Таджикские таможенники изучили опыт узбекских коллег в области цифровизации

00:13 05.04.2025

Таджикские таможенники изучили цифровые возможности Узбекистана



ДУШАНБЕ, 04.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. Рабочая делегация Республики Таджикистан, состоящая из представителей Таможенной службы и Агентства инноваций и цифровых технологий, завершила поездку в Ташкент. Об этом сообщает пресс-центр Таможенной службы.



Цель поездки - изучение опыта Узбекистана в области цифровизации таможенных процедур.



В рамках поездки состоялась встреча с руководством Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан. Также делегация Таджикистана провела переговоры с представителями Таможенной службы Узбекистана по внедрению электронных деклараций и автоматизированных систем контроля. Делегация посетила таможенную лабораторию, Центр кибербезопасности и Центр управления ситуацией.



Делегация посетила пограничный пост "Яллама" и таможенный склад "Аркбулок" в Ташкенте. Во время визита было подчеркнуто, что в Узбекистане таможенное оформление осуществляется без физического присутствия заявителя через онлайн-платформу.



Кроме того, делегация встретилась с руководством Ташкентского университета информационных технологий, были обсуждены возможности сотрудничества в области обмена студентами и реализации совместных инновационных проектов.



Делегация также посетила университеты INHA и "Школу 21", которые работают по инновационной методологии.



В ходе встречи с представителями Министерства цифровых технологий Узбекистана, государственного предприятия "Узинфоком" и IT Park были рассмотрены вопросы развития электронного правительства, кибербезопасности, использования искусственного интеллекта и блокчейн-технологий. Делегация ознакомилась с опытом цифровизации инфраструктуры, автоматизации различных отраслей и развитием стартапов.



Эта поездка открыла новые возможности для изучения передового опыта цифровизации и его применения в Таджикистане.



Лайло ТОИРИ