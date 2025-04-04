Что ждет россиян в Британии от реализации "плана регистрации иностранного влияния"

19:59 04.04.2025

Посольство РФ прокомментировало регистрацию иностранного влияния в Британии

Схема регистрации иностранного влияния разрушительна для будущего королевства, сообщили в дипмиссии



ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Введение схемы регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) властями Великобритании разрушительно для будущего королевства. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии посольства России в Лондоне.



Дипломаты РФ считают инициативу британских властей "механизмом принуждения всех, кто планирует осуществлять какую-либо деятельность на территории Британии "по договоренности" с Россией, вне зависимости от гражданства, к раскрытию своих планов под страхом тюремного заключения".



"Официальные заявления и поясняющие брошюры правительства на этот счет грешат неточностями и противоречиями. Формулировки как будто преднамеренно носят расплывчатый характер, позволяя властям по своему усмотрению определять искомый "состав преступления". Однако уже сейчас очевиден деструктивный потенциал этого шага прежде всего для будущего самой Великобритании. Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство", - отметили в посольстве.



Дипломаты подчеркнули, что прозвучавшие во вторник заявления Лондона полностью обесценивают его попытки читать нравоучения другим странам, "работающим над гораздо более умеренными инициативами по законодательному упорядочиванию иностранного влияния".



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"В этаком оруэлловском духе, как бы под предлогом защиты демократии местные правоохранители и спецслужбы получают небывалые инструменты зажима прав и свобод, а также преследования собственных и иностранных граждан. Шаг за шагом страна погружается в атмосферу холодной войны со всеми ее прелестями - от запугивания населения внешним, пусть и выдуманным врагом до насаждения тотальной подозрительности в духе маккартизма, рушащего личные судьбы и межчеловеческие отношения", - говорится в комментарии.



Барьер для нормализации



В посольстве также отметили, что действия Лондона будут препятствовать восстановлению отношений с Москвой, когда для таких шагов придет время. Любые формы взаимодействия с Россией, в том числе "в сферах науки, образования, благотворительности и языковой подготовки", по сути, приравняли к потенциальному правонарушению. Тем самым Великобритания зафиксировала свой статус "в качестве одной из наиболее недружественных западных юрисдикций" и продемонстрировала настрой на дальнейшую эскалацию противостояния с РФ.



"На ровном месте возведен очередной дискриминационный барьер на пути восстановления в отдаленной перспективе российско-британских отношений. Нынешний кабинет министров еще летом 2024 года имел шанс запустить процесс нормализации отношений с нашей страной, отказавшись от провального конфронтационного курса консерваторов. Это полностью отвечало бы интересам британского народа. Но в Лондоне сделали другой выбор и беспочвенно назначили нашу страну "острой угрозой британской безопасности", - указывается в комментарии посольства.



Как подчеркнули дипломаты, мотивы правительства Кира Стармера вполне понятны. Шаги Лондона продиктованы осознанием "близящегося краха "украинского проекта", на подмогу которому к явной досаде Лондона никак не выстраивается желанная коалиция из европейских "добровольцев".



"К тому же фантазиями по поводу вездесущей "российской угрозы" и рекламой собственных псевдопатриотических потуг правительство пытается отвлечь всеобщее внимание от удручающих новостей на других, куда более приоритетных для британцев направлениях - от соцпособий до счетов за электричество и водоснабжение", - добавили в посольстве.



Перечень иноагентов



Как заявил во вторник заместитель главы МВД Соединенного Королевства Дэн Джарвис, все лица, действующие в Великобритании от имени российского государства, должны будут регистрироваться в перечне иноагентов. По его словам, сделать это обязаны лица, связанные с "главой российского государства, его правительством, ведомствами и [федеральными и региональными] властями, включая вооруженные силы, разведывательные службы и силы правопорядка, законодательные и судебные органы". Согласно сообщению на сайте британского правительства, регистрация будет обязательна и для лиц, сотрудничающих с Администрацией президента РФ, Советом безопасности, Государственным советом, КПРФ, ЛДПР и партией "Справедливая Россия - За правду". Жители Великобритании должны будут отчитываться в FIRS о каждой договоренности с упомянутыми организациями прежде, чем начать выполнять ее.



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Что ждет россиян в Британии

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Александр Яковенко

Бывший Посол РФ в Великобритании

04.04.2025



В Лондоне не смутились датой 1 апреля (Трамп предпочел объявить о введении своих "освободительных" тарифов 2 апреля), что говорит об отсутствии у правящих лейбористов чувства юмора, и объявили в этот день об учреждении в рамках Закона о национальной безопасности 2023 года "плана регистрации иностранного влияния".



