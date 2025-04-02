Удивительные итоги переговоров Дмитриева в Вашингтоне: воевать на Украине будем с Европой, - Дмитрий Попов

21:36 04.04.2025

Удивительные итоги переговоров Дмитриева в Вашингтоне: воевать на Украине будем с Европой



России осталось только дождаться открытия второго фронта от США



Если все происходящее между нами, США и Европой пойдет так и дальше, то после встречи союзнических войск России и Америки на Днепре (не исключено, что и на Эльбе) уже мы начнем возить в Европу "Айфоны" и "Кока-колу". Фантастическая, конечно, картинка, но кто мог предположить еще три месяца назад, что деэскалация стремительно начнется именно между главными врагами в украинском конфликте - Россией и США, а роль мирового изгоя и поджигателя войны отойдет Европе?



Формирующуюся новую реальность еще предстоит осознать и осмыслить, но очевидно, что раскол в мире происходит по линии идеологии. С одной стороны - прагматики-реалисты, с другой - внешне гуманистический, а по сути, человеконенавистнический либерал-глобализм.



Собственно из того, что уже в этом году говорилось и делалось на самом высоком уровне в США и России, а также из того, что сообщил сейчас российский переговорщик Кирилл Дмитриев в Вашингтоне, напрашивается вывод, что ключевых, как раз идеологических, противоречий между Россией и Америкой нет. Трамп уже заявлял не раз, что именно стремление Украины в НАТО - экзистенциальная угроза для Москвы - стало первопричиной конфликта. Он понимает, что России не оставили другого выбора, кроме как начать СВО, и теперь речи о членстве Украины в НАТО быть не может. А это ведь признание ошибочности тезиса, что только "цивилизованный мир" имеет моральное превосходство над "джунглями" и все должны жить по его законам. Так что "мы понимаем ваши озабоченности, вы понимаете наши" и давайте налаживать партнерство (тут, безусловно, есть свои опасности, поскольку "интересы России" и "интересы российского бизнеса" это, увы, до сих пор несколько разные интересы). Осторожный оптимизм внушает то, что Дмитриев как раз говорит об "интересах России" и заявляет, что санкции пошли на пользу и Россия вовсе не просит их снимать в качестве условия для переговоров. Деэскалация очевидна: обсуждение совместных проектов в Арктике, по редкоземельным металлам, восстановление нормальной работы дипломатов, возобновление прямого авиасообщения, "туристические, культурные и религиозные" обмены. И если всему этому будет мешать украинский конфликт, то какие действия предпримет администрация США? Ну, и кто тут изгой? Очень простой ответ.



Вице-президент США Вэнс продолжает попытки вразумлять Европу: "Надо признать: главная угроза Европе не Китай и не Россия. Главная угроза - ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности. Их лидеры заявляют, что Россия - главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1% ВВП, тогда как мы тратим 3-4%. В Европе слова совсем не соответствуют делам. Марин Ле Пен, например, лидирует в некоторых опросах, а ее пытаются посадить за совершенно незначительное обвинение, которое, кстати, касается ее сотрудников, а не самой Марин Ле Пен. Они хотят упечь ее в тюрьму и снять с выборов. Разве это демократия? Трамп прямо требует освободить Ле Пен: "Охота на ведьм против Марин Ле Пен - еще один пример того, как европейские левые заставляют замолчать свободу слова и подвергают цензуре своего политического оппонента, на этот раз зайдя так далеко, что посадили этого оппонента в тюрьму". Идеологический раскол очевиден. ЕС рвет связи со своим вчерашним хозяином.



Уже звучат голоса о необходимости создать "новое, сильное НАТО, состоящее из стран, искренне приверженных демократии, и непримиримых врагов "оси зла". Государства-члены, поддерживающие Украину против России, должны выйти из нынешнего альянса и основать новую организацию, в которую войдут такие страны, как Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия и Япония. [...] Новый альянс, членами которого станут Франция и Великобритания, будет обладать ядерным оружием. И нам нужен устав, адаптированный к новым реалиям, когда государство, которое подрывает санкции, введенные против страны-агрессора, или даже вступает с ней в сговор, будет исключено из альянса. Новое название для него - ОТАД (Организация договора о демократическом союзе). Ничто не помешает США присоединиться к ОТАД, как только они одумаются, но не на их условиях". (Публикация в Ouest-France.)



Совершенно фантастические союзы на этом фоне могут появиться. И даже немыслимые военно-политические.



Дмитрий Попов