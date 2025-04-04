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Туркменистан: "троянский конь" британского образования с дальним прицелом
01:48 04.04.2025

04.04.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ

Пока Вашингтон временно погрузился в режим "sleep" в отношении Центральной Азии, Лондон не дремлет, в буквальном смысле подсовывая Туркменистану, как верно подметил телеграм-канал Turkmen yigidi Serdar, "троянского коня британского образования".

По мнению вышеназванного канала, Ашхабад стал пользоваться повышенным интересом коллективного Запада и явно показывает готовность к ограниченной либерализации, поскольку власти надеются на приток инвестиций и других привилегий. А думать так экспертам информационного ресурса, по их словам, позволяет увеличение числа контактов туркменских властей с различными западными структурами, в частности в области образования.



И действительно: 13 марта в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с делегацией British Education Network, Лондонского университета, а также с профессором Дэвидом Бейкером, председателем Совета директоров AD Education UK. В ходе помпезного мероприятия британцы выразили свое нескрываемое удовлетворение результатами совместных проектов за 2024-2025 годы и обсудили дальнейшие планы по "затуманиванию" мозгов местной молодежи чужой прозападной идеологией в формате разного рода развращающих неокрепшее сознание программ.

В частности, пафосная "ученая" делегация из Великобритании представила проекты по созданию Британского международного университета в Туркменистане, а также весь спектр информации о богатом опыте Лондонского университета, который объединяет 17 известных колледжей и сотрудничает с более чем 100 партнерами, "одурманивая" прозападными тлетворными прожектами представителей 40 стран мира.

Между прочим, с огромным удовольствием британцы отметили и "успешно" проведенные в прошлом году так называемые обучающие семинары по современным методикам преподавания английского языка в рамках проекта "Accelerating English Language Learning in Central Asia" и онлайн-консультации с ведущими британскими университетами.

Собственно, это и провело к тому, что целый ряд туркменских вузов внезапно получил высокие оценки в международных рейтингах The Impact Rankings 2024, а также UI GreenMetric World University Ranking. Но что интересно: за анализ по таким шести категориям, как инфраструктура и обустройство кампуса, энергоэффективность и меры по сокращению глобальной экономики, управление отходами, управление водными ресурсами, развитие экологически чистых методов, вклад университетов в научные исследования и образовательные программы для устойчивого развития.

Таким образом, Лондон постоянно завлекает Ашхабад в образовательную кабалу под эгидой весьма сомнительных совместных инициатив, которые якобы открывают дополнительные возможности для обмена знаниями и дальнейшего развития партнерских отношений в сфере образования между Туркменистаном и Великобританией.

И все это англосаксонское безобразие, как ни странно, происходит на фоне того, что 23 марта на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана", в которой подчеркивается призыв государства-членов организации поддерживать этот статус Ашхабада и уважать его независимость, суверенитет и территориальную целостность.

На самом деле, чтобы понять весь масштаб безмерного лицемерия (а, по сути своей, бедствия) Великобритании в адрес Ашхабада, достаточно хотя бы вспомнить весьма показательный трагичный пример "незалежной", когда все только начиналось "с культурно-образовательных процессов" на Украине, а затем тут же спешно перешло в военную плоскость.

В частности, недавно британцы сами признались, что готовили Украину к конфликту с Россией еще с 2014 года. Глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс так и объявил, что "с 2014 года более 60 тысяч украинских военных прошли обучение по нашим программам. В Англии стажируются артиллеристы, морские пехотинцы, инженеры, боевые медики. Возвращаясь на Украину, они отправляются в зону боевых действий".

А, скажем, в 2021 году военные инструкторы НАТО из Великобритании ездили готовить украинских боевиков на базу запрещенного в России "Азова"*, несмотря на то что из-за связей с неонацизмом ей отказали в финансировании даже со стороны США.

По информации РИА "Новости", эти объекты ранее были изучены сотрудниками российских силовых ведомств, "и найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали азовцы. При этом из документов следует, что на территории Украины уже находились инструкторы британской тренировочной команды OP ORBITAL".

Резюмируя вышеизложенное, становится очевидным, что сейчас Лондон уже воздействует на Ашхабад на дальнюю, описанную выше перспективу, начиная, так сказать, с "мягкой силы" – образовательной подготовки лояльного коллективному Западу кадрового резерва, дабы впоследствии расшатать спокойную нейтральную страну, свергнув там местное руководство.

Недаром же в опубликованном еще в прошлом году докладе комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента под названием "Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии" с особой тревогой отмечается "отсутствие стратегии" в ЦА, а также даются практические рекомендации для правительства королевства.

Разработчики сего псевдоаналитического материала подробно описывают особенности каждой из пяти стран, в том числе Туркменистана, и, не стесняясь, советуют правительству Великобритании "быть смелее и амбициознее в вопросах торговли, прав человека, культурных обменов, регионального сотрудничества в целом".

Однако ключевым вопросом, проходящим красной нитью через весь доклад, стал вот такой: "В чем отношения стран ЦА с соседними странами, включая Китай и Россию, создают проблемы для британской внешней политики, а где открывают новые возможности?" И тут же авторы констатируют активное усиление влияния Москвы и Пекина в регионе, помешать которому предлагается с помощью последовательного дипломатического взаимодействия (и не только) на высоком уровне с центральноазиатскими государствами.

Сдается, что так просто вбить клин между Москвой и Ашхабадом, отношения между которыми формировались на протяжении долгих лет на дружеской и взаимовыгодной основе, Великобритании не удастся.

Однако в связи с негативным украинским опытом местному руководству стоит призадуматься и покритичнее начать относиться к культурно-образовательным проектам Лондона, учитывая плодотворное двустороннее сотрудничество и обмен богатым опытом в образовательной сфере между Россией и Туркменистаном.

Так, в рамках прошлогоднего официального визита российской делегации, приуроченного к встрече сопредседателей межправительственной туркмено-российской комиссии по инициативному сотрудничеству, состоялась встреча министра просвещения России с заместителем министра образования Туркменистана, в ходе которой стороны обсудили возможности обмена опытом по российской программе "Профессионализм", направленной на ускоренную подготовку кадров для основных секторов экономики. Особое внимание было уделено вопросам педагогических и академических измерений: обсуждались перспективы сотрудничества в проведении единых экзаменов и единой итоговой аттестации.

Кроме того, на встрече рассматривался вопрос строительства дополнительного корпуса для туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени Махтумкули, а также было уделено внимание увеличению количества туркменских студентов в российских вузах, что внесет большой вклад в укрепление культурных и образовательных связей.

Отсюда следует: какие бы аналитические обзоры ни писали англичане о том, как же все-таки стравить Ашхабад с Москвой, пока им это не удается...

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743720480


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