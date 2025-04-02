 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.04.2025
14:13  Синьхуа: Китай глубоко сожалеет и не признает понижение своего суверенного кредитного рейтинга компанией Fitch Ratings
13:17  В Узбекистане построят три тысячи микроГЭС в ближайшие два года
13:06  МИД России: НАТО 76 лет. Блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда"
12:44  Президент Казахстана выступил на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:39  Об участии Президента Таджикистана в первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:36  Выступление Президента Узбекистана на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:32  Таджикистан хочет стать лидером экотуризма к 2030 году. Что страна может показать?
12:23  "Мир недооценивает угрозы с территории Афганистана". Президент Узбекистана призвал налаживать диалог с афганскими властями
12:06  Казахстан планирует открыть новый авиамаршрут в Узбекистан: Астана – Туркестан – Самарканд
10:59  Маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве. Россия заблокировала порты Николаева
10:12  В Алматы резко выросло число нарушений среди самокатчиков
03:07  Специально для RT: Выпал тот редкий случай, когда Россия может просто с любопытством наблюдать за происходящим в этом безумном мире
03:00  Кыргызстан. Новшества в природном парке "Ала-Арча": электромобили, канатная дорога и новая инфраструктура
02:57  Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон
02:29  Казахстан. Центргеолсъемка открыла месторождение в 20 млн.тонн редкоземельных элементов в 300 км юго-восточнее Астаны
02:11  Ловля катарских шпионов в правительстве Израиля вышла на новый уровень
01:48  Туркменистан: "троянский конь" британского образования с дальним прицелом
01:16  Работников банков, подозреваемых в сотрудничестве с мошенниками, начнут увольнять "в связи с утратой доверия"
00:04  Центральная Азия: прибалтийские шавки на подхвате у европейских шакалов, - Марат Нургожаев
00:02  Синьхуа: Китай призвал США исправить неправильное введение "взаимных тарифов"
00:00  Бахтар: Исламский Эмират день и ночь работает ради светлого будущего Афганистана
Четверг, 03.04.2025
23:41  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
22:18  ВС РФ практически полностью нивелировали последствия прорыва ВСУ в Торецк – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
19:55  В Казахстане люди начали менять дату рождения ради удачи
18:38  Президенты стран Центральной Азии в Самарканде встретились с Урсулой фон дер Ляйен (5 официальных сообщений)
16:02  В Алматы стартовал зональный чемпионат Азии по шахматам 2025
15:29  Президент Таджикистана назначил членом парламента директора российско-таджикской школы имени К.Д. Ушинского
15:19  В Узбекистане проходит бесплатная химическая обработка от саранчи
15:16  Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда
14:49  Чем обернется для всего мира "день освобождения" США? Почему в списке отсутствует Россия?
14:29  Kursiv: Трамп ввел пошлины на казахстанские товары: как это повлияет на отношения стран
14:25  Экспедиция Маккензи-Фрейзера – британская авантюра 1807 года, - П.В.Густерин
14:18  Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге
11:09  Представитель Евросоюза Эдуардс Стипрайс (Латвия) рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЦА и ЕС
11:06  Цементный бизнес Кыргызстана: Кто стоит за производством и как они пополняют бюджет республики?
11:03  Новая внешняя политика США. Какие последствия могут быть для Центральной Азии? - Мухаммад Шамсуддинов
10:56  Казахстан. Завершено расследование по делу волонтерки Перизат Кайрат: ущерб увеличился до 3,5 млрд тенге
10:33  В Кыргызстане пожаловались на сбор $15 за проезд через Узбекистан с тонированными стеклами. Обсуждают ответные пошлины...
10:28  Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
03:25  Саммит в Самарканде. Евросоюз вступает в борьбу за важнейший для России регион, - Игорь Кармазин
02:40  Главная задача энергоперемирия выполнена, - военкор Александр Коц
01:22  Кыргызстан. "Нашему президенту по-прежнему дают неверную информацию о Кызыл-Омполе"
00:50  The Spectator: западные компании прощупывают почву для возвращения в Россию
00:45  Долгий ящик Пандоры. Попытка умом понять Америку, - Михаил Моисеев
00:40  Упрощенная таможня обеспечивает свежесть экспортируемых сельхозпродуктов из Синьцзяна в Казахстан
00:32  В Грузии окончательно принята американская версия закона об иноагентах
00:20  "Коалиция желающих": паникующая Европа опасна для себя и окружающих, - Олеся Орленко
00:10  "Список Трампа": Казахстан в ЦА на первом месте по пошлинам - 27%, у остальных стран - 10%.
00:05  Трамп ввел пошлины против необитаемых островов - пингвины в шоке
00:01  США ввели пошлины на товары из других стран
Среда, 02.04.2025
23:13  Рейтер: к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты
22:15  ВС РФ приступили к ликвидации оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки
21:57  Совсем не то НАТО. Североатлантический альянс обороняется от Дональда Трампа
20:38  Устраняя конкурентов, европейские элиты роют себе могилу, - Петр Акопов
20:06  Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлем и Белым домом?
19:40  В Москве прошла акция криптовалютчиков - держатели битка пытаются вернуть свои сбережения, зависшие в обменниках
19:32  Минобороны КНР: Независимость Тайваня принесет страдания его жителям
19:30  В Узбекистане с 1 июля начнут субсидировать кредиты на "зеленый ремонт"
19:27  Фонд медстрахования Казахстана возглавил Айдын Кульсеитов
18:22  В Америке наступает "День освобождения от нахлебников"
17:59  Мир разделится на тех, кто будет и не будет покупать российскую нефть
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан хочет стать лидером экотуризма к 2030 году. Что страна может показать?
12:32 04.04.2025

