событием для развития шахмат в регионе, способствуя дальнейшей международной интеграции Казахстана в мировое шахматное сообщество. Проведение турнира такого уровня в Алматы повышает интерес к шахматам в стране, привлекает внимание молодежи к этому интеллектуальному виду спорта и способствует развитию шахматной инфраструктуры в регионе. Успешное проведение чемпионата укрепит позиции Казахстана как одного из центров развития шахмат в Центральной Азии, считают представители FIDE.

Визитные карточки спортсменов-фаворитов

Сапармурат Атабаев (Туркменистан): 26 лет. Международный мастер (2017), ожидает присвоения звания гроссмейстера на ближайшем заседании Президентского совета ФИДЕ. Два его старших брата уже гроссмейстеры: родной брат Максат Атабаев – с 2015 года, двоюродный Юсуп Атабаев – с 2020-го. В феврале 2025 года стал одним из победителей II Международного шахматного турнира "Аль-Беруни" в Ташкенте, выиграв третий по силе турнир – Futures. Набрав, как и гроссмейстер Па Иниян, 7 очков из 9, Атабаев оказался лучшим по коэффициенту Зоннеборна-Бергера. Его упорство и талант делают его одним из фаворитов турнира.

Алуа Нурман (Казахстан): 17 лет. Международный мастер среди женщин (2021), с 2024 года – гроссмейстер среди женщин. Серебряный призер чемпионата мира-2023 и шахматной Олимпиады-2024 в составе женской сборной Казахстана. Несмотря на юный возраст, Алуа уже является одной из сильнейших шахматисток Казахстана и имеет опыт успешных выступлений на самых престижных международных соревнованиях.

Меруерт Камалиденова (Казахстан): 19 лет. Международный мастер среди женщин (2021), гроссмейстер среди женщин (2023), в 2024 году получила звание международного мастера. Чемпионка мира-2019 (U14). Двукратная чемпионка Казахстана (2021, 2022), серебряный призер чемпионата мира-2023 и шахматной Олимпиады-2024 в составе женской сборной Казахстана. В сентябре 2024 года сенсационно выиграла 1-й Открытый Кубок акима Карагандинской области, выполнив гроссмейстерскую норму и опередив не только членов мужской сборной Казахстана Махнева, Жалмаханова, Уразаева, Сулейменова и Ансата, но и квартет иностранных гроссмейстеров – Самвела Тер-Саакяна (2618), Александра Рахманова (2596), Адитья Миттала (2591) и Виталия Сивука (2572). Ее впечатляющие достижения делают ее одной из главных надежд казахстанских болельщиков.

Афруза Хамдамова (Узбекистан): 16 лет. В 2023 году стала первой чемпионкой мира в истории шахмат Узбекистана (U14). А в 2024 году выиграла ЧМ уже в категории до 16 лет. Перед этим, на 45-й шахматной Олимпиаде в Будапеште, играя на 1-й доске, заняла вместе со своими подругами по сборной Узбекистана историческое 12-е место, причем оказалась единственной в команде, сыгравшей все 11 партий (+4=4–3). Молодой возраст и впечатляющие победы на юношеских чемпионатах мира делают Афрузу одной из самых перспективных шахматисток Узбекистана.

Андрей Зубов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743685320


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