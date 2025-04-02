Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон

02:57 04.04.2025

Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон



МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам.



Основные высказывания гендиректора РФПИ - в материале РИА Новости.



- Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс;



- на встрече с представителями администрации Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам;



- ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между странами;



- многие американские компании хотели бы вернуться на российский рынок;



- уйдя из России, они потеряли около 300 миллиардов долларов;



- есть большие возможности для диалога и сотрудничества;



- большое количество игроков пытаются сорвать диалог России и США;



- между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это - прямой диалог;



- Россия не просит ослабления санкций;



- в администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы;



"Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена". "Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента Трампа, ключевых его представителей".

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев



Возобновление диалога



Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.



В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.



Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.



На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.