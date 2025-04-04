План Трампа: заменить импорт товаров импортом капитала, - Валентин Катасонов

22:39 04.04.2025

План Трампа: заменить импорт товаров импортом капитала

Затеянная хозяином Белого дома игра может оказаться опасной для всех, но особенно для самой Америки



04.04.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Против любого торгового протекционизма у конкурентов имеется "отмычка" в виде инвестиций. Иностранный конкурент проникает на товарный рынок страны путем создания производства соответствующих товаров внутри страны и/или путем покупки уже действующих в этой стране предприятий. Этот способ ведения бизнеса в условиях торговых войн уже существует с конца 19 века. В. Ленин в своей известной работе "Империализм, как высшая стадия капитализма" (1916 г.) называет пять экономических признаков империализма. Под третьим номером идет признак, согласно которому при империализме вывоз капитала становится преобладающим по сравнению с вывозом товаров. В начале ХХ века таможенные барьеры у ведущих капиталистических стран были весьма высокими, и компании их преодолевали, экспортируя вместо товаров капитал. Дональд Трамп вряд ли читал работу Ленина, но, наверное, не хуже "классика" понимает многие тонкости империализма.



Трамп и рассчитывает на то, что вместо импортных товаров, медленно, но верно подрывающих американскую экономику, в США будет более активно притекать иностранный капитал и оживлять эту экономику. Он уже неоднократно озвучивал свой принцип, обращенный к зарубежному бизнесу: "Размещайте производство в США, и ваша тарифная ставка будет ноль". После того, как Трамп анонсировал введение Соединенными Штатами беспрецедентно высоких импортных пошлин 2 апреля, глава Белого дома в ходе беседы с журналистами выразил надежду, что эти пошлины позволят привлечь в страну инвестиции в размере 6-7 трлн долларов. И благодаря этим инвестициям в стране "будет бурный рост".



Впрочем, и до Трампа Америка была достаточно привлекательна для международных инвесторов. По данным МВФ, за три года - с 2021 по 2023 г. чистый приток инвестиций в США достиг примерно 1,5% ВВП. За указанный период времени Америка привлекла почти треть всех международных инвестиций. Впечатляющие цифры. Но, оказывается, и таких объемов иностранного капитала оказалось недостаточно для того, чтобы остановить процесс деиндустриализации Америки. Чтобы Америке привлечь еще большую долю международных инвестиций, вероятно, кроме выстраивания высокого таможенного забора потребуются еще какие-то дополнительные меры. Например, предоставление каких-то налоговых льгот.



По информации на март 2025 года, за неполные три месяца 2025 года мировые инвесторы вложили в фонды акций США более 155 млрд долларов. В середине марта за неделю в мире в фонды акций были вложены рекордные 43,4 млрд долл., 34 млрд долл. из них - в фонды США (78%). Конечно, инвестиции в фонды акций – лишь часть международных инвестиций. Но приведенные выше цифры показывают, что международные инвесторы действительно выбирают Америку. Правда, наблюдатели комментируют такой интерес международных инвесторов к Америке тем, что там в последние месяцы можно было купить акции по дешевке. Действительно, эпатажные заявления Трампа приводили к тому, что волатильность фондового рынка США была повышенной и на минимумах покупались большие партии акций. Но все-таки и фактор торгового протекционизма уже принимался в расчет теми международными инвесторами, которые более активно стали вкладываться в Америку.



Во времена американского президента Барака Обамы китайские прямые инвестиции в американскую экономику были очень внушительными (например, в 2016 году на них пришлось почти 10 процентов всех прямых иностранных инвестиций в США). Но с приходом Трампа в Белый дом в 2017 году 45-й президент США стал ограничивать присутствие китайского капитала в американской экономике по соображениями национальной безопасности. Тогда Трамп заявил, что целевые приобретения Китаем американских фирм представляют собой "беспрецедентную угрозу" для Соединенных Штатов. В 2018 году по его инициативе конгресс принял закон о пересмотре обзора рисков иностранных инвестиций (FIRRMA). После чего приток китайского капитала в США значительно сократился, а из капитала некоторых американских компаний китайским инвесторам пришлось даже выйти.



У 47-го президента США ставка на ускорение притока капитала из Старого Света. Кстати, ускоренное бегство капитала из Старого Света в Новый началось еще при Джо Байдене. После того как европейская экономика в 2022 году вошла в состояние стагнации в результате введения антироссийских санкций. По данным Немецкого экономического института (IW), немецкие компании в 2022 году больше инвестировали за границу, чем в бизнес в Германии. Капитал из Германии бежал в первую очередь в США. Год назад, в апреле 2024 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отток капитала из Евросоюза в другие страны, в основном в США, составляет 300 млрд евро в год. По ее словам, это подрывает европейскую финансовую систему и конкурентоспособность европейских компаний. Думаю, что после 2 апреля нынешнего года европейский капитал еще более активно начнет перемещаться через Атлантический океан. Согласно "классику", складывается ситуация, когда для Европы "экспорт капитала становится преобладающим по отношению к экспорту товаров".