Автор: Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Перспективы есть, но проблем, кажется, больше.

Республика может занять лидирующие позиции в сфере экологического туризма в Центральной Азии к 2030 году, благодаря своим уникальным природным ресурсам и стратегическому расположению.

Такую цель преследует Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года.



Стратегия включает создание экологически чистых маршрутов и объектов в природных зонах, таких как Памир и озеро Искандеркуль, развитие горного туризма в Фанских горах, а также защиту природных ресурсов и биоразнообразия.

Планируется привлечь инвестиции для создания экологически чистых туристических объектов и улучшения инфраструктуры. Важным направлением является обучение местных жителей и повышение квалификации кадров для улучшения качества обслуживания.

Для достижения целей потребуется создание экобаз и гестхаусов, развитие инфраструктуры, модернизация дорог и транспортных сетей, привлечение инвестиций и внедрение международных экологических стандартов. Также планируется активное продвижение страны на международных рынках с помощью целевых рекламных кампаний.

Туристический Таджикистан в 2030 году

Согласно Стратегии, в 2030 году туризм обеспечит значительный вклад в ВВП, создавая рабочие места как в городах, так и в удаленных регионах. Важной целью станет привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры – отелей, курортов и транспортных сетей. Ожидается создание условий для процветания народных ремесел и туризма в сельской местности, что позволит сократить трудовую миграцию.

Особое внимание Стратегия уделяет развитию туристической инфраструктуры, включая транспортные терминалы и объекты для спортивного и экологического туризма. Важным шагом будет создание и укрепление базы Международного университета по туризму и выпуск специалистов в этой области.

Основные задачи стратегии включают улучшение качества обслуживания, создание туристических кластеров и продвижение национального бренда Таджикистана на международной арене. Также предусмотрены меры по улучшению безопасности туристов и устойчивому использованию природных и историко-культурных ресурсов страны.

Доступность страны для туристов играет решающую роль: внедрение политики "Открытое небо", улучшение качества обслуживания в аэропортах и пограничных пунктах создадут положительное первое впечатление у туристов и помогут увеличить поток посетителей.

Перспективы экологического туризма в Таджикистане, согласно прогнозам и стратегическим целям до 2030 года, выглядят многообещающими. С уникальной природой, высокогорьем, озерами, реками и редкими видами животных Таджикистан имеет огромный потенциал для развития экологического туризма.

Основными направлениями являются создание экологически чистых маршрутов по заповедникам, таким как "Хутталон", развитие горного туризма в Фанских горах и Памире, а также стимулирование инвестиций в инфраструктуру, включая гестхаусы и дома отдыха, минимально воздействующие на природу.

Преимущества экотуризма для страны включают защиту природных ресурсов, развитие экотуристических маршрутов, привлечение инвестиций и обучение кадров.

Туристические сокровища Гиссара и Рашта

Таджикистан обладает значительным потенциалом для развития экологического туризма. Вот некоторые из них.

Район Лахш привлекает туристов своими природными красотами: петроглифами, святыми местами, ледниками и величественными пиками, такими как Исмаила Сомони и Корженевской. На территории района функционирует Национальный парк, где есть 13 ледников и 4 высоких пика. Лахш предлагает разнообразные условия для туризма – от альпинизма до зимнего лыжного туризма. Здесь есть хостелы, точки общепита, лечебные источники.

