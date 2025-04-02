Специально для RT: Выпал тот редкий случай, когда Россия может просто с любопытством наблюдать за происходящим в этом безумном мире

03:07 04.04.2025

Что преследует Трамп, вводя массовые пошлины? И почему ввел их против кого угодно, но не против России?



Журналист Дмитрий Лекух объяснил логику президента США в канале "Специально для RT".



