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Миф об основанном на правилах порядке: как НАТО разжигала украинский кризис, - Тед КарпентерМиф об основанном на правилах порядке: как НАТО разжигала украинский кризис, - Тед Карпентер
00:08 05.04.2025

19FortyFive
США

Миф об основанном на правилах порядке: как НАТО разжигала украинский кризис

Продвигаемый США и Европой миф о порядке, основанном на правилах, стал основным источником конфликта между Россией и НАТО по поводу Украины, пишет 19FortyFive. Такой порядок все чаще отвергается остальным миром как своекорыстный обман. Выстраивая отношения с Москвой, Западу придется это признать.

Тед Карпентер

Западные руководители утверждают, что поддерживают основанный на правилах международный порядок и соблюдают национальный суверенитет, однако их действия часто противоречат этим идеалам. НАТО настаивает, что Украина имеет право на вступление, хотя Россия неоднократно и открыто предупреждала о своих "красных линиях" в сфере безопасности. Тем самым, Североатлантический альянс во многом способствовал возникновению сегодняшнего конфликта.

НАТО как поджигатель украинского кризиса?

Часто возникает разительный контраст между мифами о том, как должна действовать международная система, и тем, как она действует на самом деле. Американское руководство на протяжении десятилетий утверждает, что цель Вашингтона заключается в защите и продвижении "основанного на правилах международного порядка". Одной из предполагаемых черт такого порядка является то, что одна страна не должна применять силу против другой. А еще страны имеют полное право вступать в региональные дипломатические, экономические и даже военные организации, и соседние государства не должны им в этом препятствовать.

НАТО и кризис на Украине

Вышеуказанный принцип является основным источником конфликта между Россией и НАТО по поводу Украины. В период, предшествовавший присоединению Крыма к России в 2014 году и начатой в феврале 2022 года полномасштабной военной спецоперации на Украине, западные политики настаивали, что Киев в соответствии с международными нормами имеет полное право вступить в НАТО независимо от желания Москвы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце 2021 года сказал об этом весьма выразительно и категорично.

Президент России Владимир Путин и его коллеги смотрели на это иначе. Еще в феврале 2007 года Путин, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что любые попытки принять Украину в НАТО будут нарушением "красных линий" в том плане, что это станет недопустимой угрозой для безопасности России.

Многочисленные российские руководители повторяли это предостережение в годы, предшествовавшие военной операции 2022 года. Но руководство США и НАТО не обращало никакого внимания на все новые признаки надвигающейся беды.

Несмотря на ужасающие разрушения и гибель людей в ходе продолжающегося вооруженного конфликта, европейские члены НАТО продолжают настаивать, что любое мирное соглашение о прекращении боевых действий между Украиной и Россией должно содержать два условия. Первое - что Москва должна вернуть Киеву все украинские территории, которыми она овладела. Второе непреложное условие заключается в том, что Украина должна сохранить право на вступление в НАТО. Учитывая масштабы военных успехов России, оба требования очень далеки от реальности.

На самом деле, авторы непрекращающихся заявлений о том, что любая страна имеет "право" на вступление в военный альянс, враждебный по отношению к ее более крупному и сильному соседу, игнорируют основополагающие элементы международной политики силы. Согласно международным нормам, Куба и Советский Союз теоретически имели "право" на размещение баллистических ракет на острове в 1962 году. Неудивительно, что руководство США и большая часть американской общественности не могли смириться с таким положением вещей.

На самом деле, Вашингтон, как представляется, был готов развязать ядерную войну, чтобы не допустить такого исхода, послав к черту международное право. Это отражение высокомерия США и НАТО. А сегодняшние западные лидеры видимо тоже предполагают, что кремлевское руководство покорно смирится с надвигающейся угрозой безопасности России.

Проблемы основанного на правилах порядка

Утверждения Вашингтона о том, что США и их союзники поддерживают основанную на правилах международную систему, все чаще отвергаются остальным миром как своекорыстный обман. Решение большинства стран, находящихся за пределами орбиты Вашингтона, бросить вызов давлению США и отказаться от введения санкций против России за ее действия на Украине, подтверждает масштабы американского цинизма.

Официальная позиция западных чиновников состоит в том, что НАТО является чисто "оборонительным" альянсом. Но это просто издевательство, вызывающее презрение. Даже поверхностный взгляд на действия НАТО после окончания холодной войны подтверждает, что она стала несомненно наступательным и агрессивным альянсом.

Военные интервенции в Боснии и Косово в 1990-х годах были наглядными примерами того, что альянс выполняет наступательные, а не оборонительные задачи. Самолеты и ракеты НАТО атаковали боснийских сербов в Республике Сербской, а также правительственные силы Сербии, пытавшиеся подавить мусульманский мятеж в Косово, хотя ни одна из этих стран не нападала и даже не помышляла о нападении на членов НАТО.

То же самое можно сказать и в отношении массированных авиационных и ракетных ударов по Ливии, которые стали составной частью кампании НАТО по свержению Муаммара Каддафи. Даже когда крупные военные операции не называли официально натовскими кампаниями, например, в Афганистане, Ираке и Сирии, подавляющее большинство привлеченных сил все равно были из стран альянса.

Отдельные ведущие члены НАТО также совершили немало актов агрессии. Действия Вашингтона в таких странах как Вьетнам, Доминиканская Республика, Ливан и Гренада занимают заметное место в этом списке. Франция неоднократно осуществляла военные интервенции в Чаде и на других африканских территориях, и их очень трудно назвать "оборонительными" мерами и оправдать.

Вторжение Турции на Кипр в 1974 году и продолжающаяся оккупация почти 40% территории данной страны - это особенно вопиющий пример непрекращающейся агрессии.

Учитывая этот послужной список, не следует удивляться тому, что ни Россия, ни любой другой потенциальный противник не верят аргументам о том, что им нечего бояться, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, приверженным основанному на правилах международному порядку.

Выстраивая отношения с Москвой, лидеры США и Европы должны признать, что концепция сфер влияния сохраняет свою актуальность в вопросах взаимодействия между крупными державами.

Западные политики должны не только понять, но и публично признать, что они нарушили этот фундаментальный принцип в своих действиях по отношению к России. Такой реализм является необходимым предварительным условием для восстановления отношений с Москвой, выработки действенного мирного соглашения по Украине и прекращения исключительно опасного кризиса. Приверженность своекорыстным, нечестным мифам об основанном на правилах международном порядке никому не принесет пользы.

Об авторе: написал 13 книг и более чем 1 300 статей на темы национальной безопасности, международных отношений и гражданских свобод. Его очередная книга называется "Ненадежный страж. Новостные СМИ и внешняя политика США" (Unreliable Watchdog: The News Media and U.S. Foreign Policy).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743800880


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