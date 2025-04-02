|Специально для RT: Выпал тот редкий случай, когда Россия может просто с любопытством наблюдать за происходящим в этом безумном мире
03:07 04.04.2025
Что преследует Трамп, вводя массовые пошлины? И почему ввел их против кого угодно, но не против России?
Журналист Дмитрий Лекух объяснил логику президента США в канале "Специально для RT".
Журналист, писатель Дмитрий Лекух, автор Telegram-канала @radlekukh
Итак, пока первым главным итогом провозглашенного Трампом "дня освобождения Америки" и введения тарифов по всему миру стало даже не противодействие со стороны бывших торговых партнеров (что вполне естественно), а введение самим же Трампом чрезвычайного положения в США. И это только пока. Дальше будет еще веселее и ярче.
Но вот в чем экономические советники нынешней американской администрации, безусловно, правы, так это в том, что сложившееся до американского "освобождения" положение с дисбалансами становилось для американской внешней торговли, да и для экономики в целом, совершенно нетерпимым. Возможно, не так грубо и топорно, но его по-любому нужно было срочно и довольно резко менять.
Ну а пока досталось даже пингвинам. Трамп ввел пошлины в размере 10% против островов Херд и Макдональд (внешняя территория Австралии), на которых никто не живет: необитаемые они. Официальная численность населения там ноль целых ноль десятых, но юридически оформлять контракты через свои "внешние" территории та же Австралия вполне себе даже способна (по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали оттуда - "у пингвинов" - техники и электроники на $1,4 млн), и это, в общем-то, ни для кого не секрет.
Ну а если серьезно, то одни из самых высоких тарифов теперь у Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и ЮАР (30%). Однако досталось не только им, но и вполне союзным Вашингтону Южной Корее, японцам и, разумеется, европейцам (базово на 20%), для которых сейчас это по понятным причинам стало особенно болезненным ударом.
Причины происходящего тоже, кстати, понятны: это только кажется, что резкий торговый дисбаланс с тем же ЕС - какая-то далекая от обывателя статистика. На самом деле виртуальные цифры имеют весьма конкретный и неприятный результат, и Трамп его неоднократно озвучивал: американский рабочий или служащий работает больше европейского, имеет гораздо менее качественный соцпакет (в том числе меньший отпуск), да и зарабатывает намного меньше своих европейских коллег. Такие вот гримасы глобализации, вполне понятные любой средней американской семье. И именно поэтому они даже готовы потерпеть, проходя трудности на этом нелегком пути. А то, что этот путь будет нелегким, уже очевидно просто по реакции рынков: как утверждает Bloomberg, контракты на S&P 500 упали на 3,3%, на NASDAQ 100 - на 4,2%, на Russell 2000 - почти на 5%. И это пока только начало. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate также снизились до $70,73 за баррель - на 1,4% по сравнению с расчетной ценой, а фьючерсы на акции в США ушли вниз более чем на 3%.
Да и внешние контрагенты, которым глава Минфина Скотт Бессент чуть ли не прямым текстом посоветовал "сидеть на попе ровно", все-таки, конечно, обиделись. И людей можно понять: к ним тупо в карман залезли.
Недоволен Китай (хотя в КНР к новым тарифам, думаю, были готовы куда лучше других), Урсула фон дер Ляйен хоть и выразила готовность договариваться, но напомнила и о подготовке контрмер, обиделись в Канаде, Бразилии и Южной Корее. И только Великобритания выразила готовность договариваться в надежде получить еще и роль смотрящего: британцы умны, а роль капо в европейском бараке (с их еще более чудовищным состоянием экономики, чем даже в США и ЕС) вполне даже устраивает. По этой причине, с точки зрения Лондона, это вовсе и никакое не предательство, а нормальный коммерческий интерес.
Что касается нас с вами, то Россия в американских "тарифных списках" принципиально отсутствует, что выглядит вполне логично с точки зрения экономики и здравого смысла. Во-первых, наш с США товарооборот для этого слишком незначителен, а во-вторых, американцы и так покупают у нас только то, что им остро необходимо. Так что тут тот редкий случай, когда мы можем просто с любопытством наблюдать за происходящим в этом безумном мире: результат схватки нас с точки зрения чистой прагматики не особо волнует.