Синьхуа: Китай призвал США исправить неправильное введение "взаимных тарифов"

00:02 04.04.2025

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Китай призвал США исправить неправильное введение "взаимных тарифов" и урегулировать торгово-экономические разногласия с Китаем и другими странами путем равноправных, уважительных и взаимовыгодных переговоров, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



Го Цзякунь сделал такое заявление на очередной ведомственной пресс-конференции, комментируя объявление Вашингтона о введении "взаимных тарифов" в отношении его основных торговых партнеров.



Под предлогом "паритетности" США ввели дополнительные пошлины на экспортируемые из Китая и других стран товары, что серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, отметил Го Цзякунь.



"Китайская сторона категорически выступает против этого и примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - заявил китайский дипломат, подтвердив, что в торговой войне нет победителей, а в протекционизме не найдется выход.