Конечно, Трамп рассчитывает на приток капитала и из других частей света. Так, в прошлом месяце Трамп провел переговоры с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, ОАЭ взяли на себя обязательства инвестировать 1,4 трлн долл. в экономику США в течение ближайших десяти лет. Рассчитывает Вашингтон и на Южную Корею, которая по итогам 2023 года стала крупнейшим иностранным инвестором в экономику США.



Конечно, другие страны просчитывают последствия введения Вашингтоном протекционистских пошлин, в том числе возможное усиление оттока капитала в экономику США. И, вероятно, будут пытаться препятствовать такому оттоку. Французская газета Le Figaro только что сообщила о резкой реакции президента Франции Эмманюэля Макрона на новые торговые ограничения, введенные администрацией Дональда Трампа. Во время встречи с представителями французских отраслей, наиболее пострадавших от американских пошлин, Макрон призвал не только французский, но и весь европейский бизнес воздержаться от инвестиций в американскую экономику. Макрон считает, что неправильно делать миллиардные инвестиции в экономику страны, которая начинает торговую войну против своих союзников.



Кстати, Пекин также призвал китайский бизнес воздержаться от каких-либо инвестиций в американскую экономику (которые, хотя и сократились за последние годы, но все-таки остаются достаточно крупными; в 2023 году они составили 28 млрд долл.).



Итак, Трамп рассчитывает восстановить экономическую мощь и торговый баланс Америки с помощью импортных пошлин. Но он как бизнесмен прекрасно понимает, что импортные пошлины – необходимое, но недостаточное условие такого восстановления.



Во-первых, сокращения товарного импорта можно добиваться не только введением пошлин, но также с помощью так называемых нетарифных инструментов. Речь идет о количественных ограничениях импорта, технических стандартов, экологических и санитарных норм и т. п. На этом направлении команда Трампа также ведет работу.



Во-вторых, следует думать не только о сокращении товарного импорта, но и об одновременным наращивании экспорта. Тут никакого паровоза изобретать не нужно. Специалистам известны такие средства. Прежде всего, государственное субсидирование компаний-экспортеров. Правила Всемирной торговой организации (ВТО) запрещают такое субсидирование. Но страны прибегали и продолжают к такому методу прибегать, только скрытно. Наиболее распространенная форма скрытого субсидирования – налоговые льготы. Также льготное кредитование экспортеров. Кстати, в США есть специальный институт, который предназначен для такого льготного кредитования - Экспортно-импортный банк США. Это государственное учреждение Соединенных Штатов Америки, созданное еще в 1934 году и находящееся под патронажем американского Казначейства. Кстати, ЭИБ подпитывается долгосрочными кредитами Казначейства. Уверен, что команда Трампа работает и по вопросам обеспечения американских экспортеров скрытыми государственными субсидиями.



В-третьих, универсальным средством поддержания и укрепления конкурентоспособности экспорта является занижение курса национальной валюты по отношению к валютам тех стран, куда направляется экспорт. Еще недавно Вашингтон регулярно обвинял своего главного торгового партнера – Китай, в том, что он искусственно занижал курс юаня по отношению к доллару. И даже вводил на время дополнительные, так называемые компенсационные пошлины на китайские товары.



А вот теперь Трамп в открытую заявляет, что Америке нужен заниженный курс доллара для повышения ее международной конкурентоспособности. И на этом направлении Трампу удалось уже добиться определенных успехов. Правда, некоторые справедливо ставят слово "успех" в кавычки. Небезосновательно полагая, что игрой на понижение доллара Трамп может спровоцировать неконтролируемый обвал американской валюты и утрату долларом статуса мировой валюты. А для Америки это будет почти "концом света".



После того как Трамп 2 апреля объявил о введении импортных пошлин, началась глобальная распродажа американского доллара. Доллар упал. Степень падения его по отношению к разным валютам была неодинаковая. Приведу данные по синтетическому индексу доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство. За сутки (2-3 апреля) он упал на 2,1%. Это стало самым резким суточным падением показателя с момента его запуска в 2005 году.



Судя по всему, Трамп затеял очень опасную игру. Опасную для всех, но особенно для самой Америки.