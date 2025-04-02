|Маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве. Россия заблокировала порты Николаева
10:59 04.04.2025
Запад не смирился с поражением на Украине. А маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве, комментирует для @SputnikLive ситуацию у российских границ военный эксперт Александр Хроленко.
"Учения НАТО менее чем в 400 км от Севастополя направлены якобы на обеспечение безопасности в акватории Черного моря. Но если участие Болгарии, Румынии, Турции хотя бы чем-то оправдано, то присутствие США, Канады и других выглядит безрассудно", – отмечает эксперт.
Этот морской щит может обернуться для натовцев дамокловым мечом.
Российские военные заблокировали порты Николаевской области
Херсонский губернатор Сальдо: ВС РФ заблокировали порты Николаевской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Российские войска заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", - сказал он.
Николаевская область граничит на востоке с Херсонской. Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.
Кроме того, добавил Сальдо, остается заблокированным и выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.
"Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", - заключил губернатор.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05% участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.