Он вводится в действие с 1 июля этого года и состоит из двух уровней - политического и усиленного. Последний распространяется на любую деятельность в интересах иностранных держав, которая "может создавать риски для безопасности и интересов Соединенного Королевства". Одновременно объявлено, что на Россию (вслед за Ираном) распространяется действие "усиленного уровня" такой регистрации. Все это-де не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и делается исключительно в интересах "транспарентности".



Не обошлось и без ссылок на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, наличие соответствующих двусторонних договоренностей и прочие изъятия из требований этого "плана". То есть наше посольство в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге могут продолжать свою работу, если только не выходят за рамки своих официальных функций (буквально misrepresent: "искажают" или "вводят в заблуждение"), что поддается различным толкованиям, в частности, под это можно подвести работу наших официальных представительств на собственных медиаресурсах - это сильно досаждало англичанам в прошлом, пока они не закрыли наши аккаунты с соцсетях под предлогом СВО.



Из усиленного уровня изымаются наши студенты, а СМИ - из политического. Наконец, данные регистрации не будут носить открытый характер, а те, кто зарегистрировались, не будут считаться "иностранными агентами" (иначе грозит уголовное преследование). Конечно, никто не может состязаться с официальным Лондоном в креативности. Притом что они не хотели бы ответных мер, когда россияне будут за версту обходить английское посольство в Москве, как они того, по сути, требуют от своих граждан в отношении российского.



Таким образом, англичане решили возвести в квадрат русофобию, следуя американскому варианту 1938-го, то есть из эпохи межвоенного периода, когда и в США, и в Великобритании действовали последователи германских нацистов.



Как всегда, важен контекст. Каков он?



Для начала: на Западе было много шума, когда в России был принят закон об иноагентах - крайне мягкий вариант американского оригинала. Причем не без оснований, как это всем очевидно сейчас из разоблачений деятельности Агентства международного развития США (USAID), включая финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Затем принялись за Грузию, где теперь просто переписали американский закон, что тоже подверглось критике Брюсселя.



Далее: Лондон пошел на нынешний шаг в русле своей инициативной роли в сплочении союзников по НАТО в усилиях по продолжению войны на Украине, а точнее, срыву урегулирования конфликта и, таким образом, стремлению вернуть Америку Трампа в лоно прежней политики холодной войны и сдерживания России. Лондон вместе с Брюсселем и Парижем громче всех требуют перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией, на что отпускается пять лет. Тем временем украинцы должны "держать фронт".



Другое дело, что даже британские военные не верят в то, что Англия и НАТО без США смогут создать реальную угрозу России, военная мощь которой только возросла в контексте украинского конфликта. Даже если на наших границах удастся к тому времени сосредоточить 300-тысячный контингент "сил быстрого реагирования" альянса.



Получается, что англичане пока реально могут только отравлять атмосферу вокруг России в надежде сорвать американо-российскую нормализацию. Что до реальных возможностей, прежде всего в области обычных вооруженных сил, то они минимальны - отсюда попытки угрожать ядерным оружием (наряду с Парижем).



Надо сказать в целом об истоках современной русофобии британского истеблишмента. Эта политика имеет давнюю историю и восходит к страхам за свой контроль над Индией в XIX веке: большая игра на Кавказе и в Средней Азии и сдерживание России под предлогом так называемого восточного вопроса, включая Крымскую войну. Отличились англичане и тем, что поучаствовали в госперевороте думских либералов-англофилов, который получил название Февральской революции. Тогда Николай II отверг ультиматум лорда Милнера с требованием поставить наше планировавшееся весенне-летнее наступление (которое могло быть успешным с преодолением снарядного голода и истощением германских сил под Верденом) под контроль британских офицеров. И это в отношении союзной державы! Они не простили этого царю и отказались принять царскую семью в ответ на запрос Временного правительства. Примечательно, что Уинстон Черчилль, узнав о нападении Гитлера на СССР, воскликнул: "Теперь мы спасены!" Таковы причины и следствия британской политики - недальновидной и полной предрассудков.



В послевоенный период - с "потерей империи" - англичане не успокоились и пользовались "особыми отношениями" с США. В политико-психологическом плане истеблишмент продолжал пребывать в своем прежнем состоянии "имперского величия". Как отмечал популярный телеведущий Джереми Паксман, оказавшись в стане победителей после двух мировых войн, элиты не считали, что им надо что-либо менять в государстве и своем взгляде на мир. Жить в этом искусственном мире помогала ниша спецопераций и разведки в западной политике.



Принятие нового закона, конечно, внесет много, мягко говоря, неопределенности в жизнь россиян, которые работают и проживают в Великобритании. Попутно следует отметить, что многие английские изобретения потом начинают использоваться в качестве ответной меры в отношении Лондона. Так устроены жизнь и геополитика.