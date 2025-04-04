Об участии Президента Таджикистана в первом саммите "Центральная Азия – ЕС"

12:39 04.04.2025

Участие в первом саммите Центральной Азии и Европейского союза

04.04.2025



4 апреля в Самарканде Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на саммите Центральной Азии и Европейского союза.



Саммит начался с приветствия глав государств Центральной Азии и руководства Европейского союза Президентом Республики Узбекистан уважаемым Шавкатом Мирзиеевым и совместного фотографирования глав государств и официальных делегаций.



Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон в ходе выступления назвал поступательное развитие отношений с Европейским союзом, как на двусторонней, так и многосторонней основе, одним из приоритетов внешней политики Таджикистана.



Было подчеркнуто, что "Дорожная карта по углублению отношений между Центральной Азией и Европейским союзом" стала ключевым документом, регламентирующим расширение межрегиональной кооперации и взаимосвязанности.



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон относительно ситуации торгово-экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским союзом заявил: "Мы нацелены на дальнейшее расширение экспорта продукции таджикских производителей на европейские рынки, в том числе за счет использования взаимных торговых преференций".



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон высказал мнение о возможностях и природных ресурсах нашей страны, потенциале промышленного, энергетического и сельскохозяйственного секторов и заявил, что Таджикистан заинтересован в привлечении инвестиций, внедрении новых технологий и опыта европейских компаний в эту отрасль.



Было признано важным участие Европейского союза в финансировании проектов в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и коммуникационной инфраструктуры.



Было подчеркнуто, что вопрос развития энергетики с учетом увеличения потребностей в электроэнергии приобретает актуальный характер и в этом плане одним из перспективных направлений в нашем регионе является сотрудничество в области "зеленой" энергетики.



"Для Таджикистана сектор энергетики, а именно возобновляемые источники энергии, к которым относится и гидроэнергетика, является актуальным не только для удовлетворения национальных социально-экономических нужд, но и дальнейшего развития регионального сотрудничества", - отметил уважаемый Эмомали Рахмон.



Напомнив о вкладе Европейского союза в создание и модернизацию мощностей по производству "зеленой" энергии в нашей стране, Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул его успешное участие в реализации проектов гидроэлектростанций "Нурек", "Себзор" и "Кайраккум".



Европейскому союзу предложен на двусторонней основе или в рамках инициативы "Глобальные ворота" выступить в качестве инвестора в возведении и модернизации гидроэнергетических сооружений, являющихся образцами "зеленой" экономики и энергетики.



Было высоко оценено содействие Европейского союза также в создании инфраструктуры для передачи электроэнергии в Южную Азию через линию электропередачи CASA-1000.



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон высказал мнение о планах Таджикистана по увеличению к 2030 году мощностей по производству электроэнергии из солнечной и ветровой энергии до 10 процентов от общего объема производства электроэнергии в стране.



Глава государства отметил: "Мы намерены на основе Стратегии развития "зеленой" экономики к 2032 году в стране полностью обеспечить производство электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2037 году превратить Таджикистан в "зеленую" страну.



Напомнив о глобальных инициативах Таджикистана по решению мировых проблем, в том числе по защите ледников, Президент страны подчеркнул, что в конце мая текущего года планируется проведение в Душанбе первой Международной конференции высокого уровня по этому вопросу.



При этом было выражено уверенность, что европейские и региональные партнеры Таджикистана примут активное участие в работе предстоящей конференции.



Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон также высказал мнение о важных факторах устойчивого развития межрегиональных связей, в том числе транспортно-коммуникационных.



Важным компонентом отношений между странами было названо расширение сотрудничества в целях развития частного сектора и инвестирование в создание рабочих мест, подготовку высококвалифицированных рабочих и расширение культурно-гуманитарных связей.



В этой связи Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, включая открытие филиалов европейских университетов в нашей стране и увеличение квот на обучение в европейских учебных заведениях.



Было отмечено, что туризм может служить важной цепью для установления прямых связей между нашими народами.



Было названо важным дальнейшее развитие сотрудничества с Европейским союзом в рамках региональных программ, таких как БОМКА и КАДАП.