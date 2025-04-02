Казахстан планирует открыть новый авиамаршрут в Узбекистан: Астана – Туркестан – Самарканд

12:06 04.04.2025

Казахстанцев обрадовали новостью об Узбекистане



С 1 мая 2025 года одна из казахстанских авиакомпаний планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), сообщает Zakon.kz.



Таким образом, подчеркивают в Комитете гражданской авиации (КГА), общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю.



Также ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.



Анастасия Московчук