МИД России: НАТО 76 лет. Блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда"

13:06 04.04.2025

4 апреля 1949 года была образована Организация Североатлантического договора (НАТО).



Блок учрежден на базе Вашингтонского договора, подписанного 12 государствами Европы и Северной Америки.



С момента своего появления "оборонительный альянс" не прекращает разрастаться. За это время НАТО прирос двадцатью новыми членами в результате десяти волн расширения, при этом семь из них пришлись на период после распада Советского Союза (1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 и 2024 годы).



Военные авантюры альянса по всему миру неизменно служили источником нестабильности, хаоса, напрямую приводили к жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям - как это было в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, на Украине и т.д.



