Выступление Президента Узбекистана на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"

12:36 04.04.2025 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на первом саммите "Центральная Азия – Европейский Союз"

04.04.2025



Уважаемые главы делегаций!



Уважаемые дамы и господа!



Рад приветствовать вас на первом саммите "Центральная Азия – Европейский Союз".



Хочу выразить слова особой признательности президенту Европейского совета господину Антониу Коште, президенту Европейской комиссии госпоже Урсуле фон дер Ляйен, всем моим коллегам – лидерам стран региона за поддержку нашей инициативыо проведении саммита именно здесь, в древнем Самарканде.



На протяжении столетий этот прославленный город, расположенный на перекрестке главных дорог Великого шелкового пути, был важным центром диалога цивилизаций, дипломатического, торгового и культурного обмена между Востоком и Западом.



Есть много подтверждающих это исторических фактов. Так, именно отсюда правитель Мавераннахра Амир Темур более шести веков назад налаживал активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли.



Не могу не отметить вклад наших великих ученых и мыслителей – Хорезми, Фергани, Беруни, Авиценны, Улугбека и других в развитие мировой науки и философии, в том числе в Европе.



И сегодня я с удовлетворением хочу подчеркнуть, что наши отношения, имеющие глубокие корни, динамично развиваются и укрепляются в современных условиях.



Состоявшиеся накануне открытые, конструктивные и продуктивные встречи еще раз показали наличие политической воли и решимости углублять партнерство и практическое сотрудничество в интересах наших стран и регионов.



Еще раз выражаю благодарность руководителям главных институтов Европейского Союза за понимание и всемерную поддержку процессов интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии.



Я также рад видеть в этом зале наших традиционных партнеров – президента Европейского банка реконструкции и развития госпожу Рено-Бассо и представителей Европейского инвестиционного банка.



Считаю ключевой роль этих финансовых институтов в продвижении задач и решений сегодняшнего саммита, проходящего под девизом "Инвестируя в будущее".



В этом контексте хотел бы отметить, что еще восемь лет назад отношения Узбекистана с ЕБРР были заморожены. А сегодня мы являемся крупнейшим бенефициаром данного банка.



Уважаемые коллеги!



Наши министры и эксперты по итогам встречи в Ашхабаде подготовили повестку дня саммита, которая охватывает все основные направления многогранного сотрудничества.



Сегодня нам также предстоит вместе принять участие в пленарной сессии Самаркандского климатического форума, посвященного современным экологическим вызовам, с которыми сталкивается Центральная Азия.



Уважаемые главы делегаций!



Наша встреча проходит в условиях динамичных и непредсказуемых глобальных процессов. Мы являемся свидетелями усиления геополитической напряженности, проблем безопасности, крупных региональных конфликтов, социальных и экономических вызовов устойчивому развитию.



Очевидно, что ни один регион самостоятельно, без широкого международного сотрудничества не справится с решением столь непростых вопросов. В этой связи подчеркну, что Центральная Азия и Евросоюз являются традиционными партнерами, и востребованность тесного взаимодействия только растет.



Мы разделяем приверженность европейской стороны принципам и нормам международного права.



Приветствуем и полностью поддерживаем начало переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Понимаем, что предстоит решить очень сложные, непростые вопросы. Но другой альтернативы предпринимаемым дипломатическим усилиям и политическому решению мы не видим.



Уважаемые коллеги!



Развитию нашего многопланового сотрудничества способствует глубинная трансформация в Центральной Азии, которая благодаря общей политической воле приобрела устойчивый и необратимый характер.



Между странами региона укрепляются доверие и добрососедство, расширяются полномасштабное сотрудничество и кооперация.



Еще семь-восемь лет назад для этого не было даже предпосылок. Границы между отдельными странами были закрыты. Не было ни торговли, ни транзита, ни бизнеса, никаких гуманитарных обменов. Отношения были попросту заморожены.



Никто не мог тогда представить, что в самом ближайшем будущем мы станем вместе представлять регион на переговорах с европейскими лидерами.



Подчеркну, открытость Центральной Азии и ее готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами стали важнейшим условием обеспечения безопасности и процветания региона.



В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте уже седьмую Консультативную встречу глав государств нашего региона, на площадке которой открыто и конструктивно решаем все актуальные задачи совместной повестки.



Отдельно хочу отметить историческое событие, которое состоялось накануне сегодняшнего саммита. Речь идет о полном урегулировании и подписании договоренностей по делимитации Государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.



Еще раз искренне поздравляю моих уважаемых коллег Эмомали Шариповича Рахмона и Садыра Нургожоевича Жапарова.



Следует отметить, что мы вместе реализуем в регионе крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. При этом для поддержки таких проектов действуют совместные инвестиционные фонды и компании. Увеличивается внутрирегиональная торговля. В целях ее стимулирования создаются приграничные торговые зоны.



