|Spydell_finance: На основе каких принципов США применили тарифные пошлины? Разгадка
16:41 04.04.2025
На основе каких принципов США применили тарифные пошлины?
Павел Рябов - независимый финансовый аналитик, пишет блоги под ником Spydell.
Мне удалось выяснить и документально подтвердить принцип, на котором выстраивалась тарифная политика США.
Когда вчера прочел, что администрация Трампа учитывает не только прямые тарифы, но и скрытые барьеры и неторговые ограничения, рассчитывая комплексный тариф, казалось что-то из монументальной работы.
Изначально я все же предполагал, что в "центре управления полетами" сидят профессионалы и применяют обдуманный, обоснованный и грамотно рассчитанный подход, где проводится комплексный анализ экономического и финансового воздействия тарифной политики на макроуровне (учет инфляционного воздействия, изменения спроса, устойчивость производства и т.д.), углубляясь на отраслевой уровень с идентификацией группы товары до 4-5 знака в товарной классификации, чтобы определить слабые звенья цепи на национальном уровне, зависимые от импорта.
Производиться балансировка цепочек поставок и межотраслевого воздействия, оценка трансформации структуры глобальных торговых потоков и реакции торговых партнеров, что напрямую влияет, как на экспорт, так и на трансграничные потоки капитала. Плюс еще десятки факторов прямого и косвенного воздействия для того, чтобы минимизировать издержки и вторичные последствия, максимизируя потенциального положительные стороны тарифной политики в виде устранения внешних конкурентов административными мерами.
Так делают профессионалы, но новая администрация Трампа не из их числа.
Чтобы выработать тарифную политику, затрагивающую оборот товаров на триллионы долларов, не требуется вообще иметь мозгов и не нужно проводить никакого анализа.
Достаточно выгрузить данные экспорта и импорта по ключевым партнерам, далее посчитать годовые данные и разделить торговый баланс на совокупный объем импорта, округляя в большую сторону, что по мнению Трампа и формирует комплексный тариф, которые делится на два – это и есть конечная ставка тарифа на страны (в таблице я провел расчеты).
Это идиотия в клиническом проявлении – к вопросу о качестве управления. Фактически, это и есть документальное подтверждение, что администрация Трампа на грани умственной отсталости, но проблема в том, что идиотия Трампа и компании касается миллионов контрагентов по всему миру, затрагивая обороты в триллионы долларов.
Вот, что мне удалось посчитать.
Объем импорта товаров в США составил 3.29 трлн в 2024, при этом США имеют дефицит торгового баланса со странами, поставляющих в США товары на 2.86 трлн или 87% от всего импорта – вот на этот объем применены "взаимные пошлины" по ублюдочной формуле (торговый баланс к объему импорта).
Средневзвешенный тариф составляет около 27% с учетом расширенного тарифа для Китая, а для оставшегося 13% импорта (432 млрд) тарифы составляют 10%.
Средневзвешенный тариф около 25% для всего импорта в США (рекорд за 100 лет!) по собственным расчетам, что в 12 раз больше тарифов в 2024 год.
ТОП 10 стран по объему импорта в США: ЕС (как регион) – 609.2 млрд, Мексика – 516 млрд, Китай – 439.8 млрд, Канада – 420.5 млрд, Германия – 161 млрд, Япония – 149.5 млрд, Вьетнам – 136.6 млрд, Корея – 133.1 млрд, Тайвань – 116.4 млрд, Ирландия – 103.4 млрд, Индия – 87.5 млрд.
ТОП 10 стран по торговому дефициту с США: Китай – 295.2 млрд, ЕС – 236.8 млрд, Мексика – 181.5 млрд, Вьетнам – 123.5 млрд, Ирландия - 86.8 млрд, Германия – 85.2 млрд, Тайвань – 73.7 млрд, Канада – 70.6 млрд, Япония – 68.7 млрд, Корея – 66.2 млрд, Таиланд – 45.6 млрд.
Совокупный дефицит торгового баланса США составляет 1.21 трлн в год, сформированный в основном странами Азии на 749 млрд, ЕС – 237 млрд и Канадой с Мексикой – 252 млрд.
Сократить этот дефицит невозможно без фатальных структурных трансформацией внутри США, т.к. дефицит сформирован балансом конкурентоспособности, трендами в глобализации на протяжении десятилетий, объемом и структурой платежеспособного спроса в США (население, бизнес и государство).
Все их тезисы про то, что США притесняют и обирают являются гнусной ложью, это США паразитировали на теле мировой экономики десятилетиями, потребляя больше, чем могли дать.