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Центральная Азия: прибалтийские шавки на подхвате у европейских шакалов, - Марат Нургожаев
00:04 04.04.2025

Центральная Азия: прибалтийские шавки на подхвате у европейских шакалов

03.04.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ

У активных поборников цветных революций на постсоветском пространстве все чаще проявляется четкий прибалтийский оскал. Коллективный Запад частично делегировал свои, с позволения сказать, полномочия (конечно, с огромными финансами) по расшатыванию обстановки в странах бывшего СССР прибалтийским странам или попросту жаждущим крови банальным шавкам-русофобам.

Неспроста же в конце марта экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили помчалась в Литву, Латвию и Эстонию к своим новым кураторам, дабы те проинструктировали ее, как попытаться свергнуть действующее руководство страны. Кстати, еще помнится тот забавный эпизод, когда в апреле 2024 года названная уроженка Франции, будучи президентом Сакартвело, порывалась скататься (правда, за госсчет) к своим прибалтийским хозяевам, но ей тут же "перекрыло кислород" местное правительство, запретив ехать.

27 марта в Ашхабаде состоялась 20-я министерская встреча "Центральная Азия – Европейский Союз", в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ЦА, а также европейская делегация во главе с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии эстонкой Каей Каллас, получившей в народе обидную кличку КаКа.

Конечно же, основным поводом для подобной сходки явилась подготовка к начинающемуся сегодня в узбекском Самарканде первому саммиту "ЕС-ЦА", на котором европейцы будут в очередной раз, но уже в коллективном варианте обкатывать на центральноазиатских государствах, как на подопытных кроликах, свои антироссийские нарративы, а также внедрять извращенные "гейропские" демократические принципы и несомненно сбагривать ненужные им альтернативные источники энергии под предлогом развития зеленой экономики. Как известно, европейцы уже навязали Туркменистану создание некоего бесперспективного регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Однако самым примечательным эпизодом в ходе данной помпезной министерской встречи в Ашхабаде явилось выступление "железной Каи", которая во всеуслышание заявила о негативном воздействии санкций против России на экономики стран Центральной Азии. При этом, не стесняясь, КаКа начала отчитывать центральноазиатских представителей, что, дескать, необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции нельзя было обойти через данный регион.

По словам "принцессы войны", "Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над семнадцатым пакетом. Поэтому я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию".

А после гневных назиданий эстонская блондинка с милой улыбкой приступила к явной антироссийской агитации в ходе "теплых" встреч с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым- Жомартом Токаевым.

Вполне очевидно, что генетическая русофобка Каллас окончательно пытается сделать радикальный антироссийский курс единственным для всех стран ЕС. А в связи с тем, что западные санкции против Москвы неэффективны, поскольку российскую экономику обрушить так и не удалось, а ЕС, наоборот, находится на грани своего краха, Брюссель решил наконец обратить свой взор на государства Центральной Азии в целях стравливания их с Россией.

Тем более что в этом Каллас (кстати, последний муж эстонки имел долю в компании, у которой есть клиенты в России) будут помогать ее сородичи, оккупировавшие ЕС: это недавно назначенные комиссар по экономике Валдис Домбровскис (бывший глава правительства Латвии) и комиссар по обороне Андрюс Кубилюс (экс-­премьер Литвы).

Сдается, что под предводительством одиозной, но недалекой эстонки эти деятели "накосячат" по полной программе, учитывая прошлогодний скандал из-за дефицита средств на финансирование обороны Эстонии, когда она еще была премьер-министром страны. В тот момент эстонская газета Postimees написала, что "Кае Каллас и партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны. Лучшее, что Каллас может сейчас сделать – это уехать на достойную должность в Брюссель и дать шанс новому правительству".

Собственно, пожелание местных было исполнено, и теперь КаКа приступила к тому, что может на фоне развала ЕС продолжать с маниакальным упорством эксплуатировать тему "российской угрозы" для коллективного Запада, заманивая дешевыми коврижками центральноазиатское руководство.

Неслучайно же днем ранее перед министерской встречей в Ашхабаде в рамках рабочего визита заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова в Ригу 26 марта прошли туркмено-латвийские политические консультации. С латвийской стороны во встрече принял участие заместитель государственного секретаря – политический директор министерства иностранных дел Латвии Иварс Ласис.

