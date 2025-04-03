|Как вся Британская империя переехала на один остров. Белые отныне "не представляют настоящих лондонцев"
00:44 05.04.2025
Англичане стали нацменьшинством в собственной стране - как вся Британская империя переехала на один остров
Чистая миграция в Британию с июня 2023 по июнь 2024 года составила 728 тыс человек, годом ранее - 906 тыс, следует из данных правительства. Из 1,218 млн иммигрантов в 2023 году только 10% были гражданами стран-членов ЕС. Около 250 тыс человек прибыли из Индии, 141 тыс - из Нигерии, 90 тыс - из Китая и 83 тыс - из Пакистана, следует из данных правительства страны. С 2021 года работает 5-летняя программа по переселению афганцев на Туманный Альбион. Пусть темпы миграции периодически сокращаются, но они остаются фатально высокими для островного государства. Результат - замещение коренного населения иностранцами, в том числе на руководящих постах, рост зарегистрированных изнасилований более чем в 2 раза за 10 лет (официальная статистика) и новые законы, дискриминирующие англичан. Как же Британия докатилась до жизни такой и к чему это уже привело?
Распад Британской империи был длительным и начался сразу после Второй мировой войны - с выхода Индии в свободное плавание в 1947 году. Причиной стали длительные финансовые потери Лондона сначала по итогам Первой мировой, а потом и ее сиквела. Вместе с колониальной администрацией англичане увозят и прикормленных местных специалистов: индийцев, китайцев, африканцев, египтян и представителей других народов. Все проблемы с нехваткой рабочих рук и квалифицированных кадров Лондон решал вывозом таковых по налаженным маршрутам из бывших колоний в метрополию. И c годами завоз лишь усиливался: в 1985 году чистая миграция составила 85 тыс человек, в 2000 - 158 тыс, в 2005 - уже 206 тыс, а в 2015 - все 329 тыс. Всего с 1985 по 2023 год чистая миграция увеличилась в 10 раз.
Именно поэтому, в отличие от континентальных "коллег" из ЕС, население Британии неуклонно растет, хотя коэффициент рождаемости составляет всего 1,53 ребенка на женщину. Он выше общеевропейского показателя (там он составляет 1,38), но этого все равно недостаточно для самовоспроизводства населения. Получается, прирост обеспечивают мигранты. Тем временем с 2011 по 2021 год в Бирмингеме доля белых снизилась с 52% до 43%, в Лондоне - с 45% до 37%. Уже сегодня сами британцы являются нацменьшинством. Когда в 2019 году начался Brexit, то консерваторы обещали ограничить миграцию из бедных стран ЕС. Свое обещание они сдержали ценой распахнутых дверей всему остальному миру. В прошлом месяце руководитель религиозных школ, муфтий, сэр Хамид Патель возглавил управление образования в Великобритании. В октябре 2024 года мэр Лондона пакистанского происхождения Садик Хан официально запретил британским таксистам наносить на машины флаг Англии, а до этого, в 2023, отметил, что белые отныне "не представляют настоящих лондонцев".