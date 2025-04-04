Туркменистан: "троянский конь" британского образования с дальним прицелом

01:48 04.04.2025

04.04.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



Пока Вашингтон временно погрузился в режим "sleep" в отношении Центральной Азии, Лондон не дремлет, в буквальном смысле подсовывая Туркменистану, как верно подметил телеграм-канал Turkmen yigidi Serdar, "троянского коня британского образования".



По мнению вышеназванного канала, Ашхабад стал пользоваться повышенным интересом коллективного Запада и явно показывает готовность к ограниченной либерализации, поскольку власти надеются на приток инвестиций и других привилегий. А думать так экспертам информационного ресурса, по их словам, позволяет увеличение числа контактов туркменских властей с различными западными структурами, в частности в области образования.



