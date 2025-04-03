Монголия. Дочь "сокола национальной борьбы" представит страну на конкурсе "Мисс мира 2025"

00:35 05.04.2025

Дочь известного монгольского борца представит Монголию на конкурсе "Мисс мира 2025". ФОТО



ЭРДЭНЭСУВД Батбаяр названа национальным победителем, которая представит свою страну на конкурсе "Мисс мира-2025", известном как Олимпиада красоты. Эрдэнэсувд - дочь семьи, в роду которой были национальные борцы, дочь государственного сокола национальной борьбы Батбаяра Гэлэгжамца.



Ее дед, Гэлэгжамц Цэвээн, считается живой энциклопедией национальной борьбы. Неудивительно, что в его памяти хранится более 60 лет истории национальной борьбы и воспоминания о каждом спорном поединке на зеленом травяном поле.



Кроме того Батбаяр является младшим братом легендарного борца национальной борьбы Өсөхбаяра Гэлэгжамца.



Победительница национального конкурса этого года Эрдэнэсувд имеет двойную специальность: она изучает политологию на кафедре политологии, международных отношений и государственного управления Государственного университета Монголии и право на юридическом факультете.



19 февраля организация "Мисс Мира" объявила, что 72-й конкурс пройдет с 7 по 31 мая в Телангане после того, как в 2024 году он уже проводился здесь. "Мисс Мира" - один из двух самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с "Мисс Вселенная", впервые проведенный в Англии в 1951 году.



Татар С.Майдар