|МИД России: НАТО 76 лет. Блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда"
13:06 04.04.2025
4 апреля 1949 года была образована Организация Североатлантического договора (НАТО).
Блок учрежден на базе Вашингтонского договора, подписанного 12 государствами Европы и Северной Америки.
С момента своего появления "оборонительный альянс" не прекращает разрастаться. За это время НАТО прирос двадцатью новыми членами в результате десяти волн расширения, при этом семь из них пришлись на период после распада Советского Союза (1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 и 2024 годы).
Военные авантюры альянса по всему миру неизменно служили источником нестабильности, хаоса, напрямую приводили к жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям - как это было в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, на Украине и т.д.
Еще в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Президент России В.В.Путин прямо указывал на то, что НАТО играет дестабилизирующую роль в системе глобального миропорядка после окончания Холодной войны:
Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия.
Вместе с тем Советский Союз и Россия в разное время делали "шаги навстречу" НАТО, заявляя даже о возможности вступления в альянс с целью создания всеобъемлющей системы безопасности в Европе.
О том, что Советский Союз не имел агрессивных намерений в отношении стран-членов НАТО свидетельствует тот факт, что ответный шаг – создание Организации Варшавского договора – был предпринят только в 1955 году, спустя шесть лет после создания НАТО.
До этого СССР рассчитывал на нормализацию отношений и даже рассматривал вероятность своего вступления в Североатлантический альянс. В марте 1954 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов предложил, чтобы Советский Союз рассмотрел возможность участия в НАТО. Это могло позволить снизить напряженность между социалистическим и капиталистическим блоками и предотвратить конфликты. Однако западные державы отклонили это предложение.
Повторные попытки сближения с альянсом были сделаны российским руководством после развала СССР. В июне 1994 года Россия стала первой страной, присоединившейся к программе НАТО "Партнерство ради мира", предполагающей развитие двустороннего сотрудничества между альянсом и государствами-партнерами.
Из интервью С.В.Лаврова:
В 1994 году руководство [России] было сконцентрировано на создании условий для углубления партнерства с Западом. Как потом выяснилось, "партнерство" было в качестве "младшего брата". Нам отводили такую роль. Это, конечно, была колоссальная ошибка.
Сейчас многие западные аналитики пишут об этом в своих воспоминаниях, что не было никакого смысла расширять НАТО, держать Россию "на задворках".
В 1997 году Министр иностранных дел России Е.М.Примаков предложил установить контакты между НАТО и Российской Федерацией, в результате чего был принят Основополагающий акт Россия-НАТО, на основе которого был учрежден Совет Россия – НАТО. Но расширение НАТО продолжилось...
Президент В.В.Путин также заявлял, что высказывал предложения о вступлении России в НАТО:
Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот, свои. [...] Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема, в самоуверенности.
Несмотря на исходящие от России инициативы, страны Запада отклонили эти предложения.
И сегодня Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны.