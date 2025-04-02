Таджикистан хочет стать лидером экотуризма к 2030 году. Что страна может показать?

12:32 04.04.2025 Автор: Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Перспективы есть, но проблем, кажется, больше.



Республика может занять лидирующие позиции в сфере экологического туризма в Центральной Азии к 2030 году, благодаря своим уникальным природным ресурсам и стратегическому расположению.



Такую цель преследует Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года.







Стратегия включает создание экологически чистых маршрутов и объектов в природных зонах, таких как Памир и озеро Искандеркуль, развитие горного туризма в Фанских горах, а также защиту природных ресурсов и биоразнообразия.



Планируется привлечь инвестиции для создания экологически чистых туристических объектов и улучшения инфраструктуры. Важным направлением является обучение местных жителей и повышение квалификации кадров для улучшения качества обслуживания.



Для достижения целей потребуется создание экобаз и гестхаусов, развитие инфраструктуры, модернизация дорог и транспортных сетей, привлечение инвестиций и внедрение международных экологических стандартов. Также планируется активное продвижение страны на международных рынках с помощью целевых рекламных кампаний.



Туристический Таджикистан в 2030 году



Согласно Стратегии, в 2030 году туризм обеспечит значительный вклад в ВВП, создавая рабочие места как в городах, так и в удаленных регионах. Важной целью станет привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры – отелей, курортов и транспортных сетей. Ожидается создание условий для процветания народных ремесел и туризма в сельской местности, что позволит сократить трудовую миграцию.



Особое внимание Стратегия уделяет развитию туристической инфраструктуры, включая транспортные терминалы и объекты для спортивного и экологического туризма. Важным шагом будет создание и укрепление базы Международного университета по туризму и выпуск специалистов в этой области.



Основные задачи стратегии включают улучшение качества обслуживания, создание туристических кластеров и продвижение национального бренда Таджикистана на международной арене. Также предусмотрены меры по улучшению безопасности туристов и устойчивому использованию природных и историко-культурных ресурсов страны.



Доступность страны для туристов играет решающую роль: внедрение политики "Открытое небо", улучшение качества обслуживания в аэропортах и пограничных пунктах создадут положительное первое впечатление у туристов и помогут увеличить поток посетителей.



Перспективы экологического туризма в Таджикистане, согласно прогнозам и стратегическим целям до 2030 года, выглядят многообещающими. С уникальной природой, высокогорьем, озерами, реками и редкими видами животных Таджикистан имеет огромный потенциал для развития экологического туризма.



Основными направлениями являются создание экологически чистых маршрутов по заповедникам, таким как "Хутталон", развитие горного туризма в Фанских горах и Памире, а также стимулирование инвестиций в инфраструктуру, включая гестхаусы и дома отдыха, минимально воздействующие на природу.



Преимущества экотуризма для страны включают защиту природных ресурсов, развитие экотуристических маршрутов, привлечение инвестиций и обучение кадров.



Туристические сокровища Гиссара и Рашта



Таджикистан обладает значительным потенциалом для развития экологического туризма. Вот некоторые из них.



Район Лахш привлекает туристов своими природными красотами: петроглифами, святыми местами, ледниками и величественными пиками, такими как Исмаила Сомони и Корженевской. На территории района функционирует Национальный парк, где есть 13 ледников и 4 высоких пика. Лахш предлагает разнообразные условия для туризма – от альпинизма до зимнего лыжного туризма. Здесь есть хостелы, точки общепита, лечебные источники.



Таджикабадский район с востока на запад пересекает река Сурхоб. Вдоль ее берегов располагаются другие важные водные артерии региона, такие как Шурак, Кайрма, Дихдихи и Тагаяк. На этой территории находится 86 прозрачных источников и один лечебный источник, которые привлекают людей, ищущих оздоровление и отдых в экологически чистой среде.



Природные ресурсы и климат Раштского района идеально подходят для экологического туризма, альпинизма и активного отдыха. Здесь развиваются различные направления туризма, включая пешеходный, верховой, агроэкологический туризм и рафтинг. Кроме того, район имеет хорошо развитую инфраструктуру с интернет-центрами, пунктами придорожного обслуживания и центрами обмена валюты.



