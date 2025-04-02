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Казахстан. Центргеолсъемка открыла месторождение в 20 млн.тонн редкоземельных элементов в 300 км юго-восточнее Астаны
02:29 04.04.2025

Карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов

02 апреля 2025
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

ТОО "Центргеолсъемка" при выполнении поисковых работ на участке Куйректыколь в рамках государственной программы по геологическому изучению недр в период 2022-2024 гг. выявила несколько перспективных площадей с крупными ресурсами редкоземельных металлов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн.

Участок Куйректыколь находится в 300 км юго-восточнее Астаны, в Каркаралинским районе Карагандинской области, в 100 км на северо-восток от Каркаралинска.

В геологическом отношении рудовмещающие породы участка Куйректыколь представляют собой древнюю вулканическую постройку, сложенную потухшими вулканами и продуктами их деятельности, которые впоследствии были изменены более поздними магматическими процессами.

По масштабам оруденения наиболее перспективными являются площади Иргиз и Дос 2, где содержание суммы редкоземельных элемементов превышает 0,1%, достигая в отдельных пробах 0,25% и выше.

Предварительный подсчет запасов выделенного блока на площади Иргиз, проведенный по результатам кернового опробования и количественного определения редкоземельных элементов, показал наличие металлов порядка 800 тыс. тонн, при среднем содержании свыше 0,1%. Причем скважины из руды не вышли.

Ввиду ограниченного объема аналитических исследований редкоземельных элементов в проекте, предвидя значимость данного объекта руководство ТОО "Центргеолсъемка" приняло решение выполнить значительную часть количественных определений редкоземельных элементов за счет собственных средств, что и позволило предварительно оценить запасы.

После анализа всех имеющихся исторических материалов по району и данных поисковых работ была дополнительно выделена и предварительно оценена весьма обширная прогнозная площадь Жаңа Қазақстан, названная в честь нового этапа развития страны и являющаяся продолжением на юг и запад выявленных рудовмещающих толщ. Площадь Жаңа Қазақстан включает в себя практически весь участок Куйректыколь, является весьма перспективной по всем геологическим предпосылкам.

Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров составляют свыше 20,0 млн тонн, при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 г/т.

Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленном типу.

Выявленные редкоземельные залежи и перспективные площади, при их дальнейшем подтверждении, могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов, что позволит стремительно развить высокотехнологичную отрасль редкоземельных металлов.

Успешная разработка технологии обогащения руды и извлечения ценных компонентов повлияет на увеличение инвестиционной привлекательности и экономическое развитие региона.



Казахстан заявляет об открытии месторождения редкоземельных металлов объемом 20 миллионов тонн

АЛМА-АТА, Казахстан, 2 апреля (Рейтер) - Казахстанские геологи обнаружили месторождение редкоземельных металлов с предполагаемыми ресурсами более 20 миллионов тонн на глубине до 300 метров, говорится в сообщении министерства промышленности и строительства страны, опубликованном в среду.

В настоящее время Казахстан не фигурирует в списке стран Геологической службы США по запасам редкоземельных металлов. Если месторождение подтвердится, то по размеру запасов Казахстан уступит только Китаю и Бразилии.

В своем заявлении в Telegram министерство сообщило, что на участке "Жана Казахстан", который находится в 420 км (261 миле) от столицы страны, обнаружены неодим, церий, лантан и иттрий, а среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 граммов на тонну.

Какие именно компании могут заняться разработкой сайта и когда, не уточняется.

Источник - Министерство промышленности и строительства Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743722940


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