В Казахстане космодром "Байконур" включили в карту туристификации. 8 апреля аншлаг - стартует "Союз МС-27"

23:53 04.04.2025

Карту туристификации расширили в Казахстане



Министр туризма и спорта приказом от 28 марта 2025 года внес изменения в карту туристификации, сообщает Zakon.kz.



В новую карту туристификации вошло 186 объектов, в прежнем варианте насчитывалось 102 объекта.



Так, в туристские территории республиканского уровня входило 33 объекта, сейчас в нем находится 44 объекта.