Нурабадский район активно развивает экологический туризм, предоставляя возможности для пеших и конных прогулок, рафтинга, рыбалки и охоты.



Район Сангвор, расположенный в долине реки Хингоб, славится своими природными красотами, культурными памятниками и уникальными возможностями для туризма и экотуризма.



Этот регион известен своими святыми местами и культурными памятниками, в том числе мавзолеем святого Бурхи Вали, который привлекает паломников и туристов со всего мира.



На территории района расположены 10 экологически чистых зон, 2 озера, более 100 источников, 20 лечебных источников, а также 10 парков и садов, которые идеально подходят для отдыха и рыболовства. В районе также есть 10 участков для охоты.



Привлекателен для экотуристов город Рогун, где работает санаторий "Оби Гарм", есть целебная вода Муллошайх и другие источники.



Ущелье Ромит славится чистыми водами, редкими животными и лечебными растениями. Среди туристических объектов – заповедник "Ромит", дома отдыха "Явроз", "Дониш", "Кайхон", а также множество экологических зон, рекреационных объектов и предприятий.



Варзобский район представляет собой перспективную территорию для развития туризма. В Варзобе зарегистрировано более 900 зон отдыха, среди которых 65 крупных и средних курортов. Кроме того, здесь находится несколько санаториев.



В числе других населенных пунктов можно назвать также: Файзабад, Вахдат, район Рудаки, Гиссар, Шахринавский район и Турсунзаде.



Какой потенциал прячет Хатлон?



Бальджувон, Муминабад, Нурек, Сарбанд, Хуросон, Шамсиддин Шохин и Ховалинг – это районы, в которых уже есть потенциал для развития экотуризма. Здесь можно наслаждаться живописными пейзажами, чистым воздухом и нетронутой природой.



Вдоль дорог Бальджуван – Сари Хосор и Куляб – Чилдухтарон планируется построить хоумстеи, гестхаусы и хостелы, что обеспечит комфортное проживание для туристов, приезжающих в эти районы. Это позволит создать благоприятные условия для организации туров по природным достопримечательностям, а также для активного отдыха, такого как походы, велоспорт и наблюдение за флорой и фауной.



Развитие экологического туризма в Хатлонской области может стать важным источником дохода для местных жителей. Вовлечение сельских общин в организацию туров, проведение экскурсий и изготовление сувениров будет способствовать улучшению их качества жизни.



Кроме того, новые рабочие места, связанные с обслуживанием туристов, улучшение инфраструктуры и доступ к рынкам будут способствовать экономическому росту региона.



Несмотря на огромный потенциал, Хатлонская область сталкивается с рядом вызовов в развитии экологического туризма. Одним из них является недостаточная инфраструктура, включая дороги, водоснабжение и канализацию, а также отсутствие современных туристических объектов.



Уникальные возможности Бадахшана



ГБАО располагает невероятно разнообразными природными объектами, среди которых горные хребты, глубокие ущелья, альпийские луга, озера и ледники. Одним из наиболее известных объектов является Памир, который считается "крышей мира". Эти природные богатства создают условия для разнообразных видов экологического туризма, таких как походы, альпинизм, кемпинг и наблюдение за природой.



Один из ярких примеров – озеро Сарез, расположенное в высокогорье, известное своей уникальной красотой и экологической ценностью.



Санаторий "Гармчашма" в Ишкашимском районе известен своими лечебными водами, которые применяются для оздоровления и профилактики заболеваний. Это место привлекает туристов, интересующихся медицинским туризмом.



Санаторий "Авдж" предлагает не только отдых, но и возможности для занятий экологическими видами спорта, санаторий "Биби Фотимаи Зухро" знаменит термальными источниками и природными красотами.



Высокогорные хребты Памира – место для любителей альпинизма и экотуризма, предлагающее невероятные виды и возможности для активного отдыха на высоте более 4000 метров над уровнем моря.



