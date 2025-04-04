В Алматы резко выросло число нарушений среди самокатчиков

10:12 04.04.2025

04 апреля 2025



За первые три месяца 2025 года в Алматы произошло 13 ДТП с участием пользователей самокатов. Все аварии закончились травмами - пострадали 13 человек, передает Tengri Auto



За 2024 год с участием водителей самокатов в городе произошло 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых 162 человека получили травмы.



"В целях предотвращения аварийности на дорогах полицейские провели ряд масштабных мероприятий. В частности, за этот период к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечен 1 401 водитель самокатов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сообщили правоохранители.



Но, как отмечают в полиции, "рядом с каждым водителем самоката инспектора не поставить". Поэтому основной упор сейчас делается на профилактику, напоминания и разъяснительную работу.



