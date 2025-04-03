Кыргызстан. Новшества в природном парке "Ала-Арча": электромобили, канатная дорога и новая инфраструктура

03:00 04.04.2025

3 апреля 2025



Бишкек (АКИpress) – В природном парке "Ала-Арча" произошли ряд изменений, они направлены на создание удобства для посетителей и сохранение уникальной природы.



Работы по улучшению инфраструктуры проводятся по поручению президента Садыра Жапарова, под руководством управделами президента Каныбека Туманбаева и директора государственного природного парка "Ала-Арча" Таланта Жекшенова.







С 1 мая вводятся ряд новых правил. Например, будет полностью запрещен въезд авто с двигателями внутреннего сгорания. Вместо них будут использоваться электромобили, которые на сегодня поставляются из Китая.



У въезда в парк строится просторная парковка на 2500 авто, оснащенная электрозарядными станциями. Также возводится современный контрольный пропускной пункт (КПК), где для контроля входа и выхода будут использоваться турникеты. Оплата будет происходить с помощью QR-кодов, терминалов, смарт-карт и биометрических данных.



На территории парка также запретят сжигать уголь, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Вместо этого будут установлены современные газплиты.



"В парке создаются новые зоны общественного питания, включая современные точки быстрого обслуживания. Также ведется строительство летних коттеджей. На входах и в других ключевых местах будут установлены светодиодные LED-экраны. В связи с расширением ресторана "Ала-Арча" ведется строительство новой зоны ресепшн и помещений для персонала. В рамках комплексной застройки парка также будут возведены амфитеатр, детские площадки и различные развлекательные зоны", - сообщили в парке Ала-Арча.



Первый этаж гостиницы "Ала-Арча" полностью преобразуют в современное кафе. На сегодня там уже ведутся ремонтные работы.



Руководство парка сообщило, что впервые в Кыргызстане строится канатная дорога гондольного типа, контракт на ее строительство был заключен с австрийской компанией Doppelmayr. В настоящее время строительство идет полным ходом.



Канатная дорога предназначена для одновременной перевозки 10 человек и движется со скоростью 6 м/с, что соответствует примерно 24 км/час. Она способна доставить на вершину горы до 1000 человек за 1 час, что является отличным решением для экономии времени и создания комфортных условий для туристов.



На верхней станции будет построен современный комплекс, который включает в себя:



- трехэтажный отель площадью 2825 кв. метров, с комфортабельными номерами;



- ресторан площадью 675 кв. метров с панорамным видом на горы и предлагающий традиционные и европейские блюда;



- 20 домиков А-фрейм для уютного проживания вблизи к природе;



- современный бассейн.



Комплекс позволит расширить возможности для приема гостей и туристов, откроет новые красоты Ала-Арчи для посетителей, улучшит туристическую инфраструктуру.



На территории оздоровительного комплекса "Теплые ключи" планируется строительство многофункционального спортзала.



В природном парке отметили, что реализация этих инициатив позволит поднять туристическую инфраструктуру Кыргызстана на уровень, соответствующий современным требованиям.