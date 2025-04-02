"Мир недооценивает угрозы с территории Афганистана". Президент Узбекистана призвал налаживать диалог с афганскими властями

12:23 04.04.2025

"Мир недооценивает угрозы с территории Афганистана" - Шавкат Мирзиеев



Президент Узбекистана заявил, что мировое сообщество недооценивает угрозы, исходящие с территории Афганистана. Он призвал вовлекать страну в региональные проекты и выразил надежду на налаживание диалога международного сообщества с афганскими властями.



Президент Узбекистана в выступлении на первом саммите "Центральная Азия - Европейский союз" затронул вопрос региональной безопасности и сотрудничества с Афганистаном.



Для двух регионов угрозы безопасности являются общими. В их числе - терроризм, экстремизм, радикализм, киберпреступность, наркотрафик и незаконная миграция.



"Поддерживаем предложение европейских партнеров о запуске диалога по вопросам контртерроризма", - заявил глава государства.



Он добавил, что важно расширять взаимодействие в рамках программ BOMCA и CADAP.



Президент Узбекистана также заявил, что страна готова продолжить политические консультации по вопросам мирного развития Афганистана.



"К глубокому сожалению, мировое сообщество недооценивает все вызовы, исходящие с территории этой страны. Считаем необходимым активно вовлекать афганскую сторону в региональные экономические процессы, в том числе путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, восстановления социального сектора", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Он выразил надежду на понимание и поддержку важности налаживания конструктивного диалога международного сообщества с нынешними афганскими властями для выполнения принятых обязательств.