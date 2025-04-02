ВС РФ практически полностью нивелировали последствия прорыва ВСУ в Торецк – итоговая сводка Readovka за 3 апреля

22:18 03.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 апреля в разрезе СВО. Русские войска практически полностью восстановили свои позиции в Торецке, операция ВСУ по расчленению нашей обороны завершилась полным провалом. На Украине отмечен резкий рост случаев силового сопротивления ТЦК.



Судорожная реакция на изменение обстановки



