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Синьхуа: Китай глубоко сожалеет и не признает понижение своего суверенного кредитного рейтинга компанией Fitch Ratings
14:13 04.04.2025

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Министерство финансов КНР в четверг заявило, что оно глубоко сожалеет и не признает понижение своего суверенного кредитного рейтинга корпорацией Fitch Ratings.

Заявление Минфин КНР последовало после того, как рейтинговая компания сообщила в своем отчете в четверг о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Китая в иностранной валюте с "А+" до "А" со стабильным прогнозом.

О понижении рейтинга было объявлено, несмотря на признание Fitch того факта, что Китай имеет более устойчивые перспективы экономического роста и занимает ключевую позицию в мировой торговле. Данный факт основывается на коммуникациях между компанией и китайской стороной, говорится в заявлении Министерства, в котором также отмечается, что понижение рейтинга является предвзятым и не в полной мере и объективно отражает актуальную ситуацию в Китае.

В Минфин КНР утверждают, что с показателем роста ВВП в 5 проц. по итогам 2024 года Китай был одним из лучших среди крупнейших экономик мира и что в настоящее время он продолжает наращивать преимущества в областях высококвалифицированных специалистов, капиталовложений и технологического прогресса. Кроме того, в Минфине также отметили, что развивающиеся секторы экономики Китая, урбанизация и рыночные реформы представляют собой дополнительный потенциал для роста.

С начала этого года различные макроэкономические политические меры продолжали оказывать влияние, при этом в экономике сохранялись хорошие тенденции к росту, а качество развития неуклонно повышалось, отмечает Министерство.

Примечательно, что Международный валютный фонд и Всемирный банк недавно представили улучшенные пересмотренные прогнозы относительно экономического роста Китая на 2025 год.

Между тем, Организация Объединенных Наций и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозируют, что рост ВВП Китая в этом году превысит 4,5 проц., что близко к целевому показателю роста в размере около 5 проц., установленному китайским правительством.

Источник - Синьхуа
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