Согласно официальным источникам, во время данного мероприятия стороны детально обсудили актуальные вопросы и так называемые многообещающие (а скорее, удручающие) перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Латвией. Безусловно, особое внимание было уделено углублению взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, включая Европейский союз. И самое главное, что волновало латвийских представителей, это вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию, поэтому собеседники "также предметно обсудили возможности использования опыта Латвии в этом процессе".

Напомним, что Ашхабад официально подал заявку на вступление в ВТО в конце 2021 года. Кстати, из пяти государств Центральной Азии три уже являются членами ВТО: Кыргызстан (с 1998 года), Таджикистан (с 2013 года) и Казахстан (с 2015 года). Узбекистан (о котором мы недавно писали) официально подал заявку на вступление в 1994 году, но до сих пор не завершил процесс.

Исходя из анализа издания The Diplomat, 22 июля 2020 года заявка Туркменистана на вступление в качестве наблюдателя в ВТО была одобрена. В своей заявке Ашхабад заявил, что собирается начать переговоры о вступлении в ВТО в течение пяти лет. Официальная заявка Туркменистана на вступление в качестве полноправного члена ВТО была подана 24 ноября 2021 года. После подачи заявки ВТО учредила Рабочую группу для наблюдения за процессом ее прохождения.

The Diplomat сообщает, что период времени между подачей заявки и одобрением вступления в ВТО варьируется от страны к стране. В то время как некоторые страны сталкиваются с трудными и длительными переговорами, которые могут занять годы, другие присоединяются к ВТО за гораздо более короткий период времени. Например, Казахстану пришлось ждать целых 19 лет, чтобы быть принятым в организацию, в то время как для Таджикистана потребовалось 12 лет, а для Кыргызстана – всего два года. По Узбекистану переговоры продолжаются до сих пор.

В связи с этим западное издание приводит свои доводы в части того, что, хотя членство в ВТО может быть якобы выгодно для туркменских семей, которые наконец-то смогут получать доступ к более дешевым товарам на международном рынке, непохоже, что страна скоро будет принята в организацию, учитывая недавний опыт соседей по Центральной Азии. Кроме того, государство еще не прошло масштабную индустриализацию, и вступление может оказаться сложной задачей для туркменского бизнеса и промышленного сектора.

Не известно, что лучше, принимая во внимание серьезные издержки от вступления Ашхабада в ВТО. По оценке ведущих аналитиков, присоединение к глобальной торговой организации обусловит необходимость осуществления серьезных изменений в экономической политике Туркменистана, а также потребность в реформировании или трансформации существующих институтов и механизмов в целях обеспечения не только совместимости национального законодательства с нормами и правилами ВТО и эффективной имплементации принятых обязательств, но и высокой международной конкурентоспособности национальных товаров и услуг в условиях расширенного доступа зарубежных экономических агентов на внутренний рынок и отечественных производителей на внешние рынки сбыта[1].

Оттого процессы создания или преобразования институциональной основы и механизмов имплементации соглашений ВТО являются достаточно капиталоемкими и потребуют определенных издержек общественного и частного характера.

Таким образом, столь радикальный переход от административных инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности к рыночным механизмам является крайне сложным и затратным, а, по сути, деструктивным и затяжным процессом, призванным заставить туркменское руководство полностью прогнуться под западные установки, причем не только в сфере экономики и финансов, но и в части проводимой внутренней политики, в том числе отказаться от позиции "нейтрального Туркменистана".

Остается только надеяться на здравый смысл местного руководства, тем более что у самих латышей, горящих желанием поделиться опытом, после вступления в ВТО в страну хлынули потоки дешевых товаров, что и погубило их национальную промышленность. Зато Латвия в соавторстве с Литвой и Эстонией, странами с аналогичным тяжелым экономическим положением, красиво выступают в качестве антироссийского плацдарма...

[1] Хабыева А. Проблемы и перспективы присоединения Туркменистана к ВТО // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2022. Т. 30. № 2. С. 179-191.

Источник - Ритм Евразии
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