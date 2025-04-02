|ВС РФ начали штурм Каменки, плацдармы за Осколом севернее Купянска соединились – итоговая сводка Readovka за 4 апреля
22:50 04.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 4 апреля в разрезе СВО. Русские войска на плацдармах за Осколом севернее Купянска соединились. В Британии опубликован военный доклад, из которого следует, что НАТО готовится к качественному изменению парадигмы военного строительства блока.
Целостный фронт выстроен
ВС РФ на Купянском направлении приступили к штурму Каменки. Село являлось последней преградой для соединения плацдармов русской армии в единый фронт за рекой Оскол. Штурм ведется с 2 сторон при господстве наших позиций по высоте, поэтому ВСУ неминуемо и очень скоро будут вынуждены отойти в направлении Двуречанского, ведь путь на Колодезное был перерезан еще в начале этой недели.
С освобождением Каменки ВС РФ смогут навести переправы для переброски техники на западный берег Оскола. Однако это, естественно, будет делаться не сразу. Скорее всего, речь пойдет о наведении понтонных переправ без использования ранее подорванных мостов у пгт Двуречная и села Каменка. Учитывая то, что противник фактически уже утратил контроль над береговой полосой Оскола севернее Купянска, есть все основания полагать, что наши войска могут предпринять переброску техники и со стороны русской границы. Это станет возможным, когда ВС РФ овладеют приграничным поселком Строевка, создав тем самым полосу контроля приграничья за Осколом.
Южнее русская армия также успешно ведет бои – занято село Малая Шапковка, начался штурм Кондрашовки. Охват Купянска с севера продолжается.
Степень угрозы для противника как в районе Купянска, так и на севере Харьковской области в полосе Липцы – Волчанск резко возросла с объединением наших плацдармов за Осколом. Это прямая предпосылка для атаки ВС РФ на поселок Великий Бурлук, который является главной базой снабжения ОТГ ВСУ "Харьков". И тут с высокой долей вероятности сработает принцип – чем выше угроза, тем вероятнее решительные контрмеры со стороны неприятеля. Важно также отметить, что на фронте ни одна из украинских войсковых группировок не находится в столь же рискованном положении, как "Харьков". В связи с этим неприятель наверняка станет перебрасывать резервы из тыла или снимать войска с других направлений, чтобы стабилизировать ситуацию.
Курс на милитаризацию
Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований опубликовал доклад, в котором сообщается о том, что РФ сумела обогнать НАТО по объему выпуска военной продукции.
"России все же удалось превзойти НАТО по объемам производства военной техники в 2022–2024 годах, даже несмотря на значительные усилия некоторых стран-членов НАТО по наращиванию оборонного производства. Это свидетельствует о сложности согласования политической воли, нормативно-правовой базы, промышленного планирования и мощностей, а также понимания и контроля над цепочками поставок. Продолжающееся преимущество России в оборонном производстве представляет собой стратегическую угрозу для Альянса и подрывает доверие к его способности к обычному сдерживанию. Для Украины это несет катастрофический риск, поскольку ее международные партнеры стали ее стратегическим тылом", – гласит выдержка из доклада британских военных специалистов.
Важно обратить внимание на последнее предложение этой выдержки. Иными словами, главная аналитическая структура ВС Британии прямо говорит о том, что НАТО является стороной конфликта без прямого вовлечения в боевые действия. На данный момент, разумеется, бои западным блоком ведутся "в перчатках", украинцами. И этот доклад также намекает, что незалежная неминуемо закончится, а что дальше? Что дальше поможет понять сама постановка вопроса данного документа, который намекает, что для того, чтобы качественно повысить боеспособность Альянса, ему необходимо отходить от "парадигмы мирного времени", которая показала, что в военно-промышленной гонке евросегмент НАТО явно отстает. Но участники блока пытаются осознать причины проигранной "битвы заводов" и в кратчайшие сроки исправить эту ошибку. Подобный нарратив можно справедливо интерпретировать как эпилог системного изменения подхода НАТО к военному строительству. Недаром госсекретарь США Марко Рубио призвал европейских союзников по Организации Североатлантического договора к повышению доли военных ассигнований с обязательных 2% ВВП до 5%. Да, этот призыв отвечает заинтересованности Штатов в увеличении прибыли от поставок вооружений в Европу. Однако курс Вашингтона на извлечение большей прибыли из военного обеспечения европейских армий будет означать только одно – приведение их в более боеспособное состояние, нежели чем сейчас. А разросшимся и вооруженным до зубов войскам статика претит.
Вчера, 3 апреля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в ликвидации последствий прорыва ВСУ в Торецк.