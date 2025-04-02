В Казахстане люди начали менять дату рождения ради удачи

19:55 03.04.2025

Зачем казахстанцы массово меняют даты рождения



В Казахстане люди начали менять дату рождения ради удачи. Но законно ли это, и что думают эксперты?



3 Апреля



В последнее время в Казахстане набирает популярность новая тенденция, когда граждане стремятся изменить дату своего рождения в официальных документах, надеясь таким образом привлечь удачу и финансовое благополучие.



Издатель Бақытжан Бұқарбай выразил свое мнение по этому поводу в социальных сетях.​



"Люди меняют фамилии - отказываются от русских окончаний, берут фамилию супруга и т.д. Но недавно узнал от друга о новом тренде: теперь люди начали менять дату рождения в документах.



Якобы их учителя по нумерологии, сюцай и тому подобных псевдоучений уверяют: "Если изменишь дату рождения, к тебе придут и деньги, и успех". Странно, что вообще разрешают менять дату. А во-вторых, это ниже дна. Завтра начнем менять место рождения, чтобы преуспеть? Пахать надо, а не в ерунду верить. Вы как думаете?" - задался вопросом Бұқарбай.



Что касается законодательной стороны вопроса, то, как пишет Tengrinews.kz со ссылкой на данные Минюста, изменить дату рождения в официальных документах можно только в исключительных случаях.



- Исправление ошибки при регистрации рождения. Если при регистрации была допущена ошибка, подтвержденная медицинскими документами, гражданин может обратиться в регистрирующий орган для внесения исправлений. ​



- Усыновление (удочерение) ребенка. При усыновлении ребенка в возрасте до трех лет по решению суда дата рождения может быть изменена, но не более чем на шесть месяцев, для обеспечения тайны усыновления.



- Решение суда. В иных случаях изменение даты рождения возможно только на основании соответствующего решения суда. ​



Мы также обратились к мнению специалиста. Без точной статистики говорить о массовости тенденции сложно, но, по словам казахстанского психолога Замиры Сафиуллиной, стремление изменить дату рождения может быть связано не столько с цифрами, сколько с внутренним состоянием человека.



"Часто за этим стоит ощущение, что жизнь пошла "не по плану". Люди начинают искать новую точку отсчета, символический шанс "перезапуска". Это как смена имени, имиджа или переезд в другой город - вроде бы меняешь внешнее, но на деле хочешь изменить внутреннее восприятие себя и своей судьбы. Дата рождения воспринимается как что-то судьбоносное, и, если в жизни много разочарований, человек может начать верить, что ошибка не в выборе или действиях, а "в звездах".



Почему же люди верят в магию цифр, их удачу и прочее? Потому что цифры - это просто и обещают объяснение сложного. Когда жизнь непредсказуема, а реальных инструментов для изменений нет или они не работают, вера в магию чисел становится своего рода костылем. Она дает ощущение контроля - якобы если изменить дату, возможно, все наладится. Это избавляет от страха перед неопределенностью. Такой подход особенно популярен в обществах, где психологическая культура слабо развита: проще поверить в нумеролога, чем разобраться, почему ты в стрессе и что можно с этим сделать", - сказала наша собеседница.



Стоит ли беспокоиться из-за таких тенденций - зависит, скорее, от причин, по которым человек решил изменить свои даты.



"Если человек просто играет с символами, например, меняет дату в соцсетях или для себя - это безвредно. Проблема начинается, когда попытки "переписать судьбу" заменяют реальную работу над собой. Тогда человек может упустить годы, гоняясь за иллюзиями. Беспокоиться стоит не из-за самих изменений в документах, а из-за того, что за этим стоит. Важно не осуждать таких людей, а понять, что за их действиями скрывается - боль, разочарование, надежда. И предложить поддержку или альтернативные способы справляться с трудностями", - подытожила Сафиуллина.



Автор: Ахмет Талапулы