Ледники Памира привлекают туристов, интересующихся ледниковыми экосистемами, а также альпинистов, которые могут попробовать свои силы на сложных маршрутах.



Несмотря на огромный потенциал, развитие экологического туризма в ГБАО сталкивается с рядом проблем. Одной из главных является инфраструктурная изолированность региона. Плохое состояние дорог, недостаток современного жилья и ограниченная медицинская инфраструктура могут оттолкнуть потенциальных туристов. Для решения этих проблем необходимы значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе в строительство экодорог, улучшение условий проживания и медобслуживания.



Жемчужины природы древнего Согда



Согдийская область обладает огромным потенциалом для развития экологического туризма благодаря своему природному богатству.



Фанские горы – популярное место для альпинистов и туристов, занимающихся экологическим туризмом, с захватывающими пейзажами и уникальной природой.



Озеро Искандеркуль – одно из самых красивых озер в мире, находящееся в Фанских горах. Оно привлекает туристов своими чистыми водами и живописными видами.



Озеро Куликалон отличается кристально чистой водой и уникальными пейзажами.



Озеро Хафткуль – еще одно живописное озеро Фанских гор.



Кули Алоуддин – высокогорное озеро, которое является одним из самых живописных мест в Согдийской области.



Кули Маргузор – красивое озеро в северной части Таджикистана, которое окружено горами и лесами. Это место идеально для экологических туров и прогулок на свежем воздухе.



Ущелье Охтанги – одно из природных мест, которое привлекает туристов своим разнообразием флоры и фауны.



Ущелье Кенгкуль – место, где природа сохранилась в своем первозданном виде.



Ущелье Кухсовли – живописное ущелье, которое привлекает туристов своими видами и возможностями для экологических прогулок.



Международный альпинистский центр "Артуч", расположенный в 76 км от Пенджикента в Фанских горах. Центр является популярным местом для альпинистов и экологических туристов, благодаря своему уникальному расположению и благоприятным условиям для горных видов спорта.



Пять проблем таджикского экотуризма



Экотуризм в Таджикистане обладает значительным потенциалом, однако для его устойчивого развития необходимо решить несколько ключевых проблем.



Во-первых, увеличение потока туристов может привести к перегрузке природных территорий, что вызывает деградацию экосистем и угрожает редким видам растений и животных. Решением данной проблемы является введение квот на посещение популярных природных объектов, контроль за числом туристов, а также продвижение экологически чистых видов транспорта и устойчивых туризм-стратегий.



Во-вторых, Таджикистан сталкивается с дефицитом гостиниц и туристических объектов, а также недостаточно развитой транспортной сетью, особенно в отдаленных районах. Для решения этой проблемы необходимо развитие инфраструктуры через инвестиционные проекты, увеличение числа гостиниц и улучшение транспортных связей с учетом природных рисков, таких как землетрясения.



Третьей проблемой является нехватка квалифицированных кадров. Недостаток профессиональных гидов и специалистов по экотуризму может снизить качество обслуживания и впечатления туристов. Чтобы решить эту проблему, следует развивать систему подготовки и сертификации туристических гидов, повышение квалификации работников, а также создание образовательных программ в сфере экотуризма.



Четвертая проблема связана с низким уровнем осведомленности о Таджикистане как о туристическом направлении. Многие туристы из России и других стран еще не знают о Таджикистане как о перспективном месте для экотуризма, а недостаточная маркетинговая работа ограничивает число посетителей. Это можно исправить через активное продвижение Таджикистана на международных туристических выставках, через партнерства с турагентствами, рекламные кампании и создание информационных ресурсов.



Наконец, неконтролируемый туризм вызывает разрушение природных ресурсов, загрязнение и ухудшение экосистем. Для решения этой проблемы следует ввести устойчивые модели туризма, создать систему мониторинга и регулирования потока туристов, а также разработать экологически безопасные маршруты и законодательные нормы для охраны природных зон. Источник - Азия-Плюс

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