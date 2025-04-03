Как вся Британская империя переехала на один остров. Белые отныне "не представляют настоящих лондонцев"

00:44 05.04.2025

Англичане стали нацменьшинством в собственной стране - как вся Британская империя переехала на один остров



Чистая миграция в Британию с июня 2023 по июнь 2024 года составила 728 тыс человек, годом ранее - 906 тыс, следует из данных правительства. Из 1,218 млн иммигрантов в 2023 году только 10% были гражданами стран-членов ЕС. Около 250 тыс человек прибыли из Индии, 141 тыс - из Нигерии, 90 тыс - из Китая и 83 тыс - из Пакистана, следует из данных правительства страны. С 2021 года работает 5-летняя программа по переселению афганцев на Туманный Альбион. Пусть темпы миграции периодически сокращаются, но они остаются фатально высокими для островного государства. Результат - замещение коренного населения иностранцами, в том числе на руководящих постах, рост зарегистрированных изнасилований более чем в 2 раза за 10 лет (официальная статистика) и новые законы, дискриминирующие англичан. Как же Британия докатилась до жизни такой и к чему это уже привело?



