Работников банков, подозреваемых в сотрудничестве с мошенниками, начнут увольнять "в связи с утратой доверия"

01:16 04.04.2025

Растрата доверия: сотрудников банков предложили увольнять по статье за сговор с мошенниками

Какая формулировка будет в трудовых книжках и как сейчас такие работники уходят из финансовых организаций



Евгения Перцева



Работников банков, подозреваемых в сотрудничестве с мошенниками, начнут увольнять "в связи с утратой доверия". Такое предложение выдвинул комитет Госдумы по финансовым рынкам, узнали "Известия". Поправки внесут в нижнюю палату парламента уже в апреле, они станут частью закона "О банках и банковской деятельности". Ранее в РФ появилась возможность устанавливать самозапрет на взятие кредитов, однако услугой воспользовались лишь 10% платежеспособного населения. Пока же, по данным ЦБ, 40% украденных мошенниками денег являются заемными.



Как накажут сообщников мошенников в банках



Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает разрешить банкам увольнять тех работников, которых уличили в сотрудничестве с мошенниками, с формулировкой "в связи с утратой доверия". Расставаться с такими служащими будут по ст. 81 Трудового кодекса РФ ("Расторжение договора по инициативе работодателя"). Сейчас такие работники уходят из финансовых организаций по соглашению сторон.



Такие поправки уже в апреле внесут в Госдуму, их закрепят в законе "О банках и банковской деятельности", рассказал "Известиям" глава комитета Анатолий Аксаков. Он уточнил, что инициатива предварительно поддержана ЦБ. "Известия" направили запрос регулятору.



- Сейчас трудовое законодательство не содержит эффективных мер, которые позволяют бороться с подобными случаями неправомерных действий со стороны работников. Новая мера также снимет вопрос с дальнейшим трудоустройством злоумышленника в другой банк. Если человека будут увольнять по статье, а не по собственному желанию, как это происходит сейчас, то новый работодатель сможет трезво оценивать свои риски. Плюс мы предлагаем в перспективе создать в РФ базу данных с информацией о таких злоумышленниках, чтобы финансовым организациям было легче принимать решения, - рассказал депутат.



В конце февраля в РФ вступил в силу закон, который позволил людям в России устанавливать самозапрет на взятие кредитов. По данным Минцифры, этой опцией на "Госуслугах" воспользовались 8,2 млн человек, это около 10% экономически активного населения. В Москве - 1,3 млн жителей, в Санкт-Петербурге - 566 тыс. и в Подмосковье - еще 446 тыс. человек.



Более того, с 1 сентября вступит в силу еще один антимошеннический закон: о периоде охлаждения на выдачу потребительских кредитов. Согласно этому документу, заем можно будет получить спустя 48 часов после заявки на получение. Пока же, как сообщала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 40% всех денег, которые получают мошенники, являются кредитными.



По каким схемам обманывают жертв



На практике сценариев, которые используют мошенники, очень много, но суть их примерно одна и та же, отметила "Известиям" глава проекта "Народного фронта" "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Мошенники вводят жертву в состояние острого стресса, где она теряет бдительность и критическое мышление. В итоге злоумышленники получают своеобразный контроль над человеком и манипулируют им: люди берут на себя кредиты, которые раньше не планировали, - без своего добровольного согласия.



Причем зачастую такие займы им одобряют сотрудники банка в обход системы скоринга, которая оценивает платежеспособность и добросовестность потенциального заемщика, добавила она. То есть в обычной жизни жертве могли не одобрить заем из-за низкого дохода, но "крот" в банке легко согласовывает все нужные документы. На практике людям могут позвонить и сказать, что кто-то пытается взять на их имя заем, что напугает человека, далее для отмены заявки нужно оформить новый кредит, а полученные деньги перевести на названный мошенниками счет, рассказала эксперт.



- Несмотря на всю кажущуюся нелепость ситуации, люди следуют указаниям злоумышленников и берут на себя кредиты. Поэтому мы согласны с тем, что нужно законодательно закреплять дисциплинарные, административные и уголовные меры ответственности для тех сотрудников банков, которые сотрудничают с мошенниками. Например, влияют на процедуры скоринга и одобряют в ручном режиме их жертвам кредиты в обход регламентов и процедур безопасности, - добавила Евгения Лазарева.



Но пока в реальности банкам проще переложить ответственность на обманутого клиента, чем разобраться с виновными, отметила эксперт. Особо возмутительны ситуации, при которых человеку отказывают в кредите на покупку микроволновки, но буквально через неделю в том же банке одобряют заем 1 млн рублей по завышенной ставке, рассказала она. По словам Евгении Лазаревой, сейчас системы безопасности банков позволяют быстро выявить сотрудника, который нарушает внутренние регламенты безопасности. Но у организации нет законных оснований уволить работника с пометкой в трудовой книжке, которая может предупредить другую организацию о том, что ранее специалист сотрудничал со злоумышленниками.



Нужно ли увольнять провинившихся



Бизнес-сообщество согласно, что такое регулирование сейчас необходимо, сказал "Известиям" начальник правового управления Ассоциации банков Александр Абрамов. Так, Трудовой кодекс не рассматривает часть таких действий сотрудников как грубое нарушение дисциплины труда, а значит, с ним невозможно расторгнуть трудовой договор.



- Основание для увольнения по причине утраты доверия уже существует, но оно имеет ограниченную сферу применения. На практике такое условие распространяется только на тех лиц, с которыми банки заключили договоры о полной материальной ответственности, - отметил эксперт. - Плюс судебная практика по этому вопросу уже сложилась: увольнять по такой причине можно при наличии существенного ущерба. Хотя в реальности он может не наступить или его трудно рассчитать.



Поэтому ассоциация поддерживает предложение комитета Госдумы по финансовым рынкам: банкам следует разрешить расторгать трудовые договоры по своей инициативе с тем работником, который сотрудничает с мошенниками. Речь идет о случаях, которые приводят к утрате имущества, причинению ущерба клиентам банка или самой организации, а также к проведению операций с имуществом людей без их добровольного согласия.



Действительно, действующее законодательство отчасти позволяет расторгнуть трудовой договор с работником при грубом нарушении, сказал "Известиям" глава направления цифрового права "ЛигалПикс" Мирза Чирагов. Но конкретно в таких случаях, когда банковский сотрудник объединяется с мошенниками, возникают сложности с оценкой степени "грубости" этого проступка. Часто если финорганизация фиксирует такие события в первый раз, то он ограничивается выговором, а вот уже появление отдельного основания для увольнения - позитивное новшество, уверен он.



Сотрудник должен осознавать риски и последствия своих действий, особенно тот, который выполняет столь важные действия с финансами, добавил эксперт. Правда, кажется, что будет справедливым, если в таких ситуациях будет выполняться одно из двух условий. Например, будет очевидно, что человек совершил умышленные действия, - в этом случае речь можно вести еще и о привлечении к уголовной ответственности, либо речь идет о халатности, при которой сотрудник банка мог проверить и проявить должную осмотрительность, но не сделал этого, рассказал юрист.