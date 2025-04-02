Маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве. Россия заблокировала порты Николаева

10:59 04.04.2025

Запад не смирился с поражением на Украине. А маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве, комментирует для @SputnikLive ситуацию у российских границ военный эксперт Александр Хроленко.



"Учения НАТО менее чем в 400 км от Севастополя направлены якобы на обеспечение безопасности в акватории Черного моря. Но если участие Болгарии, Румынии, Турции хотя бы чем-то оправдано, то присутствие США, Канады и других выглядит безрассудно", – отмечает эксперт.



Этот морской щит может обернуться для натовцев дамокловым мечом.



