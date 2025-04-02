Spydell_finance: На основе каких принципов США применили тарифные пошлины? Разгадка

16:41 04.04.2025

На основе каких принципов США применили тарифные пошлины?



Павел Рябов - независимый финансовый аналитик, пишет блоги под ником Spydell.



Мне удалось выяснить и документально подтвердить принцип, на котором выстраивалась тарифная политика США.



Когда вчера прочел, что администрация Трампа учитывает не только прямые тарифы, но и скрытые барьеры и неторговые ограничения, рассчитывая комплексный тариф, казалось что-то из монументальной работы.