Подчеркну, что все это способствует устойчивому экономическому развитию наших стран и региона в целом.



Эксперты ЕБРР прогнозируют рост регионального ВВП в этом году до шести процентов, что заметно выше средних показателей в других регионах.



В частности, в Узбекистане устойчивое экономическое развитие обеспечивается за счет индустриализации, инвестиций в инфраструктуру, либерализации экономики и поддержки бизнеса.



Отдельно отмечу совместную работу по формированию общерегиональной идентичности, а также поддержке культурно-гуманитарного и образовательного обмена.



Мы открываем в наших странах филиалы ведущих национальных учебных заведений. Продвигаем проект единой центральноазиатской визы для зарубежных туристов.



Уважаемые главы делегаций!



Наш первый саммит является логическим продолжением двух встреч лидеров Центральной Азии и Евросоюза, успешно прошедших в Казахстане и Кыргызстане. Эти контакты стали полезными для понимания обоюдных интересов и определения общих направлений партнерства.



Отмечу, что в последние годы наблюдается заметная активизация взаимодействия с Евросоюзом. За семь лет товарооборот стран Центральной Азии с ЕС вырос в несколько раз, составив 54 миллиарда евро.



Запущены эффективные платформы сотрудничества. Регулярно проходят министерские заседания, форумы, саммиты и конференции по всем ключевым направлениям. Вместе с тем считаю, что нынешняя встреча должна стать "точкой отсчета" нового этапа в развитии многоплановых отношений.



В этой связи хотел бы представить наше видение приоритетов дальнейшей совместной работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



Первое. Это усилия и инвестиции в укрепление политического диалога, правовой и институциональной основы многостороннего сотрудничества.



По итогам саммита будет принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между Центральной Азией и Европейским Союзом.



Считаем необходимым совместно выработать и принять комплексные меры, направленные на практическую реализацию положений принимаемого документа.



Убежден, что наше стратегическое партнерство должно быть наполнено конкретными решениями, проектами и программами.



В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос подписания полноценного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя нашими регионами.



Мы также выступаем за проведение регулярных встреч глав внешнеполитических ведомств для "сверки часов" по международной и региональной повестке, активизацию межпарламентских связей и учреждение Форума межпарламентского сотрудничества "Центральная Азия – ЕС" с организацией первого мероприятия уже этой осенью в Узбекистане, расширение сотрудничества ведущих аналитических центров.



Полностью поддерживаем предложение о проведении саммита раз в два года.



В целях системной работы по обеспечению своевременной реализации договоренностей готовы взять на себя функции секретариата саммита до очередного заседания.



Второе. Приоритетным измерением нашего взаимодействия должны стать инвестиции в экономическую и технологическую модернизацию.



В начале июня в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития мы проведем Ташкентский инвестиционный форум. На этом мероприятии намерены представить текущий портфель проектов с ведущими европейскими компаниями и банками на сумму свыше 30 миллиардов евро.



Надо подчеркнуть, что сегодня все "капитаны" бизнеса, индустриальные и инновационные лидеры Европы успешно работают в Узбекистане и других странах региона. В их числе корпорации "TOTAL", "Siemens", "Linde", "Airbus", "BASF", "IDF", "Orano", "OTP Group" и многие другие.



Предлагаем в ходе форума провести отдельную сессию "Инвестиционных возможностей двух регионов".



Там же планируем провести презентацию Концепции регионального Промышленного парка для европейских компаний в Узбекистане.



Уверен, что подписанное накануне Соглашение об открытии офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте будет стимулировать приток прямых инвестиций в Центральную Азию из стран ЕС.



Рассчитываем на поддержку со стороны европейских партнеров еще одной инициативы – о запуске Инвестиционной платформы для продвижения крупных региональных проектов в области "зеленой" энергетики, инноваций, транспорта, инфраструктуры и аграрного сектора.



Кроме того, мы выступаем с целым рядом новых предложений по сближению экономических интересов наших стран.



Это прежде всего заключение многостороннего Соглашения о защите и поощрении инвестиций, запуск совместной Торговой палаты "Центральная Азия – ЕС" с широким вовлечением представителей частного сектора, принятие совместной региональной программы поддержки проектов малого и среднего бизнеса, в первую очередь женского предпринимательства.



Готовы принять в Узбекистане очередной Экономический форум и Форум инвесторов по транспортной взаимосвязанности.



Важно также расширение технического содействия Европейского Союза для повышения потенциала наших экспортеров, создания лабораторий и центров стандартизации и сертификации.



Третье. В ходе саммита будет принято решение об углублении сотрудничества и инвестициях в сферу критических минеральных ресурсов.



Следует отметить, что Узбекистан имеет большой положительный опыт сотрудничества с ведущими европейскими компаниями в области геологоразведки и освоения месторождений стратегических сырьевых материалов, создания высокотехнологичных производств по их глубокой переработке.



Мы намерены всесторонне поддерживать углубление взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом в этом направлении.