Таджикабадский район с востока на запад пересекает река Сурхоб. Вдоль ее берегов располагаются другие важные водные артерии региона, такие как Шурак, Кайрма, Дихдихи и Тагаяк. На этой территории находится 86 прозрачных источников и один лечебный источник, которые привлекают людей, ищущих оздоровление и отдых в экологически чистой среде.

Природные ресурсы и климат Раштского района идеально подходят для экологического туризма, альпинизма и активного отдыха. Здесь развиваются различные направления туризма, включая пешеходный, верховой, агроэкологический туризм и рафтинг. Кроме того, район имеет хорошо развитую инфраструктуру с интернет-центрами, пунктами придорожного обслуживания и центрами обмена валюты.

Нурабадский район активно развивает экологический туризм, предоставляя возможности для пеших и конных прогулок, рафтинга, рыбалки и охоты.

Район Сангвор, расположенный в долине реки Хингоб, славится своими природными красотами, культурными памятниками и уникальными возможностями для туризма и экотуризма.

Этот регион известен своими святыми местами и культурными памятниками, в том числе мавзолеем святого Бурхи Вали, который привлекает паломников и туристов со всего мира.

На территории района расположены 10 экологически чистых зон, 2 озера, более 100 источников, 20 лечебных источников, а также 10 парков и садов, которые идеально подходят для отдыха и рыболовства. В районе также есть 10 участков для охоты.

Привлекателен для экотуристов город Рогун, где работает санаторий "Оби Гарм", есть целебная вода Муллошайх и другие источники.

Ущелье Ромит славится чистыми водами, редкими животными и лечебными растениями. Среди туристических объектов – заповедник "Ромит", дома отдыха "Явроз", "Дониш", "Кайхон", а также множество экологических зон, рекреационных объектов и предприятий.

Варзобский район представляет собой перспективную территорию для развития туризма. В Варзобе зарегистрировано более 900 зон отдыха, среди которых 65 крупных и средних курортов. Кроме того, здесь находится несколько санаториев.

В числе других населенных пунктов можно назвать также: Файзабад, Вахдат, район Рудаки, Гиссар, Шахринавский район и Турсунзаде.

Какой потенциал прячет Хатлон?

Бальджувон, Муминабад, Нурек, Сарбанд, Хуросон, Шамсиддин Шохин и Ховалинг – это районы, в которых уже есть потенциал для развития экотуризма. Здесь можно наслаждаться живописными пейзажами, чистым воздухом и нетронутой природой.

Вдоль дорог Бальджуван – Сари Хосор и Куляб – Чилдухтарон планируется построить хоумстеи, гестхаусы и хостелы, что обеспечит комфортное проживание для туристов, приезжающих в эти районы. Это позволит создать благоприятные условия для организации туров по природным достопримечательностям, а также для активного отдыха, такого как походы, велоспорт и наблюдение за флорой и фауной.

Развитие экологического туризма в Хатлонской области может стать важным источником дохода для местных жителей. Вовлечение сельских общин в организацию туров, проведение экскурсий и изготовление сувениров будет способствовать улучшению их качества жизни.

Кроме того, новые рабочие места, связанные с обслуживанием туристов, улучшение инфраструктуры и доступ к рынкам будут способствовать экономическому росту региона.

Несмотря на огромный потенциал, Хатлонская область сталкивается с рядом вызовов в развитии экологического туризма. Одним из них является недостаточная инфраструктура, включая дороги, водоснабжение и канализацию, а также отсутствие современных туристических объектов.

Уникальные возможности Бадахшана

ГБАО располагает невероятно разнообразными природными объектами, среди которых горные хребты, глубокие ущелья, альпийские луга, озера и ледники. Одним из наиболее известных объектов является Памир, который считается "крышей мира". Эти природные богатства создают условия для разнообразных видов экологического туризма, таких как походы, альпинизм, кемпинг и наблюдение за природой.

Один из ярких примеров – озеро Сарез, расположенное в высокогорье, известное своей уникальной красотой и экологической ценностью.

Санаторий "Гармчашма" в Ишкашимском районе известен своими лечебными водами, которые применяются для оздоровления и профилактики заболеваний. Это место привлекает туристов, интересующихся медицинским туризмом.

Санаторий "Авдж" предлагает не только отдых, но и возможности для занятий экологическими видами спорта, санаторий "Биби Фотимаи Зухро" знаменит термальными источниками и природными красотами.

Высокогорные хребты Памира – место для любителей альпинизма и экотуризма, предлагающее невероятные виды и возможности для активного отдыха на высоте более 4000 метров над уровнем моря.

