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Ловля катарских шпионов в правительстве Израиля вышла на новый уровень
02:11 04.04.2025

Леонид Цуканов
3 апреля 2025

Израиль продолжает сотрясать скандал, связанный с утечками конфиденциальных данных из канцелярии премьер-министра в Катар (так называемый "Катаргейт").

Обвинение настаивает, что утечки не только ознакомили Доху с некоторыми чувствительными израильскими секретами, но и укрепили позиции палестинского ХАМАС, что привело к затягиванию операции в секторе Газа.

Стоит отметить, что события вокруг "Катаргейта" кратно ускорились.

За прошедшие несколько дней прошли "веерные" допросы всех известных на данный момент участников скандала (включая действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху). Состоялись и несколько очных ставок и закрытых оперативных мероприятий - впрочем, без внятного результата.

Заметно, что все стороны скандала порядком устали от тяжбы и ищут способ побыстрее поставить в деле точку. Правда, пока одни давят на юридические меры и ищут новых фигурантов, другие пытаются выйти из кризиса буквально "с боем".

Очереди на допрос

На первый взгляд, в ходе расследования "Катаргейта" мало что поменялось. Основными обвиняемыми остаются бывшие сотрудники канцелярии премьера - Эли Фельдштейн и Йонатан Урих. Именно на них правоохранители возлагают основную ответственность за утечки секретной информации в Катар, и они единственные находится под стражей.

Американский лоббист Джей Футлик, чья фирма выступала посредником между Дохой и участниками "Катаргейта", и выполнявший роль "бухгалтера" израильский бизнесмен Гиль Биргер пока проходят по делу в качестве свидетелей. Хотя Биргера на всякий случай и поместили под домашний арест.

Однако впечатление ошибочно. На самом деле скандал вышел на новый уровень.

В очереди на допрос скопились уже более десятка фигурантов - политиков, бизнесменов, журналистов и общественных деятелей, - но заняться ими у следствия пока не хватает полномочий.

Кроме того, ключевые фигуранты "Катаргейта" дают разные показания, чем еще больше заводят сторону обвинения в тупик. Расследователи признают, что некоторые участники скандала действительно могли быть использованы втемную и при передаче секретных сведений считали, что выполняли приказ "сверху".

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Что касается премьер-министра Нетаньяху, которого считают едва ли не ключевым звеном в этой схеме, тот пока отделен от основной группы обвиняемых - с ним работают аккуратно и в индивидуальном порядке. Прямых обвинений выдвигать не спешат.

Впрочем, с учетом того, что собеседником премьера выступает полковник полиции Моми Мешулам, ранее расследовавший как минимум два коррупционных скандала с его участием, намек сторона обвинения дает вполне прозрачный. За Нетаньяху снова взялись всерьез.

Попутно трясут и журналистский пул в поисках тех, через кого могли идти дополнительные утечки. За прошедшие несколько дней спецслужбы допросили (а после поместили под домашний арест) главреда The Jerusalem Post Цвику Кляйна и дипломатического корреспондента "Исраэль хайом" Ширит Авитан Коэн.

Под "колпаком" оказался журналист-обозреватель Йоси Иегошуа ("Едиот Ахронот"), писавший колонки на основании утечек из канцелярии. Правда, его информатор Ари Розенфельд (также формально проходящий по "Катаргейту"), как выяснилось позже, передавал информацию в искаженном виде, что затруднило выдвижение обвинения против Иегошуа.

Допросы идут в спешке и с явными процессуальными нарушениями, что вызывает критику не только у лагеря Нетаньяху, но и у оппозиции. Парламентские оппоненты премьера просят спецслужбы не переусердствовать и действовать в рамках закона.

Главный выигравший

Поддержанию постоянной шумихи вокруг "Катаргейта" способствуют начальник Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и юридический советник Кнессета Гали Бахарав-Миара. Оба попали в немилость Нетаньяху и вскоре завершают работу на своих постах, а потому используют оставшиеся рычаги, чтобы усложнить работу офиса премьер-министра.

Причем основным бенефициаром "Катаргейта" является скорее Бар. Наличие скандала такого масштаба (который он к тому же ранее был уполномочен расследовать) позволит ему обнулить решение правительства об отставке и остаться у руля ШАБАК. А в более оптимистичном сценарии - еще и сохранить пост после досрочных выборов, на которых все чаще прогнозируют триумф оппозиции.

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Нетаньяху платит противникам той же монетой, вытаскивая на публику неудобные факты из их биографий.

Например, Бару он припомнил серию неформальных визитов в Катар в 2018 году, когда глава ШАБАК посещал страну (которую в последнее время публично называет "враждебной") для оказания "некоторых услуг" и ведения неофициальных переговоров.

Нетаньяху также намекает, что модель неформальных переговоров Бара мало чем отличалась от той, вокруг которой построен сегодняшний "Катаргейт".

А это значит, что попытка раздуть скандал из кулуарной работы Израиля с потенциальным арабским союзником является не более чем политической охотой на ведьм. Такой же позиции придерживаются и адвокаты Фельдштейна и Уриха, что заметно укрепляет линию защиты. Коллеги по цеху пусть и не озвучивают это публично, но ждут от Бара объяснений.

Война не прекращается

Пока противники Нетаньяху ведут баталии в залах суда, премьер предпочитает действовать "на земле".

Новая израильская операция в Газе набирает обороты и на юге анклава уже охватила не только окрестности приграничного Рафаха, но и соседние с ним районы. "Дирижирует" боевыми действиями премьер - где самолично, а где через министра обороны и начальника Генштаба.

Стоящей перед войсками задачи Нетаньяху не скрывает - пробить на юге сектора Газа новый разделительный коридор, которому власти уже дали имя "коридор Мораг".

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Он будет проходить севернее уже существующего Филадельфийского коридора на границе сектора с Египтом и отделит Рафах от Хан-Юниса, создав расширенную зону безопасности в этом районе.

Это, в свою очередь, должно ослабить боеспособность ХАМАС, вынудив их принять все условия израильтян.

Операция является достаточно дерзкой и не гарантирует сиюминутного успеха.

Однако пока следствие по "Катаргейту" зашло в тупик, премьер стремится нанести максимальное поражение ХАМАС как в военном, так и политическом планах, чтобы снять с повестки тезис об усилении позиций этого движения.

Нетаньяху хорошо помнит старую народную мудрость: победителей не судят. Даже если за триумфатором тянется шлейф неоднозначных решений и скандалов со шпионским флером.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743721860


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