Основным препятствием является отсутствие эффективных транспортных коридоров для доставки данной продукции, а также готовых промышленных и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок. В частности, нужна разработка скоординированных мер и выгодных бизнесу условий для расширения и загрузки Транскаспийского транспортного коридора.



Уверен, что эти задачи полностью соответствуют целям общеевропейской программы "Глобальные ворота".



В этой связи предлагаем созвать под эгидой Евросоюза встречу министров транспорта стран пролегания данного маршрута для выработки согласованных подходов.



Четвертое. Стратегическое значение приобретают инвестиции в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость.



Узбекистан полностью поддерживает международный проект по поставкам электроэнергии из региона Центральной Азии в направлении Европы. Накануне саммита ратифицировали соответствующее соглашение по реализации данного проекта.



Следует отметить, что мы планируем к тридцатому году увеличить до 54 процентов долю возобновляемой энергии в энергобалансе страны, ввести 24 тысячи мегаватт "зеленых" мощностей.



Важная платформа взаимодействия может быть создана с запуском Партнерства "Центральная Азия – ЕС" по "чистой" энергетике.



Для проработки финансирования проектов и развития рынка "углеродных кредитов" предлагаем также учредить Рабочую группу на уровне руководителей профильных ведомств.



В ходе запланированного Климатического форума мы представим Концепцию "зеленого" развития региона.



Пятое. Инвестиции в человеческий капитал позволят расширить образовательный и культурно-гуманитарный обмен.



Достижению этой цели может способствовать введение специальных квот для стран региона в рамках программы "Эразмус плюс" по подготовке высококвалифицированных специалистов.



Готовы открыть в Узбекистане офис программы "Горизонт – Европа" для расширения научно-образовательного сотрудничества со странами Центральной Азии.



Кроме того, предлагаем разработать совместную Программу научного и технологического обмена в области искусственного интеллекта, "больших данных", цифровизации и космических исследований.



Узбекистан также выступает с инициативами включения стран региона в европейскую Программу действий в области цифрового образования, реализации "дорожной карты" партнерства между ведущими университетами стран Центральной Азии и Европейского Союза.



Ярким примером кооперации в культурной сфере стала постановка с участием европейских специалистов национального балета "Лазги".



В Европе успешно проведены выставки исторического наследия Центральной Азии в таких крупнейших музеях, как Лувр, Новый музей Берлина и Всемирный музей Вены.



Хотели бы в ходе предстоящей этой осенью здесь, в Самарканде, Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая впервые за сорок лет пройдет за пределами Парижа, еще шире ознакомить всех наших зарубежных партнеров с богатейшей культурой и искусством народов региона.



В этом году также планируем провести в Бухаре первый туристический форум "Центральная Азия – Европейский Союз".



Рассчитываем на содействие европейских партнеров в реализации концепции "Один тур – весь регион" на основе внедрения опыта стран ЕС, а также в рассмотрении вопроса упрощения визового режима для туристов из нашего региона.



Уважаемые главы делегаций!



Растет актуальность сотрудничества в борьбе с общими угрозами безопасности, в том числе терроризмом, экстремизмом, радикализмом, киберпреступностью, наркотрафиком и незаконной миграцией.



Поддерживаем предложение европейских партнеров о запуске диалога по вопросам контртерроризма.



Считаем также важным расширять практическое взаимодействие в рамках программ "BOMCA" и "CADAP".



Готовы продолжать политические консультации по вопросам мирного развития Афганистана. К глубокому сожалению, мировое сообщество недооценивает все вызовы, исходящие с территории этой страны.



Считаем необходимым активно вовлекать афганскую сторону в региональные экономические процессы, в том числе путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, восстановления социального сектора. Надеемся на понимание и поддержку важности налаживания конструктивного диалога международного сообщества с нынешними афганскими властями для выполнения принятых обязательств.



Уважаемые участники саммита!



В завершение своего выступления хотел бы особо отметить важность внедрения механизмов практической реализации наших инициатив и договоренностей.



В этой связи считаем целесообразным учреждение Комитета партнерства на уровне заместителей премьер-министров в формате "Центральная Азия – ЕС" с проведением ежегодных встреч.



Дорогие друзья!



Выражаю глубокую благодарность всем вам за открытый, доверительный и конструктивный диалог.



Уверен: руководители ведущих европейских институтов и финансовых организаций убедились в том, что Центральная Азия выступает с общих позиций и готова к полномасштабному сотрудничеству в качестве надежного и ответственного партнера.



Поздравляю всех вас с принимаемым историческим решением об установлении стратегического партнерства между двумя нашими регионами.



Для практической реализации всех достигнутых договоренностей и выдвинутых инициатив предлагаю секретариату саммита вместе с экспертами в месячный срок подготовить "дорожную карту", которую мы могли бы утвердить в рабочем порядке.



Благодарю за внимание. Источник - President.uz

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