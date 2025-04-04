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Коммерсантъ: Евросоюз сошелся с Центральной Азией в стратегическом партнерстве
01:15 05.04.2025

Евросоюз сошелся с Центральной Азией в стратегическом партнерстве.

В Самарканде прошел первый в истории саммит сторон

В Самарканде прошел первый саммит Центральная Азия-Евросоюз с участием лидеров Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и высшего руководства ЕС. По итогам встреч стороны договорились повысить уровень отношений до стратегического партнерства, что Брюссель тут же подкрепил щедрыми обещаниями инвестиций и сотрудничества в четырех областях. Не обошли участники саммита стороной и вопрос о противодействии обходу центральноазиатскими республиками антироссийских санкций, введенных ЕС.

Первому в истории саммиту Центральной Азии и Евросоюза, который европейские политики считают началом "новой главы" в их отношениях, предшествовала череда встреч и соглашений. Так, с 12 по 18 марта европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела посетил все пять центральноазиатских стран, чтобы обсудить ключевые направления сотрудничества с ЕС. В конце марта в Ашхабаде прошла встреча на уровне министров иностранных дел стран Центральной Азии с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Нынешний саммит стал своего рода кульминацией этой череды повышенного внимания ЕС к региону.

Для Центральной Азии (ЦА) крупнейшими экономическими партнерами традиционно были Россия и Китай, но и Евросоюз играл значительную роль в экономике региона. На ЕС приходится более 40% всех инвестиций стран ЦА. А за последние семь лет взаимный товарооборот центральноазиатской пятерки с ЕС вырос в четыре раза, до €54 млрд, напомнил на этой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Перед официальным открытием саммита 3 апреля в Самарканде прошли отдельные встречи Шавката Мирзиеева, а также президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. В итоговых заявлениях стороны акцентировали внимание на готовности расширять торгово-экономическое сотрудничество.

По итогам же общей встречи 4 апреля госпожа фон дер Ляйен сообщила о выделении региону €12 млрд в рамках Global Gateway - инициативы по развитию глобальной сети инфраструктурных проектов в третьих странах, которая считается альтернативной китайскому проекту "Пояс и путь".

Но главное, отныне Центральная Азия и Евросоюз решили установить отношения стратегического партнерства, сосредоточившись на четырех перспективных областях:

- Транспорт. ЕС намерен продолжать инвестиции в Транскаспийский транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Коридор сократит сухопутный маршрут между Европой и Центральной Азией примерно вдвое и "раскроет неиспользованный потенциал для бизнеса", отметила Урсула фон дер Ляйен. В прошлом году Брюссель выделил на этот проект €10 млрд, а в 2025 году в Узбекистане состоится Форум инвесторов для сбора дополнительных средств.

- Расширение сотрудничества по критически важным видам сырья. В Центральной Азии находится около 40% мировых запасов марганца, лития, графита и других полезных ископаемых. По утверждению главы ЕК, "некоторые" глобальные игроки заинтересованы только в эксплуатации и добыче ресурсов, в то время как Европа - в развитии местной промышленности, создании рабочих мест, открытии новых исследовательских лабораторий.

- Совместное развитие "чистой энергии". В качестве примера глава ЕК напомнила, что ЕС еще в 2022 году решил инвестировать в строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане: плотина станции может стать самой высокой в мире, а стоимость проекта оценивается в €8 млрд.

- Развитие средств связи. Так, в 2025 году планируется подключить 2 тыс. школ и сотни деревень в Казахстане к европейским спутникам. В целом Урсула фон дер Ляйен пообещала региону "прямой доступ к высокоскоростному интернету".

Договоренность о сотрудничестве в упомянутых областях была закреплена в принятой по итогу саммита декларации.

Среди 20 ее пунктов были и те, которым участники встречи почти не уделили внимания в своих публичных заявлениях: российско-украинский конфликт и предотвращение обхода введенных Брюсселем антироссийских санкций. В итоговом заявлении стороны подчеркнули важность скорейшего достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине" и обязались совместно избегать реэкспорта санкционных товаров, хотя при этом Россия не упоминается ни в этом пункте, ни в декларации в целом.

Вопрос обхода санкций оказался наиболее чувствительным в отношениях Евросоюза и Центральной Азии после февраля 2022 года. Спецпредставитель ЕС по соблюдению санкций Дэвид О’Салливан совершил несколько визитов в страны региона за последние три года, чтобы недвусмысленно донести: Брюссель не просит Центральную Азию присоединиться к санкционным пакетам (что, впрочем, государства региона всегда исключали), однако требует предотвратить реэкспорт в Россию санкционной продукции, тем более товаров двойного назначения. В сентябре 2024 года господин О’Салливан отмечал, что его дипломатические усилия привели к прогрессу в этом вопросе.

При этом эта тема все равно продолжает оставаться в центре внимания Брюсселя. Во время мартовского визита в Ашхабад Кая Каллас заявляла, что, хотя санкции вредят экономике Центральной Азии, "нельзя допустить, чтобы российские компании использовали регион для уклонения" от рестрикций. Неназванные европейские чиновники в разговоре с Euronews отметили, что блок хотел бы "увидеть больше" от своих партнеров в регионе, особенно на фоне интенсивных попыток США урегулировать конфликт России и Украины.

Лусине Баласян
04.04.2025

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743804900


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