Ледники Памира привлекают туристов, интересующихся ледниковыми экосистемами, а также альпинистов, которые могут попробовать свои силы на сложных маршрутах.

Несмотря на огромный потенциал, развитие экологического туризма в ГБАО сталкивается с рядом проблем. Одной из главных является инфраструктурная изолированность региона. Плохое состояние дорог, недостаток современного жилья и ограниченная медицинская инфраструктура могут оттолкнуть потенциальных туристов. Для решения этих проблем необходимы значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе в строительство экодорог, улучшение условий проживания и медобслуживания.

Жемчужины природы древнего Согда

Согдийская область обладает огромным потенциалом для развития экологического туризма благодаря своему природному богатству.

Фанские горы – популярное место для альпинистов и туристов, занимающихся экологическим туризмом, с захватывающими пейзажами и уникальной природой.

Озеро Искандеркуль – одно из самых красивых озер в мире, находящееся в Фанских горах. Оно привлекает туристов своими чистыми водами и живописными видами.

Озеро Куликалон отличается кристально чистой водой и уникальными пейзажами.

Озеро Хафткуль – еще одно живописное озеро Фанских гор.

Кули Алоуддин – высокогорное озеро, которое является одним из самых живописных мест в Согдийской области.

Кули Маргузор – красивое озеро в северной части Таджикистана, которое окружено горами и лесами. Это место идеально для экологических туров и прогулок на свежем воздухе.

Ущелье Охтанги – одно из природных мест, которое привлекает туристов своим разнообразием флоры и фауны.

Ущелье Кенгкуль – место, где природа сохранилась в своем первозданном виде.

Ущелье Кухсовли – живописное ущелье, которое привлекает туристов своими видами и возможностями для экологических прогулок.

Международный альпинистский центр "Артуч", расположенный в 76 км от Пенджикента в Фанских горах. Центр является популярным местом для альпинистов и экологических туристов, благодаря своему уникальному расположению и благоприятным условиям для горных видов спорта.

Пять проблем таджикского экотуризма

Экотуризм в Таджикистане обладает значительным потенциалом, однако для его устойчивого развития необходимо решить несколько ключевых проблем.

Во-первых, увеличение потока туристов может привести к перегрузке природных территорий, что вызывает деградацию экосистем и угрожает редким видам растений и животных. Решением данной проблемы является введение квот на посещение популярных природных объектов, контроль за числом туристов, а также продвижение экологически чистых видов транспорта и устойчивых туризм-стратегий.

Во-вторых, Таджикистан сталкивается с дефицитом гостиниц и туристических объектов, а также недостаточно развитой транспортной сетью, особенно в отдаленных районах. Для решения этой проблемы необходимо развитие инфраструктуры через инвестиционные проекты, увеличение числа гостиниц и улучшение транспортных связей с учетом природных рисков, таких как землетрясения.

Третьей проблемой является нехватка квалифицированных кадров. Недостаток профессиональных гидов и специалистов по экотуризму может снизить качество обслуживания и впечатления туристов. Чтобы решить эту проблему, следует развивать систему подготовки и сертификации туристических гидов, повышение квалификации работников, а также создание образовательных программ в сфере экотуризма.

Четвертая проблема связана с низким уровнем осведомленности о Таджикистане как о туристическом направлении. Многие туристы из России и других стран еще не знают о Таджикистане как о перспективном месте для экотуризма, а недостаточная маркетинговая работа ограничивает число посетителей. Это можно исправить через активное продвижение Таджикистана на международных туристических выставках, через партнерства с турагентствами, рекламные кампании и создание информационных ресурсов.

Наконец, неконтролируемый туризм вызывает разрушение природных ресурсов, загрязнение и ухудшение экосистем. Для решения этой проблемы следует ввести устойчивые модели туризма, создать систему мониторинга и регулирования потока туристов, а также разработать экологически безопасные маршруты и законодательные нормы для охраны природных зон.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743759120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и механизмов контроля за целевым использованием бюджетных средств
- Состоялось выездное заседание Совета по молодежной политике в городе Темиртау
- Федеральная земля Гессен как транспортный и финансовый центр Германии выступает мостом для делового сотрудничества c Казахстаном
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев обсудил сотрудничество в сфере ВИЭ с эмиратской компанией AMEA Power
- Локализация в машиностроении: компания John Deere запускает производство сельхозтехники в Костанае
- Расширение промышленного потенциала. В регионах Казахстана запускаются масштабные проекты
- Заявление Министерства торговли и интеграции Казахстана касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  