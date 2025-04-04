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Президент Казахстана выступил на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:44 04.04.2025

Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде

4 апреля 2025 года
Узбекистан, Самарканд

В начале своего выступления Глава нашего государства поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за гостеприимство и высокий уровень организации саммита. Он также выразил признательность Президенту Европейского совета Антониу Коште, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главам государств Центральной Азии за неизменную приверженность укреплению многопланового сотрудничества.

Президент Казахстана убежден, что в условиях стремительных геополитических изменений и глобальных вызовов расширение межрегионального партнерства приобретает особую актуальность и стратегическую значимость.

Касым-Жомарт Токаев представил участникам саммита свое видение перспективной повестки взаимодействия между Центральной Азией и Европейским Союзом.

Глава государства полагает, что первостепенное внимание следует уделять укреплению торгово-экономических связей. По его словам, Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд долларов.

Для финансирования таких проектов Президент призвал европейские компании использовать платформу Международного финансового центра "Астана".

Еще одним важным направлением сотрудничества в выступлении была названа энергетика.

– Казахстан остается надежным поставщиком углеводородов в Европу. На долю нашей страны приходится около 13% всего импорта нефти Европейского Союза, основная часть которого идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Мы высоко ценим поддержку Евросоюза, направленную на обеспечение стабильного и долгосрочного функционирования данного консорциума, и при этом развиваем альтернативные маршруты транспортировки сырья. Казахстан реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики и экологически чистого топлива. Наращиваем мощности ветровой и солнечной энергетики, а также развиваем проекты по производству "зеленого" водорода совместно с нашими давними партнерами Total, Eni, Svevind и другими европейскими компаниями. Кроме того, Казахстан совместно с Узбекистаном и Азербайджаном приступает к работе над масштабным проектом строительства линии передачи "зеленой" энергии через Каспийское море с дальнейшим выходом на европейские рынки, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, сотрудничество в области редкоземельных материалов – еще одно стратегически значимое направление взаимодействия. Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие. Кроме того, наша страна совместно с ЕБРР реализует проекты в области геологоразведки и внедряет передовые и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли. В данном контексте Президент предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке.

Глава государства считает, что при наличии необходимой инфраструктуры и скоординированных действий государств региона Центральная Азия может стать процветающим транзитным узлом, обеспечивая эффективные цепочки поставок между Востоком и Западом. В прошлом году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн. Планируется увеличение грузопотока к 2027 году до 10 млн тонн. Касым-Жомарт Токаев поддержал стратегию ЕС Global Gateway, которая способствует расширению устойчивых транспортных связей в регионе.

Казахстан активно продвигает инициативы по декарбонизации. Как сказал Президент, наша страна играет важнейшую роль в производстве чистой энергии, обеспечивая около 40% мировых поставок ядерного топлива. В прошлом году в Казахстане был создан Региональный проектный офис по вопросам изменения климата и "зеленой" энергетики.

Глава государства в своей речи уделил особое внимание цифровым технологиям и развитию искусственного интеллекта.

– Казахстан активно инвестирует в эти сферы. В начале года в нашей стране создан Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при Президенте. В Казахстане реализуется программа по подготовке 100 тысяч IT-специалистов. В Астане создается высокотехнологичный центр Alem.AI, который будет содействовать внедрению инноваций, созданию стартапов и проведению исследований в данной области. Мы также запустили Венчурный фонд для ускоренного развития искусственного интеллекта. Через инициативу Team Europe Европейский Союз оказывает поддержку странам Центральной Азии в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан готов к сотрудничеству и обмену опытом. В этой связи предлагаю запустить на базе Astana Hub Инновационный кампус "Центральная Азия – Европейский Союз", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что ЕС всегда был важным партнером Казахстана в сферах науки и образования.

– Наши страны активно сотрудничают в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других инициатив. Открытие свыше тридцати филиалов зарубежных университетов в Казахстане способствует продвижению полезных академических знаний в нашей стране. Мы заинтересованы в дальнейшем получении грантов и стипендий, такие программы уже реализуются совместно с рядом европейских государств. Предлагаем разработать программу "Erasmus+ для Центральной Азии" с акцентом на подготовку специалистов в таких приоритетных отраслях, как искусственный интеллект, управление водными ресурсами, биотехнологии и другие, – добавил Президент.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.

Напомнив о росте глобальной нестабильности, Президент заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий. В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине.

– Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный Центр будет эффективно служить продвижению универсальной "Повестки-2030", а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.

В ходе заседания также выступили Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Источник - akorda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743759840


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