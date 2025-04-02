Китай ввел дополнительные пошлины в 34 процента на товары из США

16:17 04.04.2025

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США



ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары, заявил Госсовет КНР.



"На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины", - говорится в сообщении.



Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля. В заявлении также отмечается, что шаг Вашингтона не соответствует правилам международной торговли, серьезно нарушает законные права и интересы Китая и представляет собой типичным проявлением односторонней травли.



Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона.



Кроме того, Пекин подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации.



Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.



По мнению главы государства, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.



США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.