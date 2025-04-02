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ВС РФ практически полностью нивелировали последствия прорыва ВСУ в Торецк – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
22:18 03.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 апреля в разрезе СВО. Русские войска практически полностью восстановили свои позиции в Торецке, операция ВСУ по расчленению нашей обороны завершилась полным провалом. На Украине отмечен резкий рост случаев силового сопротивления ТЦК.

Судорожная реакция на изменение обстановки



Войска незалежной, действующие в окрестностях Торецка, попали в крайне тяжелую ситуацию. Прежний провал попытки расчленить оборону ВС РФ в городе вынудил неприятеля сменить свои приоритеты. ВСУ, помимо медийных целей, рассчитывали отвести угрозу от своих подразделений, развернутых на площади между Торецком и Часовым Яром. Все от того, что Торецк является вторым слагаемым в оперативном уравнении, которое позволяет создать одну из главных предпосылок наступления на Константиновку. То есть выйти к городу широким фронтом с востока, перед этим ликвидировав систему укреплений в полях между населенными пунктами.

Однако угроза Константиновке пока надвигается с другой стороны, ВС РФ начали срезать "балкон" к югу от города. Хотя там и сохраняется большая дистанция до линии фронта, выход русских войск широким фронтом что с юга, что с востока от населенного пункта является равнозначно неприемлемым для украинского командования. В связи с этим неприятелю пришлось, по всей видимости, использовать силы, задействованные в районе Торецка, в качестве подкреплений для соседнего сектора. Таким образом, смысл цепляться за окраины города для ВСУ по большему счету исчез. Ведь операция противника с резким изменением обстановки к югу от Константиновки утратила свою задумку.

Переброска украинских сил из окрестностей Торецка уже привела к тому, что ВСУ оставили позиции в микрорайоне Забалка и в поселке за шахтой "Центральная". Русские войска также завершили зачистку от противника центральных кварталов, в которых ранее были блокированы подразделения незалежной. К сожалению, осталось неизвестным количество блокированных и уничтоженных ВСУшников.

Теперь главная задача неприятеля – удержать позиции в районе села Щербиновка. И попутно с этим не допустить лавинообразного падения фронта юго-западнее, куда и были переброшены из района Торецка подразделения ВСУ.

Сопротивление похитителям в камуфляже

В сети на этой неделе резко участилось появление видео с тем, как неравнодушные украинцы отбивают у ТЦК людей или же сама жертва успешно скрывается от "ОПГ Зеленского".

Разумеется, видео, где "пакуют" несчастного для отправки в окопы умирать за украинскую власть, появились давно и их тысячи. Но такая многочисленность сюжетов, где жертва не убегает, а откровенно и яростно сопротивляется или же получает помощь от прохожих, говорит о многом. Прежде всего, в голове украинского обывателя могли произойти определенные процессы, которые привели его к осознанию необходимости перестать быть "пассивным в ожидании, когда придут" и брать ситуацию в свои руки. То есть степень агрессии к власти, ее мероприятиям и функционерам резко выросла, и это более чем объяснимо. Во-первых, здравые когнитивные процессы у украинцев могли начаться на ниве патологической лживости киевской власти, которая нагло врет в лицо гражданам страны с экранов телевизоров. Нарратив Банковой, который пытаются скормить населению, гласит, что вся информация о том, что ТЦК кого-то насильно забирают, игнорируют документы о бронировании и т. д. – это "российская пропаганда". Вторым немаловажным аспектом нарастающей агрессии населения является то, что Украина склоняется к удовлетворению притязаний США на недра и инфраструктуру страны. Да и сама позиция Штатов по отношению к незалежной, в частности введение на ее товары 10%-ной пошлины, показывает, что внешнеполитический курс правительства Украины после Евромайдана был, мягко говоря, "дорогой в кабалу". И рядовой украинец резонно задает себе вопрос – а зачем ему умирать за шайку шарлатанов и торговцев Украиной, когда дети местной элиты находятся за границей. У обывателя на поверку нет ни гражданских прав, ни какой-либо экономической перспективы. Более того, можно вспомнить условия содержания в ТЦК и дальнейшей службы в ВСУ. На Украине отлично известны случаи того, как военкомы пытаются скрыть случаи гибели "бусифицированных", которых попросту забили до смерти в военкоматах за отказ подписывать необходимые бумаги.

В конечном итоге процесс накопления агрессии в украинском обществе продолжается. Трудно сказать, когда точка невозврата будет пройдена и начнется нечто неконтролируемое. Однако важно учитывать, что накопленный потенциал недовольства и агрессии не имеет свойства улетучиваться в никуда.

Мировая торговая война объявлена. Чем будет занята Россия?

Дональд Трамп в очередной раз резко крутанул штурвал, и с корабля современности могут посыпаться многие национальные экономики. США резко выкрутили таможенные тарифы почти для всего глобуса. Что это означает для мира и для России?

Чем занят Трамп, абсолютно понятно – он вытаскивает Штаты из колоссального бюджетного кризиса, который уже маячит на горизонте. Вопрос "а вы госдолг США видели?" часто повторяют как издевательский, но американский президент действительно его видел и не ржет, а принимает меры. Но вот что это значит для России?

То что сейчас испытывают экономики ряда стран – это вторник. РФ живет в состоянии геополитической турбулентности много лет. Конечно, спрос на часть товаров может повлиять на экспортные доходы, но вместе с тем тот же Китай и ряд других государств будут более сговорчивы в области коммерции. Американцы, разумеется, могут смягчить пошлины и, скорее всего, сделают это взамен на какие-то уступки своих торговых партнеров. Нашей же стране стоит продолжать перестраивать экономику и вместо "бензоколонки" стать партнером для Глобального Юга в ряде передовых отраслей. Тем более, что у России со многими из них традиционно хорошие отношения. И четко видимые точки соприкосновения – энергетическое машиностроение, металлургия, тяжмаш, природные ресурсы, оружие.

Мир лихорадит. И Россия из-за многолетних санкций подошла к этому периоду с самым важным навыком – адаптивностью. Но вопрос: справятся ли страны ЕС, которые долгие годы были "нахлебниками" Вашингтона, и хватит ли у них сил и ресурсов поддерживать Украину одновременно с ведением торговой войны против США.

Вчера, 2 апреля, главным событием дня стало начало операции по ликвидации оперативного выступа украинских войск к югу от Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743707880


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