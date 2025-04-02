Бахтар: Исламский Эмират день и ночь работает ради светлого будущего Афганистана

00:00 04.04.2025

Маулави Абдул Кабир: Исламский Эмират работает ради светлого будущего Афганистана



КАБУЛ, 3 апреля. /ИАБ/. Маулави Абдул Кабир, исполняющий обязанности директора Министерства по делам беженцев и репатриантов, встретился с рядом членов кабинета министров Исламского Эмирата, ученых, племенных филантропов и моджахедов.



По информации Министерства по делам беженцев и репатриантов информационному агентству "Бахтар"; В этом обзоре лидеры, филантропы, ученые и моджахеды; Он выразил радость по поводу празднования праздника Ид в атмосфере мира на уровне страны и назвал нынешнюю глобальную безопасность результатом джихада и исламской системы.



Они высоко оценили прогресс и достижения Исламского Эмирата в различных областях и высоко оценили усилия силовых структур по поддержанию мира в стране.



Также исполняющий обязанности директора Министерства по делам беженцев и репатриантов заявил, что Исламский Эмират, как ответственная система, работает ради светлого будущего Афганистана и сотрудничество народов в этом отношении очень важно и эффективно.



Маулви Абдул Кабир добавил, что решения и события в стране происходят благодаря благословению исламской системы, а органы безопасности и моджахеды работают день и ночь ради прочного мира при сотрудничестве народа.