ВС РФ начали штурм Каменки, плацдармы за Осколом севернее Купянска соединились – итоговая сводка Readovka за 4 апреля

22:50 04.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 апреля в разрезе СВО. Русские войска на плацдармах за Осколом севернее Купянска соединились. В Британии опубликован военный доклад, из которого следует, что НАТО готовится к качественному изменению парадигмы военного строительства блока.



Целостный фронт выстроен



