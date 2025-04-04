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В Алматы резко выросло число нарушений среди самокатчиков
10:12 04.04.2025

04 апреля 2025

За первые три месяца 2025 года в Алматы произошло 13 ДТП с участием пользователей самокатов. Все аварии закончились травмами - пострадали 13 человек, передает Tengri Auto

За 2024 год с участием водителей самокатов в городе произошло 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых 162 человека получили травмы.

"В целях предотвращения аварийности на дорогах полицейские провели ряд масштабных мероприятий. В частности, за этот период к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечен 1 401 водитель самокатов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сообщили правоохранители.

Но, как отмечают в полиции, "рядом с каждым водителем самоката инспектора не поставить". Поэтому основной упор сейчас делается на профилактику, напоминания и разъяснительную работу.



Практика в очередной раз свидетельствует, что персональная ответственность - залог безопасности. Правила дорожного движения написаны не для галочки - они писаны кровью. За каждой нормой стоит чья-то судьба, чья-то трагедия, которую можно было бы предотвратить.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения к дисциплине и персональной ответственности.

"Водители самокатов должны понимать: они являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать установленные правила.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что взрослые передают доступ к арендованным самокатам несовершеннолетним детям. Это недопустимо! У детей недостаточно опыта и навыков управления транспортным средством, они не всегда осознают степень опасности, что может привести к трагическим последствиям. В ряде случаев такие ситуации уже заканчивались летальным исходом", - добавили в ДП Алматы.

Электросамокаты превратились в источник угрозы, особенно на тротуарах. Правоохранители признают, что многие водители самокатов ведут себя на улицах крайне небрежно: лихо сигналят пешеходам, едут на скорости и не считаются с правилами. Некоторые из них буквально заставляют людей уворачиваться от себя, нарушая и комфорт, и безопасность.

Напомним, в конце марта один из жителей Алматы решил избавиться от самокатов на тротуаре, выбросив их в арык. Вместо того чтобы аккуратно их подвинуть или сообщить в сервис аренды, он решил "навести порядок" радикальным способом, выбрасывая технику в воду.

В Астане ситуация ненамного лучше. Брошенные на произвол судьбы самокаты можно встретить практически по всему городу. При этом многие пользователи бросают их на тротуарах, не думая о прохожих.

Источник - Tengrinews.kz
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