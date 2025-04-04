В Узбекистане построят три тысячи микроГЭС в ближайшие два года

13:17 04.04.2025

В ближайшие два года в Узбекистане построят почти 3 тысячи микроГЭС



4 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане в 2025-2026 годах построят 2 983 микрогидроэлектростанции. Сеть микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта будет ежегодно вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Программа развития сети микроГЭС в Узбекистане прописана в постановлении президента "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики" от 28 марта этого года.



Документ устанавливает основные целевые показатели развития сети микроГЭС в регионах республики на нынешний и будущий годы.



В частности, после ввода в эксплуатацию новых микроГЭС электроэнергией будет обеспечено 280 тысяч человек. В период строительства сети трудоустроят 1,2 тысячи жителей, а после запуска проектов создадут 520 постоянных рабочих мест.



До 1 мая земельные участки для строительства микроГЭС передадут Министерству энергетики. Минэнерго, в свою очередь, обеспечит передачу выделенных земельных участков в аренду инициаторам проектов сроком на 20 лет.



Для реализации проектов малых и микроГЭС будет создана специальная проектная группа.



Напомним, что в Узбекистане создадут Национальное агентство по энергоэффективности. При нем начнет работу Фонд поощрения и поддержки энергоэффективности, который будет компенсировать гражданам часть затрат на энергоаудит, установку солнечных панелей и тепловых насосов.